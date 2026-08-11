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11.08.2026 12:12:36

Aktien Frankfurt: Dax gibt etwas nach - Rekord bleibt aber nah

FRANKFURT (awp international) - Der Dax gibt am Dienstag in Reichweite seines Rekordes etwas nach. Angesichts ausbleibender Fortschritte bei der Lösung des Iran-Krieges fehlten dem deutschen Leitindex die Impulse, um die Bestmarke von 26.445 Punkten auf die Probe zu stellen. Gegen Mittag gab der Dax leicht um 0,2 Prozent auf 26.280 Punkte nach. Der MDax fiel noch etwas deutlicher um 0,4 Prozent auf 32.133 Punkte.

Laut der Helaba dämpfen allerdings neue, gegenseitige Forderungen die Hoffnungen auf eine Einigung im Iran-Krieg. Laut den Experten der UBS gibt es neben der Geopolitik auch Risiken in Zusammenhang mit KI-Bewertungen und Leitzinsen. Das Team der Schweizer Grossbank um den Investmentchef Mark Haefele sieht aber mehrere Gründe, um dennoch investiert zu bleiben.

Die UBS-Fachleute erwähnten dabei zunächst die steigenden Unternehmensgewinne, die im Grossen und Ganzen die Erwartungen überträfen. Ausserdem gehen sie davon aus, dass einige der Risiken entkräftigt bleiben. So bestätigten die jüngsten US-Konjunkturdaten ihre Annahme einer unveränderten Geldpolitik der US-Notenbank Fed. Der Iran-Krieg bleibe zwar ein Unsicherheitsfaktor, doch die Risiken davon wirkten beherrschbar.

Nachrichtlich stark im Fokus standen die Aktien von PNE wegen eines Kursabsturzes um fast 20 Prozent. Anleger quittierten damit einen erfolglosen Versuch des Energieprojektentwicklers, für sich selbst einen Käufer zu finden. Wie es hiess, lagen die Preisvorstellungen etwaiger Kandidaten unterhalb des derzeitigen Börsenkurses.

Die Saison der Unternehmensberichte hatte einige Nebenwerte zu bieten, darunter Immobilienunternehmen. Ein operativ überzeugendes erstes Halbjahr konnte dem ins Minus gerutschten Kurs von TAG Immobilien keinen Schwung geben, doch Patrizia gehörten im SDax mit 2,2 Prozent Plus zur Favoritengruppe. Der Kurs des Immobilien-Vermögensverwalters erreichte dank einer kräftigen Gewinnsteigerung ein Vierwochenhoch.

Aus einer Reihe an Zahlenunternehmen waren noch Cancom besonders auffällig: Der Kurs des IT-Dienstleisters sackte immer tiefer ins Minus ab wegen enttäuschender Halbjahreszahlen. Laut einem Händler wirkt der bestätigte Ausblick zunehmend ambitioniert. Zuletzt war der Abschlag dann sieben Prozent gross. Dies belastete auch die Titel des Konkurrenten Bechtle mit Verlusten von etwa zwei Prozent.

Gutes zu vermelden hatte der Medienkonzern RTL Group , der seine Anleger überzeugte mit etwas mehr Optimismus für das Streaming-Geschäft und einem Umsatzausblick, der wegen der Übernahme von Sky Deutschland erhöht wurde. Der Kurs der TV-Sendergruppe legte fast ein Prozent zu.

Der Salzgitter-Kurs kam mit fast drei Prozent unter Druck. Der Stahlkonzern hatte finale Zahlen mit enttäuschenden Details vorgelegt. Wie Analyst Dominic O'Kane von JPMorgan schrieb, verfehlte die Stahlfertigung wegen höherer Kosten die Erwartungen.

Unter den weiteren Unternehmen mit vorgelegten Zahlen waren die Reaktionen verhalten negativ, für die Aktien Dermapharm und Jungheinrich ging es aber nur leicht bergab. Titel der Norma Group gaben etwas klarer um 1,2 Prozent nach. Hier kam es auf dem höchsten Stand seit mehr als zwei Jahren zu Gewinnmitnahmen.

Titel von OHB lagen mit fast einem Prozent im Plus nach der Nachricht, dass das Raumfahrtunternehmen in Kürze im SDax den Platz des Stahlhändlers Klöckner & Co einnimmt, der wegen der Übernahme durch Worthington Steel ausscheidet./tih/jha/

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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