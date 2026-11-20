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20.11.2026 08:12:36
Aktien Frankfurt Ausblick: Sechster Verlusttag im 'stark angeknacksten' Dax
FRANKFURT (awp international) - Die Korrektur des Dax findet auch am Freitag wohl keinen Halt. Es droht der sechste Verlusttag in Folge, nachdem der deutsche Leitindex in der Vorwoche noch einen Rekordstand von 27.001 Punkten erreicht hatte. Nun signalisiert der X-Dax für den Dax eine Stunde vor Handelsbeginn einen weiteren Abschlag von 1,4 Prozent auf 25.105 Punkte.
Die Hoffnung auf einen Stimmungswandel der miesen Laune im Tech-Bereich durch einen erfolgreichen Rekord-Börsengang von Anthropic ging nicht auf. Die zu 83 US-Dollar ausgegebenen Aktien der Programmierer des Chatbots Claude waren zwar am Donnerstag auch nach der Erstnotiz zunächst noch sehr gefragt. Die Euphorie liess jedoch schnell nach: nach einem Tageshoch von 115 US-Dollar schlossen sie bei rund 97 Dollar. Inzwischen nähern sie sich im ausserbörslichen Handel sogar ihrem Ausgabepreis.
Und der restliche Tech-Sektor blieb unter Druck, der Index Nasdaq 100 landete wieder auf einem Tief seit April. Der südkoreanische Kospi , zwischenzeitlich ein Highflyer, sackte am Morgen auf das tiefste Niveau seit Januar ab.
Das Jahresplus im Dax, das zwischenzeitlich bei 10 Prozent gelegen hatte, schmolz binnen weniger Tage auf schmale 4 Prozent zusammen und wird am Freitag offenbar weiter geschröpft. Die Experten der Landesbank Baden-Württemberg halten die Stimmung für "stark angeknackst". Unsicherheiten rund um den Fortgang des Rechenzentrenausbaus in den USA hielten an, und mögliche Folgen der Krise des KI-Motors Nvidia schwebten über dem Markt. Anhaltende Zinssorgen sowie der starke US-Dollar wirkten als zusätzlicher Bremsklotz.
Besonders schwach tendieren auf der Handelsplattform Tradegate die Tech-Werte, die tags zuvor noch eine Stabilisierung versucht hatten. Abseits dieser Branche stehen Dermapharm im Fokus. Der Konzernabschluss des Arzneimittelherstellers für das Jahr 2025 ist fehlerhaft. Zu diesem Schluss kam die Finanzaufsicht Bafin nach einer im Sommer eingeleiteten Prüfung./ag/mis
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