Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 15’193 0.6%  SPI 21’346 0.4%  Dow 51’706 -1.2%  DAX 26’599 -0.6%  Euro 0.9237 -0.1%  EStoxx50 6’348 -0.6%  Gold 3’856 -0.6%  Bitcoin 54’527 -0.4%  Dollar 0.8397 0.2%  Öl 92.4 -3.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA994529UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Zurich Insurance1107539Holcim1221405Novartis1200526Partners Group2460882ABB1222171Rheinmetall345850
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
Stromknappheit durch KI: Diese sechs Aktien profitieren laut Morgan Stanley - Bloom Energy vorn
NVIDIA-Aktie im Fokus: Trump spricht sich für Huangs Rückkehr an NVIDIA-Spitze aus
Krisen-Schutz im Superwahljahr 2027: Taugen Gold, Anleihen und Rüstung noch?
So viel Wert wäre mit einer Investition in Bitcoin Cash von vor 5 Jahren verloren gegangen
So viel Verlust hätte ein Investment in Ethereum Classic von vor 5 Jahren bedeutet
Suche...

DAX 40 998032 / DE0008469008

26’598.64
Pkt
-151.31
Pkt
-0.57 %
17:50:00
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden
Realtime Liste Realtime Chart (Indikation) Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Realtime Liste

Realtime Chart (Indikation)

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

16.11.2026 14:39:36

Aktien Frankfurt: Dax behält trotz Tech-Schwäche seinen Rekord in Reichweite

FRANKFURT (awp international) - Trotz anhaltender Schwäche von Technologie-Aktien hat sich der Dax am Montag in der Nähe seines jüngsten Rekordhochs gehalten. Am Nachmittag notierte der deutsche Leitindex 0,14 Prozent im Minus bei 26.711,89 Punkten. Am Donnerstag hatte er erstmals kurz die Marke von 27.000 Zählern überschritten. Der MDax verlor zuletzt 0,02 Prozent auf 30.693,13 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es rund 0,3 Prozent abwärts.

"Der Rücktritt von Nvidia-Chef Jensen Huang beherrscht weiterhin die Schlagzeilen und wirft vor den Quartalszahlen am Dienstag zahlreiche Fragen auf", schrieben die Experten des Börsen- und Analyseportals Index Radar. Analysten würden vor möglichen Folgen für Lieferantenvereinbarungen und Finanzierungszusagen an andere Unternehmen warnen. "Für Nvidia und Teile der KI-Branche entstehen damit zusätzliche Risiken." An den asiatischen Börsen gerieten Tech-Aktien zum Wochenstart unter Druck, der Nasdaq 100 wird in den USA vorbörslich abermals tiefer erwartet.

Aus Sicht von etoro-Marktanalyst Maximilian Wienke zeigt die Reaktion im breiten Markt aber, dass der Nvidia-Skandal bislang als isoliertes Problem gesehen werde. Entscheidend sei nun, wie schnell der Chiphersteller das Machtvakuum an der Unternehmensspitze schliessen könne. Marktexperte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners sprach vor den anstehenden Quartalszahlen von einer gewissen Zurückhaltung bei den Anlegern, ein unmittelbarer neuer Angriff auf die 27.000 Punkte könne für den Dax daher schwierig werden.

Ansonsten wirft das am Donnerstag anstehende historische Dreiertreffen von US-Präsident Donald Trump, Chinas Staatschef Xi Jinping und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin seine Schatten voraus - ebenso wie der geplante Mega-Börsengang des KI-Unternehmens Anthropic . Letzterer dürfte für den Tech-Sektor entscheidend sein, glaubt Timur Konsky, Chef des Brokers Mitrade: "Eine erfolgreiche Platzierung könnte die Stimmung gegenüber KI- und Infrastrukturwerten stützen." Enttäuschende Konditionen oder eine Verschiebung dürften dagegen die KI-Sorgen verstärken.

Auch am deutschen Aktienmarkt hatten Technologie-Aktien zuletzt einen schweren Stand. Die Anteilsscheine von Infineon büssten im Dax 2,2 Prozent ein. Auch andere Werte aus der Halbleiterbranche wie Aixtron und Siltronic gerieten unter Druck. Marktexperte Stephen Innes sprach von einem spürbaren "Technologie-Kater".

