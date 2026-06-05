Aktien Frankfurt Ausblick: Wieder tiefer - Halbleiterrally weiter ausgebremst

FRANKFURT (awp international) - Bei schwachen Vorgaben aus Asien dürfte der Dax seine Vortagesgewinne am Freitag wieder abgeben. Knapp eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax als ausserbörslicher Indikator für den deutschen Leitindex ein Minus von 0,3 Prozent auf 24.861 Punkte. Damit kommt die 21-Tage-Linie bei 24.695 Punkten wieder ins Spiel.

Vor allem Halbleiterwerte leiden nach ihrer KI-Rally unter Gewinnmitnahmen - zunächst in den USA und nun auch in Japan und Südkorea. Für Broadcom-Aktien ging es am Vortag zweistellig abwärts, nachdem der Ausblick die inzwischen exorbitant hohen Erwartungen der Anleger enttäuscht hatte. Der US-Branchenindex für Halbleiterwerte verlor auf seinem Rekordniveau deutlich, bevor einige Mutige wieder neue Chancen suchten.

Auf dem deutschen Parkett gaben vorbörslich auf Tradegate Chipwerte nochmals nach. Infineon weiteten ihren Verlust im Vergleich mit dem Xetra-Schluss aus. Die KI-Rally stockt. Laut dem "Wall Street Journal" fordert das KI-Unternehmen Anthropic eine weltweite Pause bei der KI-Entwicklung und warnt vor den Risiken der Selbstoptimierung. KI-Modelle könnten bald in der Lage sein, sich ohne menschliches Eingreifen selbst zu verbessern.

Marktexperte Stephen Innes weist zudem unter Bezugnahme auf eine Analyse der BNP Paribas auf die Bedeutung des bevorstehenden Börsengangs von SpaceX hin. Die dahin fliessende Liquidität könne zum echten Lackmustest für die KI-Rally werden.

Am Nachmittag steht in den USA der Arbeitsmarktbericht für Mai an. Für die Experten der ING ist momentan vor allem die Arbeitslosenquote interessant. Sie erwarten sie bei weiter niedrigen 4,3 Prozent. Dann könne der Markt einen Haken hinter den Bericht machen.

Wacker Chemie setzte eine Verkaufsempfehlung der Citigroup zu, die Papiere sanken auf Tradegate um 5 Prozent zum Xetra-Schluss. Der Markt überschätze wohl die Chancen im Halbleitergeschäft, hiess es.

Adidas und Puma stehen nach einem vom kanadischen Sportbekleidungshersteller Lululemon gekappten Ausblick wegen schwacher US-Geschäfte im Blick. Während Lululemon zweistellig einbrachen, bewegten sich die Kurse der beiden deutschen Hersteller vorbörslich auf Tradegate zunächst kaum./ajx/jha/