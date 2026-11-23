FRANKFURT (awp international) - Die sechstägige Verlustserie des Dax wurde am Montag auf dem tiefsten Niveau seit Anfang Oktober zunächst gestoppt. Marktanalyst Jochen Stanzl von der Consorsbank nennt es eine "Erholung auf Bewährung", bei der zunächst charttechnisch orientierte Käufer auf eine Gegenbewegung nach oben setzen. Der deutsche Leitindex legte gegen Mittag um 0,9 Prozent auf 25.030 Punkte zu.

Von seinem Rekord Mitte des Monats bei etwas mehr als 27.000 Punkten war der Dax zuletzt schnurstracks um mehr als 8 Prozent abgesackt. Gerade der Tech-Sektor stand zuletzt weltweit enorm unter Druck. In Europa rutschte der Stoxx Europe 600 Technology von seinem Höchststand im Oktober um fast 17 Prozent ab auf das tiefste Niveau seit Mai. Der US-Auswahlindex Nasdaq 100 sank gar um gut 20 Prozent und gab seine kompletten Jahresgewinne ab.

Nichts konnte zuletzt die miese Stimmung beleben, weder gute Zahlen des in einer Führungskrise steckenden KI-Motors Nvidia noch der Rekord-Börsengang von Anthropic . Zu schwer wogen die Unsicherheiten rund um den Fortgang des Rechenzentrenausbaus in den USA und anhaltende Zinssorgen.

Nun setzte eine kleine Gegenbewegung ein. An der Spitze standen der Stoxx Europe 600 Technology und die zuletzt ebenfalls massiv unter Druck geratenen Indizes der Rohstoff- und Industriesektoren. Der MDax verbesserte sich am Montagmorgen um 0,9 Prozent auf 29.006 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es ebenfalls um 0,9 Prozent aufwärts.

An der Dax-Spitze gewannen Infineon fast vier Prozent. Die Papiere des Chipkonzerns hatten seit ihrem Rekord im Juni rund die Hälfte an Wert eingebüsst. Gefragt waren zu Wochenbeginn auch die Aktien von Rheinmetall , die am Freitag noch auf einem Tief seit 2025 gelandet waren. Hier sorgen sich die Anleger seit einiger Zeit um die veränderte Kriegsführung und die zunehmende Bedeutung von Drohnen zulasten klassischer Artillerie.

Unerwartet schwach präsentierte sich derweil Bayer trotz der Genehmigung des Glyphosat-Vergleichs in den USA. Analysten hatten eigentlich mit einer positiven Kursreaktion gerechnet, auch wenn die Entscheidung nicht ganz überraschend kam. Anfänglich höhere Kurse wurden aber für Gewinnmitnahmen genutzt.

Im MDax ging es für Nemetschek nach einer Kehrtwende des JPMorgan-Analysten Joseph George gar um sechs Prozent in den Keller. Er gab seine positive Empfehlung auf und votiert stattdessen jetzt skeptisch mit "Underweight". Der Experte monierte die zunehmend komplexere Anlagestory und rechnet mit sinkenden Markterwartungen an das organische Wachstum./ag/bek/stk