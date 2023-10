Aktien Frankfurt Ausblick: Erholung dank positiver Vorgaben

FRANKFURT (awp international) - Der Dax steuert nach dem schwachen Wochenstart am Dienstag auf eine Erholung zu. Trotz der anhaltenden Kämpfe zwischen Israel und der palästinensischen Terrororganisation Hamas signalisierte der X-Dax als ausserbörslicher Indikator einen Kursanstieg um 0,7 Prozent auf 15 239 Punkte. Damit würde der deutsche Leitindex den positiven Vorgaben aus Übersee folgen und die Scharte vom Vortag mehr als auswetzen. Sein Eurozonen-Pendant EuroStoxx 50 wird am Dienstagmorgen ähnlich klar im Plus erwartet.

Die US-Börsen hatten am Montag dem neu aufgeflammten Nahost-Konflikt getrotzt, und auch an den asiatischen Handelsplätzen überwogen zuletzt die Gewinne. Zudem gaben die US-Anleiherenditen ebenso wieder etwas nach wie die Ölpreise. Dem Markt helfen laut Börsianern moderate Töne von US-Notenbankern, die auf eine neuerliche Zinspause in den Vereinigten Staaten hoffen liessen. Ab dem Nachmittag werden die Reden weiterer Mitglieder der US-Notenbank Fed erwartet.

Am deutschen Aktienmarkt ist die Nachrichtenlage zunächst übersichtlich. Den Papieren des Technologiekonzerns Kontron könnten zwei Aufträge aus der Luftfahrtbranche mit einem Gesamtvolumen von 100 Millionen Euro Auftrieb geben. Dies entspreche immerhin rund acht Prozent des derzeitigen Jahresumsatzes, merkte ein Händler an. Das im Nebenwerte-Index SDax gelistete Unternehmen wird ab 2024 wesentliche Komponenten eines satellitengestützten Unterhaltungs- und Kommunikationssystems (IFEC) in Flugzeugen mehrerer Fluggesellschaften installieren. Auf der Handelsplattform Tradegate gewannen die Aktien vorbörslich 3,5 Prozent.

Für Bayer zeichnet nach den jüngsten Kursverlusten mit plus 1,5 Prozent eine Stabilisierung ab. Die Bank HSBC hat die Aktien des Agrarchemie- und Pharmakonzerns von "Reduce" auf "Hold" hochgestuft./gl/stk