Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’531 -0.2%  SPI 17’264 -0.2%  Dow 46’603 -0.2%  DAX 24’386 0.0%  Euro 0.9308 0.0%  EStoxx50 5’614 -0.3%  Gold 4’024 1.0%  Bitcoin 97’110 0.1%  Dollar 0.8019 0.5%  Öl 66.0 0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Goldpreis steigt über 4'000 Dollar - Anleger flüchten in den sicheren Hafen
Nach Kursexplosion: Diese ETFs setzen in besonderem Masse auf die Oracle-Aktie
Relief Therapeutics-Aktie: Relief und NeuroX fusionieren zu KI-Health-Tech-Firma
Ausblick: Delta Air Lines veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
US-Dollar gewinnt zu Euro und Franken - Das sind die Gründe
Suche...

DAX 40 998032 / DE0008469008

24’385.78
Pkt
7.49
Pkt
0.03 %
07.10.2025
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden Trading-Depot
Realtime Liste Realtime Chart (Indikation) Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Realtime Liste

Realtime Chart (Indikation)

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

08.10.2025 08:15:36

Aktien Frankfurt Ausblick: Kaum Bewegung auf hohem Niveau - Autobauer schwach

FRANKFURT (awp international) - Die Stagnation auf hohem Niveau am deutschen Aktienmarkt dürfte sich zur Wochenmitte fortsetzen. Der Dax wird ohne grössere Impulse nur wenig verändert zum Vortagesschluss erwartet. So signalisierte eine Stunde vor Handelsbeginn der X-Dax für den deutschen Leitindex ein knappes Plus auf 24.400 Punkte. Das Eurozonen-Leitbarometer EuroStoxx 50 wird ebenfalls kaum verändert erwartet.

Schon seit einigen Tagen bewegt sich der Dax in einer engen Handelsspanne zwischen etwa 24.250 und 24.500 Punkten. Möglicherweise sorgt das am Abend anstehende Protokoll der vergangenen US-Notenbanksitzung für Bewegung, dann am deutschen Markt aber erst am Donnerstag. "Der Markt preist eine weitere US-Zinssenkung Ende Oktober weiterhin fest ein", schrieb Analyst Frank Sohlleder vom Broker Activtrades. Das Protokoll könne "entscheidende Indizien für diesen Schritt liefern".

Der Autobauer BMW senkte seine Prognose für das laufende Jahr. Anleger reagierten enttäuscht, der Kurs sank auf Tradegate vorbörslich um 3,4 Prozent zum Xetra-Schluss. Auch Mercedes-Benz waren mit minus 2 Prozent sehr schwach.

Bei Aurubis nahmen die Anleger nach dem hohen Kurszuwachs am Vortag und dem nun präsentierten mittelfristigen Ausblick des Kupferkonzerns Gewinne mit. Die Marktprognosen lägen bereits am oberen Ende der Unternehmensprognose für das Geschäftsjahr 2025/26, sagte ein Händler. Die Aurubis-Papiere gaben auf Tradegate um 2,9 Prozent nach im Vergleich mit dem Xetra-Schluss.

Sartorius rutschten auf Tradegate um 2,4 Prozent ab. Es belastet eine Abstufung durch die Berenberg Bank von "Buy" auf "Hold". Die Konsensschätzungen und die Bewertung liessen kaum Spielraum für negative Überraschungen, schrieb Analyst Harry Gillis. Der Labor- und Pharmazulieferer habe angesichts seiner Verschuldung nur begrenzte Möglichkeiten für Zukäufe, die in der Vergangenheit wichtig für das langfristige Wachstum gewesen seien.

RWE wurden nach einer Hochstufung durch Exane BNP auf Tradegate etwas höher gehandelt zum Xetra-Schluss. Das Plus für die Aktien des Energieversorgers belief sich auf 0,6 Prozent./ajx/mis

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Krypto-ETPs im Fokus: Regulierung, Verwahrung & Produktentwicklung | BX Swiss TV

David Kunz spricht mit Vera Claas, Geschäftsführerin von nxtAssets über die Zukunft von Krypto-ETPs. Im Fokus stehen physisch hinterlegte Bitcoin- und Ethereum-Produkte, regulatorische Rahmenbedingungen und die strategische Ausrichtung des Unternehmens. Auch geplante Produktentwicklungen und Zielgruppen kommen zur Sprache.

Themen im Video:
🔹 Die Idee hinter nxtAssets
🔹 warum physische Besicherung und Verwahrung ein echter Gamechanger für Bitcoin- und Ethereum-ETPs sind
🔹 regulatorische Vorteile im Vergleich zu internationalen Anbietern
🔹 institutionelle Investoren, Due Diligence und Vertrauen
🔹 Zukunftspläne: Baskets, neue ETPs & digitale Assets
🔹 Defi & Ethereum – das persönliche Lieblingsprojekt von Vera Claas

Krypto-ETPs im Fokus: Regulierung, Verwahrung & Produktentwicklung | BX Swiss TV

Inside Trading & Investment

06:09 UBS Logo UBS KeyInvest: Givaudan – Beginn einer Erholung?
07.10.25 Logo WHS Ichimoku Kinko Hyo – Wolkencharts verstehen - Kostenloses Webinar morgen um 10:30 Uhr
07.10.25 Logitech: KI, Nachhaltigkeit und Gaming – wie könnte es weitergehen?
07.10.25 Julius Bär: 1Y EUR 10.000% p.a. JB V-Shaped Multi Barrier Reverse Convertible (55%) auf BNP Paribas SA, Commerzbank AG, UniCredit SpA
07.10.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 6.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Allianz, AXA, Generali, Swiss Life
07.10.25 SMI immer weiter aufwärts
07.10.25 Marktüberblick: Hannover Rück und Redcare Pharmacy gesucht
06.10.25 Krypto-ETPs im Fokus: Regulierung, Verwahrung & Produktentwicklung | BX Swiss TV
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’055.41 19.59 UBSIIU
Short 13’316.89 13.93 O5UBSU
Short 13’827.25 8.86 UJ1BSU
SMI-Kurs: 12’531.43 07.10.2025 17:30:00
Long 12’012.64 19.29 SZEBLU
Long 11’711.28 13.20 SHFB5U
Long 11’249.84 8.95 B45S7U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Goldman Sachs Group Inc.: Rheinmetall-Aktie erhält Buy
Bayer Aktie News: Bayer verliert am Vormittag
Novo Nordisk-Aktie im Fokus: Stellenabbau trifft wichtiges US-Werk in North Carolina
DroneShield-Aktie dennoch in Rot: Neue Einrichtung für elektronische Kriegsführung geplant
SAP SE Aktie News: SAP SE gewinnt am Dienstagvormittag an Fahrt
GameStop Aktie News: GameStop tendiert am Dienstagabend auf rotem Terrain
EQS-PVR: TUI AG: Veröffentlichung gemäss § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
DAX 40-Papier Siemens Energy-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Siemens Energy-Investment von vor 3 Jahren verdient
SAP SE Aktie News: SAP SE gewinnt am Dienstagmittag an Boden

Top-Rankings

KW 40: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 40: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 40: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
DAX 24’385.78 0.03%
MDAX 30’836.16 -0.14%
EURO STOXX 50 5’613.62 -0.27%

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}