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10.08.2026 12:09:36

Aktien Frankfurt: Dax bleibt dicht an Rekord dran

FRANKFURT (awp international) - Der Dax behält am Montag sein Rekordhoch im Visier. Ein moderater Anstieg reichte zur Mittagszeit, damit dem Leitindex zu den 26.445 Punkten vom Freitagnachmittag nur noch wenige Zähler fehlten. Zuletzt gewann der Dax 0,3 Prozent auf 26.404 Zähler. Der MDax stieg ausserdem um 0,2 Prozent auf 32.467 Zähler.

In Rekordnähe befindet sich der Dax in guter Gesellschaft, denn auch der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 bleibt nah am Rekord. "An den weltweiten Börsen scheint weiterhin die Sonne", schrieben die Experten von Index-Radar. US-Arbeitsmarktdaten hatten den Märkten vor dem Wochenende schon Schub gegeben und Sorgen vor einer Leitzinserhöhung gemildert.

Getragen ist die Rally auch von der Hoffnung auf eine Wiederöffnung der Strasse von Hormus. Einen diplomatischen Durchbruch im Iran-Krieg gibt es weiterhin nicht, doch US-Präsident Donald Trump gibt sich gelassen. Der Iran hatte am Samstag Hoffnungen auf eine schnelle Wiedereröffnung der Meerenge für den Schiffsverkehr gedämpft. Die Führung in Teheran stellte neue Bedingungen für Öltransporte aus den Fördergebieten am Persischen Golf.

JPMorgan-Anlagestratege Mislav Matejka bleibt optimistisch für Aktien und rechnet mit mehr Höchstständen - trotz zahlreicher Bedenken der Anleger, die von der Geopolitik über Inflationsangst bis hin zu Konjunktursorgen reichten. Das solide Fundament der Ergebnisentwicklung sowie die alles andere als übertriebene Positionierung der Anleger federten den Markt immer wieder gegen Schocks ab, so Matejka.

Was den KI-Megatrend betrifft, glaubt Matejka, dass die Ergebnisdynamik der Tech-Unternehmen weiterhin stark bleibt und der zuletzt erfolgte Risikoabbau der Anleger etwas übertrieben wurde. Er sieht in dem Sektor für die zweite Jahreshälfte allerdings auch "keinen eindeutigen Gewinner". Am Montag gehörten Aktien mit KI-Fantasie wie Infineon oder Siemens Energy wieder mit bis zu 3,5 Prozent Plus zu den Favoriten.

In puncto Berichtssaison ging die neue Woche ruhiger los. Das Dax-Mitglied Gea bestätigte vorläufige Zahlen nebst dem Ausblick. Mit einem Anstieg um 0,4 Prozent war die Reaktion verhalten. Im Nebenwertebereich zeigte Hypoport nach finalen Zahlen mit einem Anstieg um ein Prozent nur etwas mehr Schwung.

Einen deutlichen Rückschlag um acht Prozent gab es auf der jüngsten Erholungsrally bei Stabilus . Für Unsicherheit sorgt bei dem Gasdruckfeder-Hersteller ein Vakuum in der Führungsriege. Finanzchef Andreas Jaeger hat seinen Vertrag aus persönlichen Gründen vorzeitig aufgelöst. Die Verantwortung für sein Ressort übernimmt übergangsweise der Vorstandsvorsitzende Michael Büchsner.

Relativ deutliche Kursgewinne gab es bei drei Werten wegen Analystenempfehlungen. Elmos und Aumovio und Evotec zogen jeweils um etwas bis zu vier Prozent an wegen Hochstufungen durch die Analysehäuser Oddo BHF, Bernstein und Van Lanschot Kempen.

Elmos rückt bei Oddo BHF in die Favoritenrolle gegenüber dem umgekehrt abgestuften Konkurrenten Melexis. Der Experte Martin Marandon-Carlhian traut den Aktien mit seinem Kursziel von 200 Euro fast eine Rückkehr an ihren bisherigen Rekord zu, der mit 206 Euro aus dem Mai stammt.

Aumovio stufte Harry Martin von Bernstein Research auf "Outperform" hoch in der Auffassung, dass jetzt viele Unsicherheitsfaktoren bereinigt seien. Für Anleger sieht er wegen des eingepreisten Bewertungsabschlags eine Einstiegschance. Im Jahr 2027 werde das operative Ergebnis die Markterwartungen seiner Einschätzung nach übertreffen./tih/jha/

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