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03.11.2026 11:36:37

Aktien Frankfurt: Dax etwas schwächer - Ölpreis, Tech-Schwäche, Quartalszahlen

FRANKFURT (awp international) - Nach dem robusten Wochenstart lässt der Dax am Dienstag unter dem Eindruck der Tech-Schwäche in den USA und einer erneuten militärischen Eskalation im Iran wieder Federn. Nachdem er zunächst unter sein Vortagestief gerutscht war, konnte der deutsche Leitindex bis gegen Mittag die Verluste etwas eingrenzen auf zuletzt noch 0,59 Prozent auf 25.827 Punkte.

Der MDax der mittelgrossen Unternehmen sank um 0,45 Prozent auf 30.717 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 büsste 0,5 Prozent ein. Die Ölpreise legten nach Meldungen über erneute Angriffe des US-Militärs auf Ziele im Iran zu und machten einen Teil der deutlichen Verluste vom Vortag wett.

Noch am vergangenen Donnerstag hatte der Dax erstmals seit Anfang September wieder über 26.100 Punkte notiert. Dem Ausverkauf an der Nasdaq hatte er sich in den vergangenen Tagen weitgehend entziehen können, nun aber erwischt ihn die neuerliche Tech-Schwäche doch.

Apple hatte im vergangenen Quartal mit seinem iPhone-Geschäft die Markterwartungen übertroffen, wie die am Vorabend nach US-Börsenschluss vorgelegten Zahlen zeigten. Teure Speicherchips treffen den Konzern aber im Weihnachtsgeschäft. Die Apple-Aktien rutschten am Dienstag im vorbörslichen New Yorker Handel um mehr als 4 Prozent ab. "Die Botschaft ist eindeutig: Selbst glänzende Geschäftszahlen reichen nicht mehr aus, wenn die Perspektiven nicht ebenso überzeugend ausfallen", kommentierte dies Börsenexperte Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets.

Quartalszahlen hierzulande veröffentlichten am Dienstag die Dax-Konzerne Bayer , Zalando und Fresenius Medical Care (FMC) . Die Anteile von Bayer gewannen mehr als 5 Prozent. Ein starkes Pharmageschäft stimmt den Konzern optimistischer.

FMC verloren nur anfangs deutlich. Der nach dem dritten Quartal präzisierte Jahresausblick des Dialyseanbieters würde im vierten Quartal einen kräftigen Abschwung beim operativen Ergebnis (Ebit) bedeuten, hiess es zunächst bei Goldman Sachs. Im Verlauf drehten die Aktien aber ins Plus, das sich zuletzt auf 2,5 Prozent belief.

Unter Druck standen auch Zalando mit minus 2,9 Prozent. Analysten bemängelten die Bruttomarge im abgelaufenen Quartal. Zudem seien die Aktien im Oktober gut gelaufen

Im Luftfahrtsektor verzeichneten die Aktien des Triebwerkherstellers MTU Kurseinbussen von 2,5 Prozent, nachdem die Bank of America die Kaufempfehlung gestrichen hatte. Lufthansa gewannen nach Quartalszahlen 3,3 Prozent. Das operative Ergebnis (Ebit) habe die Konsensschätzung übertroffen, so die Experten von Bernstein Research. Die nach unten hin eingeengte Ebit-Zielspanne für 2026 dürfte hauptsächlich auf gestiegene Treibstoffkosten zurückzuführen sein.

Eine gekappte Umsatzprognose wegen verzögerter Abschlüsse liess die Papiere des Fernwartungssoftware-Anbieter Teamviewer um mehr als ein Viertel abstürzen. Teamviewer habe im dritten Quartal enttäuscht, so das Urteil von MWB Research. Die Wachstumserholung sei zunehmend ungewiss. Der gesamte Softwaresektor stand unter Druck. Neben Teamviewer im SDax verloren im Dax SAP rund 3 Prozent, im MDax sanken Nemetschek um 4,5 Prozent./ajx/stk

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Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen

Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.

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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

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