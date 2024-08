Aktien Frankfurt: Dax holt Anfangsverluste fast auf

FRANKFURT (awp international) - Der Dax hat am Montag nach schwachem Start fast unverändert geschlossen. Mit etwas Rückenwind von der Wall Street schaffte es der deutsche Leitindex am Nachmittag immerhin zeitweise, das Niveau vom Freitag wieder einzuholen. Wenige Tage bevor am Mittwochabend die Zahlen des US-Chipriesen Nvidia erwartet werden, taten sich Anleger nach der zurückliegenden Rally aber schwer mit Neuanlagen.

Der Dax ging am Montag schliesslich 0,09 Prozent tiefer bei 18.617,02 Punkten aus dem Handel . Er zollte damit auch den fast zehn Prozent Plus Tribut, die er seit dem Zwischentief von Anfang August gewonnen hatte. Aus charttechnischer Sicht war der Leitindex genau an seinen Korrekturtrend zurückgekehrt, der sich aus dem Rekordhoch Mitte Mai und dem Zwischenhoch Mitte Juli ergibt. In der zweiten deutschen Börsenreihe gab der MDax am Montag ebenfalls um 0,09 Prozent auf 25.174,14 Punkte nach.

Nach der fast dreiwöchigen Erholungsjagd kamen zu Wochenbeginn nur durchwachsene Signale vom Ifo-Geschäftsklimaindex. Börsianer erwarten den nächsten "Härtetest" für die Aktienmärkte aber erst am Mittwoch. "Viele Anleger betrachten es fast schon als selbstverständlich, dass Nvidia die Erwartungen erneut übertrifft", heisst es in einem Ausblick der Tradingplattform Etoro. Nach Einschätzung der Experten ist klar, dass die Messlatte hoch liegt und Nvidia erneut abliefern muss./tih/he