Suche...

MDAX 252367 / DE0008467416

30’863.12
Pkt
-697.22
Pkt
-2.21 %
02.03.2026
Marktkapitalisierung
03.03.2026 08:09:36

Aktien Frankfurt Ausblick: Talfahrt geht wegen Iran-Krieg weiter

FRANKFURT (awp international) - Die andauernden Kampfhandlungen im Nahen Osten dürften die weltweiten Börsen auch am Dienstag belasten. Auf Kursverluste an den asiatisch-pazifischen Aktienmärkten werden aller Voraussicht nach Einbussen an Europas Märkten folgen. Und auch für die Wall Street und die Nasdaq-Börse werden bereits wieder fallende Kurse prognostiziert.

Der X-Dax als Indikator für den Dax signalisierte im vorbörslichen Handel ein Minus von gut einem Prozent auf 24.372 Punkte. Das wäre für den Dax der niedrigste Stand seit Anfang Februar. Ähnlich hohe Verluste werden am Morgen für den Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 indiziert.

Unter den Anlegern geht weiter die Sorge vor einer Energiekrise um. Die Angriffe der USA und Israels auf militärische Infrastrukturen des Iran ging über Nacht weiter und umgekehrt greift Teheran als Reaktion unter anderem Ziele in den Golfstaaten an. "Die militärische Eskalation im Nahen Osten erhöht die Risiken für die Weltwirtschaft und die Finanzmärkte erheblich", schrieben am Morgen die Experten der NordLB.

Der Strasse von Hormus als Öl- und Gasroute kommt dabei eine zentrale Bedeutung zu. "Je länger die Interventionen anhalten und je weiter sich die Angriffe auf andere Länder in der Region ausweiten, desto höher ist das Risiko, um von einem echten, belastenden Ereignis für die Kapitalmärkte auszugehen", schrieben die NordLB-Experten. Bei der Commerzbank wird angesichts steigender Ölpreise auch wieder auf Inflationsrisiken verwiesen.

Mit Blick auf einzelne Aktien sorgten Empfehlungen von Analysten für Bewegung im vorbörslichen Handel auf Tradegate. So stiegen Deutsche Börse um knapp zwei Prozent, nachdem die Investmenthäuser Jefferies und Kepler Cheuvreux die Aktien auf "Buy" hochgestuft hatten. Das Unternehmen profitiert zudem von der aktuell grösseren Schwankungen an den Finanzmärkten.

Bei Beiersdorf müssen sich Anleger auf besonders hohe Kursverluste einstellen. Auf der Plattform Tradegate wurden die Titel am Morgen fast acht Prozent unter ihrem Xetra-Schlusskurs vom Vortag gehandelt, weil der Konsumgüter- und Klebstoffkonzern für das laufende Jahr kaum mit Wachstum plant. Callum Elliott von Bernstein Research schrieb, um den Ausblick werde es Diskussionen geben, ob er konservativ oder schlicht enttäuschend sei.

Die Aktien von Kion verloren dagegen drei Prozent. Die Bank Exane BNP strich das Kaufvotum für die Papiere des Herstellers von Logistiktechnik. Die Anteile von SMA Solar büssten vorbörslich mehr als fünf Prozent ein. Ein Händler nannte die Gewinnprognose des Unternehmens für das laufende Jahr enttäuschend./bek/mis

Top-Rankings

Jeremy Granthams Portfolio im Q4 2025: Veränderungen bei Amazon, Apple, Microsoft & Co.
Auch im vierten Quartal 2025 kam es im Aktienportfolio von Jeremy Granthams Investmentgesellscha ...
Bildquelle: Lane Turner/Boston Globe/Getty Images
Rohstoffe im Februar 2026: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Im abgelaufenen Monat kam es am Rohstoff-Markt zu deutlichen Ausschlägen. So bewegten sich die C ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
Bitcoin, Ether & Co. im Februar 2026: Die Performance der Kryptowährungen
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte im vergangenen Monat stark. Das sind die Gewinner und ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

