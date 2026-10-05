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05.10.2026 14:18:36

Aktien Frankfurt: Dax etwas höher - Sorgen in Europa bleiben

FRANKFURT (awp international) - Zum Auftakt der neuen Börsenwoche hat sich der Dax bis zum Montagnachmittag mit einer klaren Richtung schwergetan. Zuletzt notierte der deutsche Leitindex im Plus mit 0,34 Prozent bei 25.316 Punkten. Zuvor hatten zeitweise anziehende Ölpreise etwas belastet. Auf der Hut sind Marktteilnehmer zudem wegen der gestiegenen Anleiherenditen in einigen Ländern Europas, etwa Frankreich. Die politische Unsicherheit in Deutschland, Frankreich und Spanien sorgt für Zurückhaltung.

Der MDax mit den mittelgrossen deutschen Werten notierte am Nachmittag 0,12 Prozent höher bei 30.488 Zählern. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte um 0,2 Prozent zu.

Von seinem Ende August markierten Rekordhoch von 26.618 Punkten ist der Dax ein ordentliches Stück entfernt. Jedoch konnte er sich von seinem am vergangenen Donnerstag erreichten niedrigsten Stand seit Ende Juli bereits wieder etwas erholen, auch dank eines am Freitag schwächer als gedacht ausgefallenen US-Arbeitsmarktberichtes, der Inflations- und Zinssorgen etwas milderte.

Am Aktienmarkt setzten am Montag nach einem milliardenschweren Übernahmeangebot von Schneider Electric für den US-Softwarekonzern PTC auch hierzulande die Anleger auf Software-Papiere. Im Dax gewannen SAP 1,6 Prozent, im MDax lagen Nemetschek mit plus 3 Prozent auf dem ersten Platz. Im Nebenwerteindex SDax zogen die Aktien von Teamviewer um 4 Prozent an. Schneider Electric rutschten hingegen an der Börse in Paris um fast 10 Prozent ab. Händler führten dies auf den hohen Kaufpreis zurück.

Morgan Stanley wird für den Reifenhersteller Continental optimistischer und votiert mit "Overweight". Continental gewannen als stärkster Wert im Dax 2,5 Prozent. Hinten im Index verloren die Titel des Baukonzerns Hochtief 1,3 Prozent.

Im SDax waren die Aktien des Medizintechnikherstellers Carl Zeiss Meditec schwach mit minus 2,2 Prozent. Hier belastete eine Verkaufsempfehlung von Goldman Sachs. Redcare Pharmacy landeten mit einem Kursminus von 5,9 Prozent auf dem letzten Platz./ajx/stk

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Short 14’574.89 13.80 SX7BOU
Short 15’110.41 8.93 S3CBQU
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Long 13’149.93 19.38 SXBT2U
Long 12’868.41 13.87 SOTBQU
Long 12’307.65 8.87 SGKBOU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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