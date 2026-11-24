FRANKFURT (awp international) - Der Dax dürfte seine Erholung vom Wochenauftakt am Dienstag zunächst verteidigen. Zuvor war er ja im Sog des weltweiten Ausverkaufs von Technologiewerten sechs Handelstage in Folge gefallen. Von seinem Rekord Mitte des Monats bei etwas mehr als 27.000 Punkten war er um mehr als 8 Prozent abgesackt, bevor er sich zum Wochenauftakt um gut 2 Prozent stabilisierte.

Am Dienstagmorgen signalisierte der X-Dax für den deutschen Leitindex eine Stunde vor Handelsbeginn ein Plus von 0,2 Prozent auf 25.394 Punkte. Damit würde er es knapp über sein Vortageshoch auf Xetra schaffen.

Im zuletzt arg gebeutelten Tech-Sektor brannten die Anleger am Montag ein Kursfeuerwerk ab. "Jensen Huang hat die Börsen nach unten gerissen. Und Jensen Huang hat eine atemberaubende Erholung ausgelöst", kommentierte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners.

Er spielte damit auf die Führungskrise bei Nvidia an, die Huang mit seinem vorübergehenden Abschied ausgelöst hatte. Seine Rückkehr feierte die Börse mit einem Nvidia-Kurssprung um fast ein Drittel. Unsicherheiten rund um den Fortgang des Rechenzentrenausbaus in den USA und anhaltende Zinssorgen waren plötzlich kein Thema mehr.

Der Nasdaq 100 als US-Auswahlindex für Tech-Werte gewann fast 7 Prozent, der Halbleiter-Branchenindex sogar fast 14 Prozent. Wer nach dem vorherigen Kurseinbruch auf weiter fallende Kurse gesetzt hatte, wurde vom echten Kaufinteresse und Eindeckungen von Leerverkäufen zerrieben.

"Plötzlich ist der KI-Trade wieder in Mode", so Altmann. "Jetzt muss sich zeigen, welchen Anteil der KI-Sorgen Huangs Rückkehr auch längerfristig zerstreuen kann. Jetzt muss sich zeigen, ob es nach der imposanten Trendwende von gestern Anschlusskäufer gibt, die den Markt in Richtung der vorherigen Höchststände treiben."

Auf der Handelsplattform Tradegate legen die deutschen Tech-Werte wie Infineon und Siemens Energy zunächst etwas weiter zu. Dabei satteln beispielsweise Infineon aber nichts mehr auf ihre nachbörslichen Kurse vom Montagabend auf.

Deutlich unter Druck steht derweil Aixtron nach einer Verkaufsempfehlung der UBS. Der Anlagenbauer für die Chipbranche werde ein ausserordentlich starkes Jahr 2027 erleben, gestützt von der Nachfrage nach optischer Netzwerktechnik und Energiemanagement-Chips im KI-Bereich, schrieb Analyst Harry Blaiklock. Die grosse Frage sei allerdings, was danach komme. Er geht davon aus, dass der Markt auch nach der Kurskorrektur noch ein durchschnittliches Umsatzwachstum von 30 Prozent bis 2029 einpreist. Blaiklock sieht dieses aber eher bei lediglich 18 Prozent.

Deutlich im Plus liegen derweil Aktien von Aumovio und Flatexdegiro . Den Autozuliefer sieht der Citigroup-Experte Ross MacDonald als recht gute Absicherungsidee für KI-lastige Depots. Den Onlinebroker drängt derweil sein aktivistischer Aktionär PrimeStone Capital, sich für eine Übernahme ins Schaufenster zu stellen./ag