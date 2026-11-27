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27.11.2026 08:09:36
Aktien Frankfurt Ausblick: Erholung geht weiter - auch ohne US-Impulse
FRANKFURT (awp international) - Die Erholung der asiatischen Börsen gibt am Freitag auch der Gegenbewegung im Dax weiter Auftrieb. Die Amerikaner haben tags zuvor Thanksgiving gefeiert und nicht gehandelt.
Am Freitagmorgen signalisierte der X-Dax für den deutschen Leitindex eine Stunde vor Handelsbeginn ein Plus von einem halben Prozent auf 25.345 Punkte. Damit würde die Erholung von der tiefroten Vorwoche auf gut 2 Prozent anwachsen.
Vor allem der Tech-Sektor steht spätestens seit der Führungskrise beim KI-Motor Nvidia im Fokus. Der Stoxx Europe 600 Technology fiel am Mittwoch auf ein Tief seit April und erholte sich seither um fast 3 Prozent.
Aber auch die zuvor noch viel tiefer abgetauchten Autowerte und Rohstoffaktien feierten eine kleine Renaissance. Letzterer kommt von einem Tief seit Dezember 2025, der Autoindex sogar seit 2020.
Auf der Handelsplattform Tradegate zeichnen sich für die europäischen Techwerte wieder klare Kursgewinne ab - für Infineon und Siemens Energy ebenso wie für STMicro und ASML .
Weiter aufwärts geht es auch für Rheinmetall . Hier warten die Anleger gespannt auf neue Mittelfristziele im Rahmen des Kapitalmarkttags. Am Markt wird erwartet, dass die Düsseldorfer ihre Planung nach einer Reihe von Enttäuschungen auf solidere Beine stellen./ag/zb
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