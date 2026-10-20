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20.10.2026 08:12:36
Aktien Frankfurt Ausblick: Verluste drücken Dax wohl an sein Vortagstief
FRANKFURT (awp international) - Am deutschen Aktienmarkt zeichnen sich am Dienstag nach dem schwachen Wochenauftakt weitere Verluste ab. Gut eine Stunde vor dem Auftakt signalisiert der X-Dax für den Dax einen 0,5 Prozent niedrigeren Auftakt bei 25.188 Punkten. Damit droht der Leitindex knapp unter sein Vortagstief zu sinken. Als wichtige Unterstützung wird neben der 25.000-Punkte-Marke das bisherige Oktober-Tief von 24.792 Zählern angesehen.
Charttechnisch wackelt der jüngste Chartausbruch aus dem Korrekturtrend, der Ende August mit dem Rekord eingeleitet wurde. Die kurzfristig relevante Indikatorlinie des 21-Tage-Durchschnitts stand schon am Vortag auf der Kippe und droht nun unterschritten zu werden. Laut der Helaba sind neben den hohen Energiepreisen auch Unruhen in europäischen Städten und steigende Anleiherenditen als belastende Faktoren zu nennen.
Der US-Technologieindex Nasdaq 100 hatte sich am Vorabend zwar etwas stabilisiert nach seinem jüngsten Rutsch, doch in Asien ging es nun wieder abwärts. Besonders schwach zeigte sich einmal mehr der von Samsung und SK Hynix geprägte südkoreanische Kospi . Dies könnte sich auch in Europa und den USA wieder belastend auf den KI-und Halbleitersektor auswirken, der bei Anlegern zuletzt schon an Vertrauen verloren hat. Infineon -Titel gaben vorbörslich schon einmal um fast drei Prozent nach.
Die Aktien von Eon , die in unruhigen Zeiten defensiven Charakter besitzen, könnten am Dienstag nach einem Medienbericht vom Vortag einen Blick wert sein. Ein Händler verwies hier auf das "Manager Magazin", das bei dem Energiekonzern von einem Sparprogramm namens "Polaris" berichtet. Der Börsianer sah in den damit verbundenen möglichen Einsparungen eine Chance auf eine zunächst positive Kursreaktion. Vorbörslich bewegte sich der Kurs aber mit dem Markt im Minus.
Steigende Marktzinsen sind schon länger ein Problem für Immobilienunternehmen, unter denen Vonovia ein neues Tief seit 2023 droht. Relativ stark sank in diesem Sektor der vorbörsliche Kurs von LEG , nachdem die US-Bank Morgan Stanley ihr Votum auf "Underweight" gesenkt hatte.
TAG Immobilien schlug sich auf der Plattform Tradegate besser nach einer Kaufempfehlung von Goldman Sachs. Der Wachstumsmotor Polen verhelfe den Hamburgern zu einer branchenführenden Gewinndynamik, schrieb Jonathan Kownator am Dienstag. Zudem lobte er die Rendite und die geringen Leerstände im deutschen Immobilienbestand./tih/mis
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