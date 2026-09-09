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09.09.2026 08:06:36
Aktien Frankfurt Ausblick: Ölpreis belastet - Zinserhöhung durch EZB erwartet
FRANKFURT (awp international) - Der hartnäckig hohe Ölpreis dürfte zur Wochenmitte die Kurse im deutschen Aktienhandel nach unten drücken. Die Marktteilnehmer dürften sich aber auch mit Blick auf die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag zurückhalten. Erwartet wird die zweite Zinserhöhung in diesem Jahr.
Eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex mit 25.878 Zählern ein Minus von einem halben Prozent im Vergleich zum Schlusskurs am Vortag. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird ebenfalls ein halbes Prozent tiefer erwartet.
Der erneute Anstieg der Ölpreise dürfte den Anlegern nicht schmecken. Der Preis für ein Fass der Nordseesorte Brent nähert sich wieder der Marke von 100 US-Dollar. Das US-Militär hat nach eigenen Angaben fünf iranische Rohöltanker angegriffen und "zerstört". Sie seien Teil eines "Schattennetzwerks" zur Finanzierung der iranischen Revolutionsgarden.
Mit Blick auf Einzelwerte ist die Nachrichtenlage dünn. Die Deutsche Börse will eine Wandelanleihe über 600 Millionen Euro ausgeben. Damit sollen allgemeine Unternehmenszwecke und Verbindlichkeiten finanziert werden. Die Aktien des Börsenbetreibers verloren im vorbörslichen Handel auf Tradegate ein Prozent.
Eine Abstufung der Beiersdorf -Aktien von "Halten" auf "Verkaufen" durch die Deutsche Bank liess diese vorbörslich um gut zwei Prozent nachgeben./bek/jha/
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