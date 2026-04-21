Aktien Frankfurt Ausblick: Hoffnung auf Gespräche zwischen Iran und USA stützt

FRANKFURT (awp international) - Auf die Verluste zum Wochenauftakt am deutschen Aktienmarkt dürften am Dienstag moderate Kursgewinne folgen. Der X-Dax signalisierte für den deutschen Leitindex Dax eine Stunde vor dem Xetra-Start ein Plus von 0,5 Prozent auf 24.537 Punkte. Damit hält sich das Börsenbarometer über der Durchschnittslinie der vergangenen 200 Handelstage bei aktuell 24.114 Zählern. Diese gilt als wichtiger Indikator für den längerfristigen Kurstrend.

Der Iran-Krieg bleibt das Hauptthema auf dem Parkett. Eine Fortsetzung der Verhandlungen zwischen dem Iran und den USA kurz vor dem Auslaufen der Waffenruhe an diesem Mittwoch ist weiter ungewiss. Beide Parteien zeigten sich zuletzt unnachgiebig. Doch Medienberichten zufolge steht die US-Delegation um US-Vizepräsident JD Vance vor einer Abreise Richtung Pakistan.

"Solange zwischen den USA und dem Iran Worte und keine Raketen ausgetauscht werden, halten Anleger in der Hoffnung auf weitere Kursgewinne an ihren Aktienpositionen fest", schrieb Analyst Jochen Stanzl von der Consorsbank. Vieles hänge nun von den Verhandlungen in Pakistan ab.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs rät bei den Papieren der Allianz zum Kauf bei einem von 410 auf 450 Euro angehobenen Kursziel. Analyst Andrew Baker betonte die robuste Gewinnentwicklung des Versicherers. Die Debatte um eine mögliche KI-Verdrängung sieht er recht gelassen. Die Allianz-Aktien legten auf Tradegate im vorbörslichen Handel um 1,2 Prozent zum Xetra-Schluss zu und könnten sich ihrem Rekordhoch aus dem Jahr 2000 annähern.

Barclays hob die Aktien von TAG Immobilien auf "Overweight" von "Equal-weight" und lobte die Zukaufstrategie des Unternehmens. Die Papiere stiegen auf Tradegate um 3 Prozent zum Xetra-Schluss.

Die Anteile des Konsumgüterherstellers Beiersdorf gaben nach Umsatzzahlen in einer ersten Reaktion auf Tradegate etwas nach./ajx/nas