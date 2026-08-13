Aktien Frankfurt Ausblick: Mit leichten Gewinnen bleibt erneuter Rekord greifbar

FRANKFURT (awp international) - Der Dax bleibt am Donnerstag wohl dran an einer möglichen Fortsetzung seiner Rekordserie. Mit guten Vorgaben aus Asien im Rücken wird der Leitindex am Morgen wieder etwas näher an seinem Rekord vom Vortag erwartet. Knapp eine Stunde vor dem offiziellen Handelsstart signalisierte der X-Dax , dass das deutsche Kursbarometer 0,3 Prozent auf 26.407 Punkte zulegen könnte.

Am Mittwochnachmittag hatte der Dax seinen Rekordstand auf 26.573 Punkte erhöht, bevor es zu Gewinnmitnahmen kam und der Index den Handel leicht im Minus beendete. Der südkoreanische Kospi und der japanische Nikkei 225 blieben über Nacht jedoch auf Erholungskurs. Leicht positiv wirkt, dass die zuletzt wieder gestiegenen Ölpreise am Donnerstag stagnieren. Tatsächlich bleibt die Lage in Nahost jedoch weiter unklar.

Am Markt hiess es, gepaart mit den schwachen Arbeitsmarktdaten der Vorwoche gebe eine gesunkene Inflationsrate der US-Notenbank mehr Spielraum, ihre Geldpolitik beizubehalten. Laut den Experten der NordLB bleibt die Unsicherheit bezüglich der weiteren Pläne der Fed aber hoch. Zur weiteren Beurteilung, wie gross der Inflationsdruck in den Vereinigten Staaten ist, wollen sie am Donnerstag einen Blick auf die aktuellen Erzeugerpreisdaten werfen.

In Deutschland liegt der Fokus am Donnerstag auf dem weiteren Verlauf der Berichtssaison, nun allerdings mit starker Konzentration auf Nebenwerte. Aus dem Dax berichtete am Morgen nur RWE finale Zahlen, die trotz eines erhöhten Investitionsziels ein Plus von etwa einem Prozent nach sich zogen. Im MDax lag der Fokus auf Thyssenkrupp mit einem zuletzt ähnlich grossen Anstieg.

Die grosse Mehrheit der Berichte kam aber aus dem Kleinwerte-Index SDax - mit vorbörslich positiven Kursbewegungen, die bei Aktien wie Friedrich Vorwerk , Init Innovation , Ottobock , SMA Solar oder Secunet im Grössenbereich von 2,5 bis fünf Prozent lagen. Kursverluste bahnen sich bei Energiekontor , Hellofresh und Evotec an.

Wegen Analystenkommentaren stehen am Morgen die Titel der DHL Group und von Lanxess wegen Abstufungen der Citigroup beziehungsweise Berenberg im Fokus. Die Papiere des Rüstungskonzerns TKMS werden dagegen jetzt von Bernstein mit "Outperform" bewertet. Die Papiere des Marineschiffbauers knüpfen vorbörslich mit einem Anstieg um vier Prozent an ihre Vortagsrally an./tih/zb