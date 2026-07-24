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24.07.2026 12:15:36

Aktien Frankfurt: Dax auf Erholungskurs - Ölpreise sinken und SAP zieht an

FRANKFURT (awp international) - Ein Kurssprung bei den Aktien des Schwergewichts SAP und wieder sinkende Ölpreise haben dem Dax am Freitag auf die Beine geholfen. Nach dem Rückschlag am Donnerstag stieg der deutsche Leitindex bis zum Mittag um 0,9 Prozent auf 24.996 Punkte. Auf Wochensicht deutet sich für das Börsenbarometer ein Plus an.

Für den MDax der mittelgrossen Unternehmen ging es am Freitag um 0,6 Prozent auf 31.865 Punkte nach oben. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg um 0,9 Prozent.

Derweil bleibt das Marktumfeld schwierig. Neue Sorgen um KI-Investitionen und Kriegshandlungen in Nahost bestimmen weiterhin das Bild am Aktienmarkt. US-Präsident Donald Trump setzte die Angriffe auf den Iran in der 13. Nacht in Folge fort und versucht im Konflikt um die Strasse von Hormus den Druck zu erhöhen. Verschärft wurde die Lage zuletzt noch von Angriffen der Huthi-Miliz auf saudische Schiffe im Roten Meer.

"Von unbeschwerter Sommer-Sorglosigkeit kann an den Märkten weiterhin keine Rede sein", schrieb Marktanalyst Timo Emden von Emden Research. Das Börsenfahrwasser bleibe angesichts des Nahostkonflikts, wachsender KI-Zweifel und geldpolitischer Unwägbarkeiten rau.

Die geopolitischen Spannungen zwischen Washington und Teheran schüren dem Experten zufolge die Sorge vor neuen Belastungen für die Weltwirtschaft, während Anleger zugleich die hohen Bewertungen vieler KI-Unternehmen zunehmend kritisch hinterfragten. Zwar hätten die Börsen inzwischen eine gewisse Resilienz gegenüber dem permanenten Krisenrauschen im Nahen Osten entwickelt, doch eine anhaltende Eskalation könnte die Risikobereitschaft der Investoren jederzeit wieder dämpfen.

Immerhin lag der Preis für Rohöl der Referenzsorte Brent zuletzt wieder deutlich unter 100 US-Dollar je Barrel (159 Liter). Am Donnerstag war der Ölpreis erstmals seit Ende Mai über diese runde Marke geklettert und hatte damit die Inflationsängste weiter angeheizt.

An der Dax-Spitze zogen die Papiere des Softwarekonzerns SAP um 6,3 Prozent an. Der sogenannte Current Cloud Backlog, also der kurzfristige Cloud-Vertragsbestand, übertraf die Analystenerwartungen. Der Experte Charles Brennan von Jefferies sieht darin ein Indiz für eine starke Auftragsentwicklung im zweiten Quartal. Die Kennziffer widerlege die zuletzt spürbare Zurückhaltung der Investoren.

Positive Nachrichten kamen auch von Atoss Software : Dieses Softwareunternehmen habe dank eines guten Cloud-Geschäftes bei der Profitabilität überrascht, sagte ein Händler. Die Papiere hatten im Nebenwerteindex SDax mit einem Plus von fast acht Prozent die Nase vorn.

Mit Blick auf die Autobranche hatte der VW-Konzern im zweiten Quartal noch etwas weniger verdient als im ohnehin schon schwachen Vorjahreszeitraum. Zudem wurde der Umsatzausblick gekappt. Die Vorzugsaktien der Wolfsburger fielen um anderthalb Prozent.

Bei Volkswagen läuft es bei den einstigen Renditebringern Audi und Porsche nach wie vor nicht rund. Insgesamt sorgten Zölle, Kriege, geopolitische Spannungen und härter werdende Konkurrenz für Gegenwind, hatte Konzernchef Oliver Blume bereits im Frühjahr erklärt. Er plant daher Sparmassnahmen.

Am Dax-Ende büssten die Anteilsscheine von Adidas mehr als zwei Prozent ein. Als Begründung verwiesen Händler auf Enttäuschung, dass es am Vorabend eine Woche vor dem Quartalsbericht keine positiven Eckdaten von dem Sportartikelkonzern gegeben habe. Deren Ausbleiben habe dann auch schon nachbörslich belastet./la/jha/

--- Von Lutz Alexander, dpa-AFX ---

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