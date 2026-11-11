Aktien Frankfurt Ausblick: Gewinne erwartet - Siemens Energy stark nach Ausblick

FRANKFURT (awp international) - Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Mittwoch zulegen. Knapp eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax für den Dax einen Anstieg um 0,8 Prozent auf 26.554 Punkte. Damit sollte der Leitindex in Schlagdistanz zu seinem in der Vorwoche erreichten Rekordhoch von 26.692 Punkten bleiben.

Im Technologiesektor sind die jüngsten Ängste vor einer strengeren Regulierung Künstlicher Intelligenz (KI) wieder etwas verflogen. Zudem dämpfte der Cloudkonzern CoreWeave auch mit einem optimistischen Ausblick Zweifeln am KI-Geschäft. Sorgen wegen der hohen Verschuldung des Unternehmens hatten zuletzt Bedenken hinsichtlich der hohen Kosten für die weltweiten KI-Ausbau und der Rentabilität hochkochen lassen, die den gesamten Sektor belastet hatten.

Wieder etwas anziehende Ölpreise und neue Zinssorgen dürften zunächst etwas in den Hintergrund treten. Eine unerwartet hohe US-Inflation im Oktober hatte den US-Börsen am Dienstag fallende Kurse eingebrockt. Die Inflationsdaten befeuerten erneut die Erwartung steigender Leitzinsen in den Vereinigten Staaten. Die US-Notenbank Fed werde im Dezember den Leitzins um weitere 0,25 Prozentpunkte anheben, prognostiziert Ökonom Thomas Gitzel von der VP Bank. An den Finanzmärkten werde nun aber spekuliert, ob die Fed den Leitzins nicht sogar um 0,50 Prozentpunkte anhebt.

Hierzulande steht die Berichtssaison weiter im Blick unter anderem mit den Quartalszahlen der Dax-Konzerne Brenntag , Eon , RWE und Siemens Energy .

Der Energietechnikkonzern Siemens Energy setzt sich nach einem Rekordjahr 2025/26 weitere ehrgeizige Wachstumsziele für die kommenden Jahre. Zudem wird das Aktienrückkaufprogramm bis Ende des Geschäftsjahres 2029/30 um bis zu neun Milliarden Euro ausgeweitet, zusätzlich zu dem derzeit laufenden Aktienrückkauf von bis zu sechs Milliarden Euro. Die Siemens-Energy-Aktie schnellte auf der Handelsplattform Tradegate um 4,5 Prozent nach oben.

Der Energiekonzern Eon hält an seinen Investitionsplänen fest. In den ersten neun Monaten stagnierte zudem das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) nahezu. Die Eon-Titel sanken auf Tradegate um 0,6 Prozent.

Das starke Abschneiden im Energiehandel setzte sich bei RWE im dritten Quartal fort. Die Ergebnisse 2026 dürften sich im oberen Bereich der genannten Bandbreiten bewegen, teilte der Energiekonzern mit. In den ersten neun Monaten übertraf RWE die Erwartungen der vom Unternehmen befragten Analysten in dem Geschäftsbereich. In der Folge fiel auch das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) überraschend stark aus. Die RWE-Papiere zeigten sich auf Tradegate zunächst wenig verändert.

Der Chemikalienhändler Brenntag wird nach Zuwächsen im dritten Quartal etwas zuversichtlicher für das Gesamtjahr 2026. Das im Sommer erneut erhöhte Ergebnisziel sieht der Konzern nun am oberen Ende der zuletzt angepeilten Spanne. Die Brenntag-Aktien fielen auf Tradegate dennoch um 2,5 Prozent.

Der Industriedienstleister Bilfinger bekam auch im dritten Quartal die Zurückhaltung der Kunden wegen des anhaltenden Nahostkonflikts zu spüren. Die im September gekappten Jahresziele wurden aber bestätigt. Die Bilfinger-Anteilsscheine stiegen auf Tradegate um 1,1 Prozent./edh/mis