Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 15’054 0.1%  SPI 21’195 0.2%  Dow 52’486 0.5%  DAX 26’663 1.2%  Euro 0.9227 -0.1%  EStoxx50 6’393 1.0%  Gold 3’961 -0.7%  Bitcoin 61’187 -0.6%  Dollar 0.8331 0.0%  Öl 93.2 0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335NVIDIA994529Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
Santhera-Aktie im Fokus: Vertriebsvereinbarung mit SteinCares für Agamree unterzeichnet
ALSO-Aktie im Fokus: Konzern gründet Gemeinschaftsunternehmen für den Ausbau in den USA
1&1-Aktie im Fokus: Mobilfunker steigert Erlöse und Gewinn
Wacker Neuson-Aktie im Fokus: Konzern blickt bei der Marge etwas vorsichtiger nach vorn
BKW-Aktie im Fokus: Energiekonzern fällt aus dem MSCI Global Standard Index
Suche...
Plus500 Depot

DAX 40 998032 / DE0008469008

26’662.77
Pkt
315.32
Pkt
1.20 %
11.11.2026
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden
Realtime Liste Realtime Chart (Indikation) Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Realtime Liste

Realtime Chart (Indikation)

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

12.11.2026 08:12:36

Aktien Frankfurt Ausblick: Gewinne erwartet - Dax winkt Rekordhoch

FRANKFURT (awp international) - Der deutsche Aktienmarkt dürfte seine jüngste Erholung am Donnerstag fortsetzen. Knapp eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax für den Dax einen Anstieg um 0,9 Prozent auf 26.893 Punkte. Damit würde der Leitindex seinen Höchststand aus der Vorwoche bei 26.692 Punkten übertreffen. Schon am Vortag hatten dem Dax bis dahin nur wenige Punkte gefehlt.

Sinkende Ölpreise und eine inzwischen wieder bessere Stimmung im Technologiesektor geben den Börsen Auftrieb, wenngleich der Techsektor am Donnerstag in Anbetracht von Medienberichten über eine mögliche Ablösung von Nvidia -Chef Jensen Huang unter Druck geraten könnte. Bei der Quartalsberichtssaison der Unternehmen hierzulande findet am Donnerstag das grosse Finale statt.

Der Technologiekonzern Siemens verzeichnete ein Rekordgeschäftsjahr und übertraf die Prognosen der Analysten. So knackte Siemens beim Auftragseingang die Marke von 100 Milliarden Euro und steigerte das Neugeschäft auf vergleichbarer Basis um ein Viertel. Der Umsatz wuchs auf vergleichbarer Basis um acht Prozent. Für das neue Geschäftsjahr 2026/27 (per Ende September) kündigte das Unternehmen weiteres Wachstum an und erhöhte seine Mittelfristziele. Die Aktie stieg auf der Handelsplattform Tradegate zum Xetra-Schlusskurs vom Vortag um 3,2 Prozent.

Die Allianz wird nach einem Rekordergebnis in den ersten neun Monaten optimistischer für 2026. Glänzende Geschäfte mit Investmentfonds liessen den Versicherer hohe Schäden durch Naturkatastrophen im Sommer verschmerzen. Die Allianz-Aktie legte auf Tradegate um 0,7 Prozent zu.

Deutlich höhere Schäden durch Naturkatastrophen zehrten beim weltgrössten Rückversicherer Munich Re im Sommer am Gewinn. Dennoch blieben die versicherten Grossschäden im dritten Quartal mit 646 Millionen Euro niedriger als für diesen Zeitraum im Durchschnitt erwartet. Der Überschuss sank um rund 13 Prozent. Auch die Erstversicherungstochter Ergo warf weniger ab. Die Munich-Re-Anteilsscheine stiegen auf Tradegate dennoch um 1,2 Prozent.

Die Merck KGaA hob nach einem überraschend guten dritten Quartal ein weiteres Mal ihre Jahresziele an. In den drei Monaten bis Ende September hatte das Unternehmen erneut von einem florierenden Geschäft in seiner Laborsparte (Life-Science) insbesondere mit Produkten und Lösungen rund um die Arzneimittelproduktion profitiert. Die Merck-Titel verteuerten sich auf Tradegate um 0,7 Prozent.

