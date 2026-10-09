MDAX 252367 / DE0008467416
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09.10.2026 14:09:37
Aktien Frankfurt: Dax erholt und wieder klar über 25.000 Punkten
FRANKFURT (awp international) - Von seinem schwachen Vortag hat sich der Dax am Freitag erholt. Der deutsche Leitindex gewann am Nachmittag 1,3 Prozent auf 25.139 Punkte. Am Vortag war er gleich zu Beginn unter die runde Marke von 25.000 Punkten gefallen und bis zum Handelsende darunter geblieben. Dabei hatte er den tiefsten Stand seit Juli erreicht. Für die zu Ende gehende Börsenwoche zeichnet sich aktuell noch ein Minus von rund 0,4 Prozent ab.
Etwas Rückenwind kommt vor dem Wochenende vom Anleihemarkt, wo die Renditen nachgaben. Am Ölmarkt liess der Preisdruck ebenfalls nach. Ein Dementi von US-Präsident Donald Trump zu angeblich neuen US-Angriffen im Iran war dafür ausschlaggebend.
"Der Sprung zurück über die psychologische 25.000-Punkte-Marke sollte nicht darüber hinwegtäuschen, dass unter der Oberfläche erhebliche Unsicherheitsfaktoren glimmen", mahnte gleichwohl Timo Emden, Analyst beim Broker CapTrader. Womöglich hätten sich derzeit Schnäppchenjäger auf die Jagd begeben.
Der MDax mit den mittelgrossen deutschen Werten legte am Freitag um 2 Prozent auf 30.087 Punkte zu. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 1,1 Prozent ein.
Unter Druck stehen am Freitag Telekomwerte. Grund sind Nachrichten von Elon Musks Weltraumfirma SpaceX , die mit einem gross angelegten Frequenzkauf in den USA den Grundstein legt, um sich als Mobilfunk-Anbieter zu etablieren. An der Börse hatte die Mitteilung am Vortag die Aktien grosser Mobilfunk-Anbieter im nachbörslichen New Yorker Handel bereits auf Talfahrt geschickt, darunter auch T-Mobile US .
Der Schwäche konnten sich die Papiere der Muttergesellschaft Deutsche Telekom am Freitag nicht entziehen, das Minus betrug zuletzt 6,8 Prozent. Der Wettbewerb in den USA verschärfe sich für die Telekom, kommentierte ein Händler.
Positive Aktien-Einschätzungen von Analysten trieben Heidelberg Materials und Rational , vor allem aber Salzgitter kräftig nach oben. Die Kaufempfehlung der UBS für Salzgitter mit einem deutlich erhöhten Kursziel bescherte den Papieren an der MDax-Spitze einen Zuwachs von mehr als 13 Prozent. Analyst Andrew Jones sieht Salzgitter mehr als andere Stahlhersteller als Profiteur anziehender Stahlpreise in der EU.
Heidelberg Materials waren mit plus 3,5 Prozent unter den stärksten Dax-Werten. Besser waren nur noch die schwer gewichteten Software-Titel von SAP sowie die Papiere des Online-Modehändlers Zalando mit Kursaufschlägen von jeweils mehr als 4 Prozent.
Die Papiere von Schott Pharma büssten im Nebenwerteindex SDax 4 Prozent ein im Zuge einer Abstufung von "Buy" auf "Hold" durch die Deutsche Bank./ajx/stk
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