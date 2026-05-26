Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’548 0.3%  SPI 19’121 0.4%  Dow 50’580 0.6%  DAX 25’202 -0.7%  Euro 0.9132 0.2%  EStoxx50 6’085 -0.9%  Gold 4’529 -0.9%  Bitcoin 60’034 -0.8%  Dollar 0.7844 0.2%  Öl 99.0 2.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Sika41879292
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Meta-Aktie mit günstigem Kurs-Gewinn-Verhältnis - Sollten Anleger zuschlagen?
SoftBank-Aktie knackt neuen Rekord - KI-Boom schiebt weiter an
Ausblick: Xiaomi gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Neue Anlagemöglichkeit für Musk-Fans voraus: Wird SpaceX zur Gefahr für die Tesla-Aktie?
Dünne Nachrichtenlage im Nahost-Konflikt: Darum bewegt sich der Franken kaum zu Euro und US-Dollar
Suche...

X-DAX 2509731 / DE000A0C4CA0

25’356.03 Pkt
-69.00 Pkt
-0.27 %
08:59:58
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden Trading-Depot
Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

26.05.2026 12:06:37

Aktien Frankfurt: Dax bleibt über 25.000 Punkten - Lage im Iran-Krieg fragil

FRANKFURT (awp international) - Der Dax hat am Dienstag seiner jüngsten Kursrally Tribut gezollt. Trotz der zugespitzten Lage im Iran-Krieg hielten sich die Gewinnmitnahmen in Grenzen. Allerdings "wachsen schon wieder die Zweifel, ob es tatsächlich zeitnah zu einer schnellen und reibungslosen Einigung zwischen den Kriegsparteien kommen kann", warnte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst bei CMC Markets. Und für die Experten von Index-Radar "bleibt der fundamentale Nährboden dieser Rally fragil".

Gegen Mittag sank der wichtigste deutsche Aktienindex um 0,71 Prozent auf 25.210 Punkte. Für den MDax , der die mittelgrossen Börsenunternehmen enthält, ging es um 0,78 Prozent auf 32.551 Punkte bergab. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor 0,9 Prozent.

Am Pfingstmontag hatte der Dax dank der anhaltenden Hoffnung auf ein baldiges Ende des Iran-Kriegs wieder die 25.000-Punkte-Marke geknackt und war zeitweise bis auf 25.438 Punkte geklettert. Das Rekordhoch aus dem Januar bei 25.507 Punkten rückte damit in greifbare Nähe. Ohne Impulse der feiertagsbedingt geschlossenen Wall Street hatte es aber nicht für eine Bestmarke gereicht.

Von den am Vortag freundlichen asiatischen Börsen kamen zuletzt durchwachsene Signale. Zudem zogen die deutlich gesunkenen Ölpreise wieder an, nachdem das US-Militär trotz der Waffenruhe im Iran Raketenstellungen angegriffen sowie im Bereich der Strasse von Hormus Boote attackiert hat, die laut US-Militär Minen in der Meerenge verlegen wollten.

Im von Gewinnmitnahmen geprägten Markt gerieten die enorm gut gelaufenen Technologiewerte und hier insbesondere Infineon etwas unter Druck. Mit einem Minus von 1,4 Prozent auf 75,69 Euro zählten die Aktien zu den schwächeren im Dax. Das Analysehaus MWB Research hob das Kursziel von 58 auf 60 Euro an, strich aber seine Halteempfehlung und rät nun zum Verkauf. Abed Jared billigte dem Unternehmen eine klare Verbesserung der Fundamentaldaten zu. Das preisten die Aktien aber schon ein und notierten klar oberhalb seines revidierten Kursziels, betonte der Experte.

Auch weitere Analystenaussagen bewegten die Kurse. Beim Dax-Konzern Merck mussten die Anleger nach der jüngsten Erholung einen Rückgang um 1,9 Prozent auf 127,60 Euro verkraften. In der Einordnung des Bewertungsniveaus herrscht Unstimmigkeit zwischen Experten. Während James Vane-Tempest von der Investmentbank Jefferies die Aktien jetzt beim Kursziel von 129 Euro neu mit "Hold" einstuft, hält sie JPMorgan-Analyst-Richard Vosser immer noch für unterbewertet.

