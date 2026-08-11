Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’575 -0.4%  SPI 20’512 -0.4%  Dow 53’765 -0.4%  DAX 26’391 0.3%  Euro 0.9361 0.1%  EStoxx50 6’551 0.2%  Gold 4’368 -0.5%  Bitcoin 51’396 -0.7%  Dollar 0.8110 0.1%  Öl 89.1 1.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335On113454047Alcon43249246Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Amrize143013422Idorsia36346343
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Debasement-Risiken im Blick: Wells Fargo-Experte empfiehlt Gold als Portfolio-Baustein
Juli 2026: So schätzen Experten die Intel-Aktie ein
Ausblick: Cerebras Systems legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Ausblick: Nebius stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Scharfe Kritik von BofA-Ökonomen an Fed-Chef Warsh
Suche...
Plus500 Depot

MDAX 252367 / DE0008467416

32’224.89
Pkt
-26.25
Pkt
-0.08 %
17:50:00
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden
Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

11.08.2026 14:45:36

Aktien Frankfurt: Dax bleibt in Kontakt zum Rekordhoch

FRANKFURT (awp international) - Der Dax bleibt in Reichweite seiner Bestmarke. Das Warten auf Fortschritte bei der Lösung des Iran-Krieges bremste zwar am Dienstag etwas den Willen der Anleger, die am Freitag aufgestellte Bestmarke von 26.445 Punkten nochmals zu testen. Anzeichen dafür, dass die Marktteilnehmer zu Gewinnmitnahmen bereit sind, gab es aber nicht.

Auf Eurozonen-Ebene hatte der EuroStoxx einen gewissen Vorsprung mit einem neu aufgestellten Rekord. Der Dax tat sich schwerer, schaffte es am Nachmittag aber mit 0,3 Prozent ins Plus auf 26.391 Punkte. Der MDax dagegen lag zuletzt mit 32.236 Punkten knapp in der Verlustzone. In New York zeichneten sich moderate Gewinne für die Leitindizes ab.

Laut der Helaba dämpften neue, gegenseitige Forderungen am Morgen wieder die Hoffnungen auf eine Einigung im Iran-Krieg. Meldungen aus Pakistan setzten im Verlauf aber die Ölpreise wieder unter Druck. Der pakistanische Verteidigungsminister Khawaja Asif sagte, dass die Signale der vergangene Tage darauf hindeuten, dass die USA und der Iran "kurz vor einer Art Einigung stehen".

Laut den Experten der UBS waren zuletzt an den Märkten neben der Geopolitik auch Risiken in Zusammenhang mit KI-Bewertungen und Leitzinsen spürbar. Das Team um den Investmentchef Mark Haefele sieht aber mehrere Gründe, um dennoch investiert zu bleiben. Sie erwähnten vor allem steigende Unternehmensgewinnen, gehen aber auch davon aus, dass die geo- und geldpolitischen Risiken entkräftigt bleiben. Der Iran-Krieg bleibe zwar ein Unsicherheitsfaktor, doch die Folgen davon wirkten beherrschbar.

In der Gesamttendenz zunehmend gefragt waren am Dienstag die Aktien mit KI-Fantasie, wie Infineon und Siemens Energy als grösste Dax-Gewinner zeigten. Dem konnten einige Unternehmen aus dem MDax und SDax folgen, die im Bereich der Chipindustrie als Ausrüster aktiv sind. Titel von Suss Microtec , Aixtron und PVA Tepla legten am Nachmittag zwischen 2,9 und 4,5 Prozent zu.

Individuell stark im Fokus standen die Aktien von PNE wegen eines Kursabsturzes um etwa 20 Prozent. Anleger quittierten damit einen erfolglosen Versuch des Energieprojektentwicklers, für sich selbst einen Käufer zu finden. Wie es hiess, lagen die Preisvorstellungen etwaiger Kandidaten unterhalb des derzeitigen Börsenkurses.

Die Saison der Unternehmensberichte hatte einige Nebenwerte zu bieten, darunter Immobilienunternehmen. Ein operativ überzeugendes erstes Halbjahr konnte dem Kurs von TAG Immobilien nur wenig Schwung geben, doch Patrizia gehörten im SDax mit fast drei Prozent Plus zur Favoritengruppe. Der Kurs des Immobilien-Vermögensverwalters erreichte dank einer kräftigen Gewinnsteigerung ein Vierwochenhoch.

Unter den Zahlenunternehmen war Cancom mit einem Kursrutsch um 6,4 Prozent besonders auffällig: Der Kurs des IT-Dienstleisters litt unter enttäuschenden Halbjahreszahlen. Laut einem Händler wirkt der bestätigte Ausblick vor diesem Hintergrund zunehmend ambitioniert. Auch die Titel des Konkurrenten Bechtle wurden mitbelastet.

Der Salzgitter-Kurs kam mit 3,6 Prozent unter Druck. Der Stahlkonzern hatte finale Zahlen mit enttäuschenden Details vorgelegt. Wie Analyst Dominic O'Kane von JPMorgan schrieb, verfehlte die Stahlfertigung wegen höherer Kosten die Erwartungen.

Unter den weiteren Unternehmen mit vorgelegten Zahlen gaben die Titel der Norma Group um 1,4 Prozent nach. Das Feedback war hier eigentlich gut, doch bei den Aktien kam es auf dem höchsten Stand seit mehr als zwei Jahren zu Gewinnmitnahmen.

Titel von OHB lagen mit 3,4 Prozent im Plus nach der Nachricht, dass das Raumfahrtunternehmen in Kürze im SDax den Platz des Stahlhändlers Klöckner & Co einnimmt, der wegen der Übernahme durch Worthington Steel ausscheidet./tih/jha/

In eigener Sache

Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance

Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Inside Trading & Investment

20:49 Logo WHS Nasdaq stürzt ab – und plötzlich dreht der Markt um!
12:47 Julius Bär: 27.80% p.a. JB Multi Barrier Reverse Convertible (50% European) mit Lock-In auf Advanced Micro Devices Inc, Micron Technology Inc, Intel Corp
09:50 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Belimo, SGS
09:08 SMI kratzt an seiner Bestmarke
09:04 Marktüberblick: Ölpreise ziehen wieder an
06:00 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Allzeithoch im Blick
10.08.26 Europas strategische Autonomie
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
07.08.26 Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’213.82 19.38 SMYBKU
Short 15’520.45 13.81 SBGBEU
Short 16’085.87 8.98 SZB73U
SMI-Kurs: 14’575.25 11.08.2026 17:31:37
Long 14’010.74 19.78 SYBQ3U
Long 13’683.70 13.74 SZBKGU
Long 13’093.67 8.87 SXBT2U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Finma stockt UBS-Aufsicht offenbar kräftig auf - Aktie fester
Neue Analyse: Warburg Research bewertet Rheinmetall-Aktie mit Buy
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Idorsia vor Durchbruch in den USA? DEA will Quviviq-Hürden senken - Aktie mit Plus
MÄRKTE USA/Etwas fester - Schwache Payrolls lindern Zinssorgen
Micron-Aktie im Fokus: Wie Amazons Milliarden-Offensive dem Speicherchip-Hersteller Rückenwind geben könnte
ARYZTA-Aktie bricht zweistellig ein: Konzern überprüft nach Absatzrückgang im Halbjahr Deutschland-Geschäft
Novo Nordisk-Aktie im Fokus: Bernstein erhöht Kursziel trotz Underperform-Rating
UBS-Regulierung: Kommission hat noch keine Entscheide gefällt - Aktie fällt

Top-Rankings

KW 32: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 32: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 32: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
MDAX 32’224.89 -0.08%