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03.11.2026 08:18:37

Aktien Frankfurt Ausblick: Rückschlag - Iran, Techs, Quartalszahlen, US-Politik

FRANKFURT (awp international) - Nach dem robusten Wochenstart dürfte es für den Dax am Dienstag wieder abwärts gehen. Knapp eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex ein Minus von 1,1 Prozent auf 25.700 Punkte. Damit würde der Dax unter sein Vortagestief von 25.741 Punkten rutschen und sich von der runden 26.000er-Marke weiter entfernen.

Das US-Militär hat Medienberichten zufolge erneut Ziele im Iran angegriffen. Der Angriff richtete sich gegen die Insel Gheschm in der Strasse von Hormus, wie das "Wall Street Journal" unter Berufung auf US-Beamte berichtete. "Die Lage im Iran eskaliert erneut", schrieb der Marktbeobachter Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners in einem Kommentar am Morgen. "Die USA und der Iran greifen sich gegenseitig an." Noch sei relativ wenig bekannt, aber an den Börsen sei bereits das klassische Muster eines steigenden Ölpreises und fallender Aktienkurse zu sehen.

Am vergangenen Donnerstag hatte der Dax erstmals seit Anfang September wieder über 26.100 Punkte notiert. Dem Ausverkauf an der Nasdaq hatte er sich in den vergangenen Tagen weitgehend entziehen können, nun aber erwischt ihn die neuerliche Tech-Schwäche doch. Nachdem das Chartbild am Freitag noch für eine Stabilisierungschance an den 200-Tage-Linien ausgesehen hatte, droht jetzt der Rutsch unter diese langfristigen Trendbarometer. Es wäre das erste Mal seit Anfang April. Verantwortlich für dieses starke Warnsignal sind vor allem die Halbleiterwerte. Ihr Branchenindex SOX landete auf dem tiefsten Stand seit Mai und beschleunigt aktuell seine Korrektur seit dem Rekord im Juni.

Unter den grossen US-Techkonzernen hatten Alphabet , Amazon und Intel in der vergangenen Woche sowie Meta in der Woche davor die Anleger enttäuscht beziehungsweise mit weiteren Milliarden-Investitionen in KI irritiert.

Apple hatte im vergangenen Quartal mit seinem iPhone-Geschäft die Markterwartungen übertroffen, wie die am Vorabend nach US-Börsenschluss vorgelegten Zahlen zeigten. Teure Speicherchips treffen den Konzern aber im Weihnachtsgeschäft. Die Apple-Aktien notierten am Morgen auf Tradegate im Minus im Vergleich zum US-Börsenschluss. Am Dienstagmorgen folgten auch die asiatischen Märkte mit Verlusten, vor allem der südkoreanische Kospi . In Japan war die Börse feiertagsbedingt geschlossen. Quartalszahlen hierzulande veröffentlichen am Dienstag die Dax-Konzerne Bayer , Zalando und Fresenius Medical Care (FMC) . Die Anteile des Pharma- und Agrarchemiekonzerns Bayer gewannen vorbörslich auf Tradegate rund 1 Prozent zum Xetra-Schluss, jene des Dialyseanbieters FMC und des Modehändlers Zalando notierten schwächer.

Im Luftfahrtsektor verzeichneten die Aktien des Triebwerkherstellers MTU Kurseinbussen von 3,4 Prozent, nachdem die Bank of America die Kaufempfehlung gestrichen hatte. Lufthansa waren auf Tradegate eher unauffällig nach Quartalszahlen. Ein Händler bezeichnete das Zahlenwerk auf den ersten Blick als besser als gedacht.

Im Blick stehen am Dienstag zudem die Zwischenwahlen in den USA, bei denen die Amerikaner über die künftige Zusammensetzung des Parlaments in Washington abstimmen. "Sollte der US-Präsident beide Kammern verlieren, hätte er kaum noch Handlungsspielraum", merkte Experte Altmann von QC Partners an. "Die Börsen wird die Wahl erst morgen beschäftigen, wenn die Ergebnisse bekanntwerden."/ajx/stk

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Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen

Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.

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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Inside Trading & Investment

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
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