Für Wacker Chemie bedeutete ein Kursrückgang um 3,4 Prozent auf 97,55 Euro einen der hinteren MDax-Plätze. Die Schweizer Grossbank UBS erhöhte zwar das Kursziel von 84 auf 104 Euro, stufte die zuletzt stark erholten Aktien aber von "Buy" auf "Neutral". Der weitere Spielraum sei begrenzt, begründete Christian Bell seine Neubewertung. Die Berechenbarkeit des Timings und Ausmasses einer weiteren Gewinnerholung sei schwierig und die Aktien seien vor diesem Hintergrund zunächst fair bewertet.

Dass Jefferies das Kursziel für Grand City Properties deutlich senkte und die bisherige Kaufempfehlung strich, brockte den Aktien des Immobilienunternehmens einen Rutsch von 1,6 Prozent und einen der hinteren Plätze im Nebenwerte-Index SDax ein. Branchenexperte Pierre-Emmanuel Clouard sieht bei einigen europäischen Immobilienwerten attraktive Einstiegschancen. Bei Grand City monierte er aber die geringe Aktienliquidität nach der Anteilsaufstockung durch Grossaktionär Aroundtown sowie einen anhaltenden Ergebnisdruck./gl/jha/

--- Von Gerold Löhle, dpa-AFX ---

In eigener Sache

Trading Signals: Ferrari zündet den Elektro-Turbo

Mit dem ersten vollelektrischen Modell wagt Ferrari den Schritt in eine neue Ära. An der Börse könnte der Sportwagenbauer nach soliden Quartalszahlen, starkem Auftragsbestand und einem charttechnischen Ausbruch ebenfalls wieder beschleunigen.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: ASM, Infineon & HSBC mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ ASM
✅ Infineon
✅ HSBC

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: ASM, Infineon & HSBC mit François Bloch

Inside Trading & Investment

09:01 Marktüberblick: Ölpreise unter Druck – Delivery Hero haussiert
08:47 BRCs neu gedacht: ETFs als Basiswert
08:46 SMI mit Nachholpotenzial
06:02 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Neues Monatshoch im Chart
22.05.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 22.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Intel, Nvidia
21.05.26 Julius Bär: 15.00% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (70%) auf Komax Holding AG
20.05.26 3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: ASM, Infineon & HSBC mit François Bloch
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’161.63 19.15 SC7BZU
Short 14’440.63 13.64 SXLBGU
Short 14’969.05 8.88 S5CBDU
SMI-Kurs: 13’548.21 26.05.2026 12:03:35
Long 13’030.24 19.29 SYBDXU
Long 12’768.89 13.99 SJYBLU
Long 12’214.26 8.94 STABXU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

NEL ASA Aktie News: NEL ASA bricht am Mittag nach oben aus
Umbau im Aktien-Depot von Greenlight Capital: David Einhorn reduziert Warner Bros. Discovery - Peloton aufgestockt
Rheinmetall-Aktie freundlich: "Google der Rüstungsbranche"? Experte warnt
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Nachmittag mit Aufschlag
Delivery Hero-Aktie springt zweistellig hoch: Uber legt öffentliches Übernahmeangebot für Delivery Hero vor
Pluszeichen in New York: Dow Jones zeigt sich schlussendlich fester
Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones letztendlich in der Gewinnzone
Marktbericht für Rohstoffe: Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell
Silberpreis, Goldpreis & Co. aktuell: So steht es am Sonntagabend um die Kurse der Rohstoffe
NEL ASA Aktie News: NEL ASA am Montagnachmittag auf Höhenflug

Top-Rankings

1. Quartal 2026: Diese US-Aktien hielt Zurich Insurance im Depot
So hat der Schweizer Finanzkonzern investiert
Bildquelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
Diese Aktien befanden sich im ersten Quartal 2026 im Depot von Bridgewater Associates
Portfolio-Überblick
Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com
KW 21: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
XDAX 25’358.02 -0.26%