Mit dem vor dem Wochenende beschlossenen Bundeshaushalt im Rücken, setzten die gebeutelten Rüstungswerte dagegen zur Erholung an: Rheinmetall-Aktien waren mit einem Plus von 2,9 Prozent stärkster Titel im Dax, im MDax gehörten TKMS , Hensoldt und Renk zur Spitzengruppe. "Erfreulicherweise hat der Ausschuss das geplante Verteidigungsvolumen von 139 Milliarden Euro beibehalten", zog Deutsche-Bank-Analyst Christophe Menard ein durchaus positives Fazit.

Für die Aktien von RWE ging es um 1,2 Prozent nach unten. Der Energiekonzern soll in einem Konsortium mit der Investmentgesellschaft KKR für Uniper geboten haben, nun aber in der zweiten Runde des Verkaufsprozesses ausgeschieden sein, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf Insider berichtete. Aktuell findet bei Uniper ein Kapitalmarkttag statt.

Auch Analystenstimmen bewegten die Aktienkurse: Die Anteile von Brenntag fielen um 1 Prozent, nachdem die DZ Bank den Chemikalienhändler auf "Verkaufen" abgestuft hatte. Aus Sicht von Analyst Peter Spengler überwiegen die Risiken die operativen Fortschritte. Symrise-Aktien litten derweil mit einem Abschlag von 1,5 Prozent unter einer gestrichenen Kaufempfehlung der Deutschen Bank.

Für Wacker Chemie ging es um 1,2 Prozent aufwärts, nachdem Barclays-Analystin Katie Richards das Chemieunternehmen auf "Overweight" hochgestuft hatte. Richards schrieb von überproportionalen Chancen im Polysilizium-Geschäft und möglicher EU-Unterstützung bei den Silikonen.

Im Kleinwerte-Index SDax setzten die Aktien von Friedrich Vorwerk ihre jüngste Kursrally mit einem Plus von 2,2 Prozent auf 75,35 Euro fort. Für MBB , den Grossaktionär des Pipeline- und Anlagenbauers, ging es daraufhin um 0,7 Prozent nach oben. Berenberg-Analyst Lasse Stueben erhöhte sein Kursziel für die Vorwerk-Aktien auf 115 Euro und signalisierte damit einen möglichen Anstieg bis auf ein Rekordhoch./niw/jha/

--- Von Nicklas Wolf, dpa-AFX ---

In eigener Sache

Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte

Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?

In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

19:00 Logo WHS Anthropic-IPO: Claude geht an die Börse – was Anleger jetzt wissen sollten!
09:12 Marktüberblick: Versorger gesucht
09:11 SMI gönnt sich Verschnaufpause
08:19 UBS Logo UBS KeyInvest: NASDAQ 100 – Wieder abwärts?
13.11.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 22.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Intel, SanDisk
13.11.26 Anthropic IPO: Ein bedeutender Börsengang der KI-Branche
12.11.26 US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
12.11.26 Julius Bär: 14.25% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (75%) auf OC Oerlikon Corp AG
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’869.86 19.12 S5SB6U
Short 16’169.46 13.86 SAP7BU
Short 16’771.92 8.91 S9BPVU
SMI-Kurs: 15’192.58 16.11.2026 17:31:52
Long 14’593.33 19.37 SNC6BU
Long 14’290.30 13.99 S5CGBU
Long 13’666.17 8.94 SFBNWU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Bitcoin-Kurs nähert sich 65'000 US-Dollar: Entzieht der Anthropic-Börsengang dem Kryptomarkt Kapital?
Stromknappheit durch KI: Diese sechs Aktien profitieren laut Morgan Stanley - Bloom Energy vorn
Bitcoin-Ausverkauf am Wochenende: Kurs fällt zeitweise Richtung 62'000 US-Dollar
Rückenwind für die Novo Nordisk-Aktie: So bleiben Anleger bei Rücksetzern auf der sicheren Seite
Musk warnt vor KI-Pleiten: Droht den Börsen 2027 ein Crash, und wie sollten Anleger reagieren?
Rheinmetall-Aktie fester: Buy-Bewertung durch Goldman Sachs
SMI beendet Handel in Grün - neues Hoch -- DAX fällt schlussendlich zurück -- Wall Street in Rot -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich schwächer
Siemens Energy-Aktie im Minus: Neue Analyse von Deutsche Bank AG
Microsoft: Kommen bei Stabilisierung voran

Top-Rankings

KW 46: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 46: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 46: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
DAX 26’598.64 -0.57%
MDAX 30’528.26 -0.56%