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12.06.2026 08:09:36

Aktien Frankfurt Ausblick: Deutlich fester erwartet - Trump sagt Iran-Angriff ab

FRANKFURT (awp international) - Der von US-Präsident Donald Trump abgeblasene Angriff auf den Iran hat am Freitag zu fallenden Ölpreisen geführt und dürfte den deutschen Aktienmarkt beflügeln. Knapp eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax als ausserbörslicher Indikator für den Dax ein Plus von 1,4 Prozent auf 24.552 Punkte. Der Leitindex dürfte sich damit wieder von der 200-Tage-Linie absetzen, die ihm zuletzt Rückhalt gab.

Trump hatte seine für Donnerstagabend angekündigten Angriffe auf den Iran abgesagt und einmal mehr ein baldiges Rahmenabkommen in Aussicht gestellt. "Wir haben gerade eine grossartige Einigung im Krieg mit dem Iran erzielt", behauptete Trump im Weissen Haus. Die Dokumente sollten in Kürze fertiggestellt und vielleicht schon an diesem Wochenende in Europa unterzeichnet werden. Doch aus dem Iran gab es ein Dementi.

Im Tagesverlauf rückt mit SpaceX der grösste Börsengang aller Zeiten in den Fokus, auf den bald noch die KI-Plattformen Anthropic und OpenAI folgen sollen. Mit einer Bewertung von knapp 1,8 Billionen Dollar ist Elon Musks Weltraumfirma aus dem Stand mehr wert als etwa der Facebook-Konzern Meta , obwohl die reinen Geschäftszahlen in krassem Kontrast dazu stehen. Laut Eckhard Schulte von MainSky Asset Management ist der Erfolg der Börsengänge wichtig, um die Vitalität der KI-Investmentstory zu bestätigen.

Die Papiere von Fraport reagierten im vorbörslichen Geschäft auf der Handelsplattform Tradegate mit einem Kursplus von 2,7 Prozent auf aktuelle Verkehrszahlen. Der Flughafenbetreiber steigerte die Anzahl der Passagiere in Frankfurt im Mai trotz des Nahost-Konflikts um 2,7 Prozent.

Die Aktien von Flatexdegiro verteuerten sich auf Tradegate um 3,8 Prozent. Die britische Investmentbank Barclays nahm die Bewertung des Online-Brokers bei einem Kursziel von 41 Euro mit "Overweight" auf. Flatex biete unter den europäischen Handelsplattformen das stärkste Ergebniswachstum, schrieb Grace Dargan./edh/stk

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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