Aktien Frankfurt: Dax in freundlicher Weihnachtsstimmung

FRANKFURT (awp international) - Der deutsche Aktienmarkt hat seinen jüngsten Erholungskurs am Mittwoch gebremst fortgesetzt. Der Dax notierte gegen Mittag 0,20 Prozent höher bei 15 478,28 Punkten. Damit nähert sich das Börsenbarometer der am Montag gerissenen einfachen 200-Tage-Durchschnittslinie weiter an, die den langfristigen Trend signalisiert. Der MDax legte um 0,14 Prozent zu auf 34 393,85 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg um rund 0,2 Prozent.

"Während die einen eine potenzielle 'Santa Claus Rally' über und nach den Feiertagen nicht verpassen wollen und deshalb im Markt bleiben, nehmen die anderen aus Angst vor negativen Nachrichten und einem über das lange Wochenende wieder anziehenden Infektionsgeschehen lieber etwas Geld vom Tisch", kommentierte Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei RoboMarkets. Mit diesem "Gleichgewicht" kehre nach dem eher hektischen Wochenstart nun etwas vorweihnachtliche Ruhe ein.

Unter den Einzelwerten sorgten die Aktien von Delivery Hero mit einem Kursanstieg von 5,7 Prozent für Furore. Damit waren sie der klare Spitzenreiter im Dax. Börsianer begründeten den Kurssprung mit der Nachricht, dass der Online-Anbieter seinen Essenslieferdienst in Deutschland schon nach kurzer Zeit wieder einstellt. Erst im Mai hatten die Berliner angekündigt, wieder einen Lieferdienst in deutschen Städten anbieten zu wollen. Ein Händler zielte darauf ab, dass Delivery Hero seine Mittel nun "auf attraktive Wachstumschancen in anderen Märkten und Geschäften" verlagern wolle.

Die Papiere von Beiersdorf profitierten von der Bekanntgabe einer Übernahme und gewannen 1,1 Prozent. Der Konsumgüterkonzern will Chantecaille Beaute, ein US-Unternehmen für Prestige-Kosmetik, übernehmen. Der Kauf passe gut in die Unternehmensstrategie und stärke Beiersdorfs Marktstellung in Asien, schrieb Analyst Thomas Maul von der DZ Bank. .

Die Titel von Morphosys reagierten mit einem Kurssprung von 7,3 Prozent auf Aussagen von Finanzchef Sung Lee. "2025 können wir zwei Medikamente in der hämatologischen Onkologie auf dem Markt haben", sagte Lee der "Börsen-Zeitung". Ein Jahr später wolle das Unternehmen profitabel sein und einen positiven Mittelzufluss erzielen.

Die Papiere der Hornbach Holding stiegen um 0,6 Prozent. Der Baumarktkonzern verbuchte im abgelaufenen Geschäftsquartal unter dem Strich trotz höherer Erlöse einen Gewinnrückgang. An den erst jüngst angehobenen Zielen hält das Management fest./edh/jha/

--- Von Eduard Holetic, dpa-AFX ---