Der Krankenhausbetreiber und Pharmahersteller Fresenius hat rund 13,4 Millionen Aktien am Dialysekonzern Fresenius Medical Care (FMC ) zum Preis von 39 Euro je Aktie verkauft und damit einen Bruttoerlös von rund 524 Millionen Euro erzielt. Die Finanzbeteiligung an FMC sinkt damit auf etwa 20 Prozent. Die FMC-Aktie sank auf Tradegate um 2,4 Prozent, jene von Fresenius reagierte hingegen kaum auf die Mitteilung.

Eine hohe Nachfrage nach Wohnungen in den Ballungszentren gibt dem Immobilienkonzern LEG weiter Auftrieb. Die für das Unternehmen wesentliche Ergebniskennziffer AFFO legte um knapp 5 Prozent zu. Im kommenden Jahr soll das Ergebnis weiter zulegen und 230 bis 250 Millionen Euro erreichen.

Ströer steigerte den Umsatz im dritten Quartal um gut vier Prozent. Der bereinigte operative Gewinn (Ebitda) hingegen stagnierte fast. Beim operativen Gewinn übertraf der Werbevermarkter die Erwartungen der Analysten, beim Umsatz verfehlte er sie. Die Jahresziele wurden bestätigt.

Der Versicherungskonzern Talanx wird noch optimistischer für 2026 und peilt für 2027 erstmals einen Überschuss von über drei Milliarden Euro an.

Für die Aktien von Patrizia ging es auf Tradegate um satte 21 Prozent nach oben. Die Immobiliengesellschaft erhielt von der First Capital Partner GmbH ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot von 8,20 Euro je Aktie. Dies entspreche einer Prämie von gut 30 Prozent zum Xetra-Schlusskurs vom Vortag, hiess es./edh/mis

In eigener Sache

Trading Signals: Lonza - Mit neuer Power zu alten Höhen

Lonza drückt aufs Tempo: Mit der Übernahme des US-Geschäfts von Merck treibt der Pharmazulieferer seinen strategischen Umbau voran. Auch an der Börse ist der Funke übergesprungen: Die 700-Franken-Marke rückt in greifbare Nähe.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall

KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.

Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.

Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall

Inside Trading & Investment

11.11.26 Logo WHS Claude-Macher Anthropic: 64-Milliarden-IPO – steigt jetzt der Preis?
11.11.26 Singles Day, Black Friday und alle drehen durch
11.11.26 Marktüberblick: Henkel nach Zahlen im Fokus
11.11.26 UBS Logo «Biotech is back»: Durchbruch aus dem Labor
11.11.26 SMI setzt neue Bestmarke
11.11.26 KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
10.11.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 12.00% p.a. Barrier Reverse Convertible auf ABB, Nestlé, Novartis, Roche
05.11.26 Julius Bär: 13.30% p.a. JB Multi Reverse Convertible auf Twilio Inc, Datadog Inc, Zscaler Inc
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’640.95 19.79 STBNIU
Short 15’957.56 13.86 SXJB6U
Short 16’567.64 8.85 SVB67U
SMI-Kurs: 15’053.86 11.11.2026 17:31:24
Long 14’392.59 19.53 S6W4BU
Long 14’077.55 13.92 SABJEU
Long 13’457.54 8.87 SJBMDU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Siemens Energy-Aktie mit Kurssprung: Nach Rekordjahr folgen ehrgeizige Wachstumsziele
Alcon-Aktie bricht ein: Wachstum verlangsamt sich – Jahresziele werden eingegrenzt
Ausblick: Siemens Energy veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
SoftwareONE-Aktie rutscht ab: Konzern wächst weiter und hebt Margenziel an
SMI schliesslich wenig verändert -- DAX freundlich und weiter in Rekordnähe -- US-Börsen mit Gewinnen -- Asiens Börsen schlussendlich uneinheitlich
Bitcoin-Prognose bis 2036: JPMorgan entwirft drei mögliche Szenarien
Ypsomed-Aktie hebt ab: Medizintechnikkonzern erhöht Prognose nach starkem Halbjahr
UBS Aktie News: UBS am Nachmittag mit Aufschlag
Alcon-Aktien nach Zahlen im Ausverkauf
RENK Aktie News: RENK fällt am Vormittag

Top-Rankings

KW 45: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 45: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 45: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
DAX 26’662.77 1.20%