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19.06.2026 08:15:37

Aktien Frankfurt Ausblick: Leichte Verluste erwartet - Tag des grossen Verfalls

FRANKFURT (awp international) - Der Dax bleibt an seiner Hürde von 25.000 Punkten weiter auf Richtungssuche. Am Vortag hatte er erstmals seit Anfang Juni über der Tausendermarke geschlossen, doch nun wird er am Tag des grossen Verfalls wieder etwas darunter taxiert. Knapp eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax als ausserbörslicher Indikator für den Dax einen 0,2 Prozent tieferen Start bei 24.976 Punkten.

Anleger müssen das Gesamtpaket der jüngsten Geschehnisse erst einmal verdauen. Das Iran-Abkommen ist unterschieben, Öl soll wieder durch die Strasse von Hormus gelangen und die Erwartungen an eine US-Zinserhöhung steigen. Ob das alles so kommt und bleibt, muss sich zeigen. "Das technische Bild des Dax ist konstruktiv, ein dauerhafter Anstieg über die 25.000er Marke lässt aber weiter auf sich warten", hiess es am Morgen von der Helaba. Nur mit Mühe konnte der Leitindex zuletzt sechs Handelstage mit positiven Vorzeichen beenden.

Die Vorgaben sind zu Wochenschluss nicht eindeutig, denn in Asien konnten wichtige Börsen in Japan und Südkorea den Kursgewinnen an der New Yorker Nasdaq nicht folgen. Neue Impulse aus den USA wird es am Freitag wegen des dort verlängerten Wochenendes nicht geben. Der Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners rechnet deshalb auch in Europa mit reduzierten Umsätzen, die den Markt anfälliger für Schwankungen machten.

Zu solchen Schwankungen beitragen könnte auch der am Mittag anstehende Verfall an den Terminbörsen. Dann laufen Optionen und Futures auf Aktien und Indizes aus, was zumindest für gewisse Volatilität sorgen könnte. Auch dabei sieht Altmann die 25.000-Punkte-Marke im Mittelpunkt.

Verdauen müssen Anleger eventuell auch die zuletzt wieder angezogenen Kurse im Chipbereich und bei KI-Profiteuren. Bei Aktien wie Infineon oder Siemens Energy steigt damit wieder die Gefahr, dass Anleger irgendwann an Gewinnmitnahmen denken.

Vorbörslich bewegten sich zumindest die Titel von Infineon im Minus. Zusätzlich könnten Chipausrüster wie Aixtron , Suss Microtec oder PVA Tepla von der Nachricht bewegt werden, dass die USA wohl gegenüber dem Branchenriesen ASML ihre Bedenken geäussert haben, dass China im Bereich der Chipfertigung über Spitzentechnologie verfügen könnte.

Resultate zu verwerten gab es vom Baumarktkonzern Hornbach Holding , die den Kurs vorbörslich moderat ins Minus drückten. Am Vortag schon hatte eine erneute Gewinnwarnung die Douglas-Aktien im späten Nachmittagshandel auf ein Rekordtief abwärts befördert. Ihre 8-Euro-Marke müssen die Titel der Parfümeriekette in der Nachlese verteidigen.

Nach Börsenschluss erst werden am Freitag die bereits beschlossenen Indexänderungen wirksam. Die Aktien des Baukonzerns Hochtief ersetzen dann im Dax die VW-Beteiligungsgesellschaft Porsche SE , die in den MDax absteigt. Dort und im SDax gibt es dann ausserdem noch zahlreiche Umbesetzungen./tih/jha/

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