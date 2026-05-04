Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’136 0.8%  SPI 18’551 0.9%  Dow 49’499 -0.3%  DAX 24’292 1.4%  Euro 0.9162 0.0%  EStoxx50 5’882 0.0%  Gold 4’613 - Bitcoin 62’393 1.7%  Dollar 0.7806 0.0%  Öl 107.5 -1.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Zoll-Schock aus den USA: Trump kündigt 25-Prozent-Strafzölle auf EU-Autos an - Autoaktien unter Druck
Vater verrät: So gross ist das Bitcoin-Vermögen von Elon Musk und seinem Bruder
WISeKey-Aktie im Blick: Umsatz springt an - Verlust weitet sich deutlich aus
UBS-Aktie: Privatkonten in den USA starten in 2027
GKB-Aktie: Graubündner Kantonalbank sieht sich Mega-Klage gegenüber
Suche...
Plus500 Depot

HDAX 220022 / DE0008469016

12’878.27 Pkt
185.88 Pkt
1.46 %
17:50:00
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden Trading-Depot
Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

04.05.2026 08:18:36

Aktien Frankfurt Ausblick: Dax zum Start in den Mai weiter auf Erholungskurs

FRANKFURT (awp international) - Nach dem langen Wochenende knüpft der Dax am Montag zunächst an den starken Donnerstag an. Der X-Dax als ausserbörslicher Indikator für den deutschen Leitindex signalisierte eine Stunde vor dem Xetra-Start ein Plus von 0,35 Prozent auf 24.377 Punkte.

Am vergangenen Donnerstag hatte der Dax mit einer enormen Trendwende im Tagesverlauf das Chartbild klar aufgehellt. Nach einem Start am Tagestief von 23.715 Punkten hatte er sich um fast zweieinhalb Prozent erholt und am Tageshoch geschlossen.

Die Nachrichtenlage bleibt derweil angespannt - und das nicht nur hinsichtlich des Nahost-Kriegs. Denn in seinem Unmut über Europa und vor allem Deutschland hat US-Präsident Trump am Freitag auf seiner Plattform Truth Social eine kräftige Anhebung der US-Zölle auf Fahrzeuge aus der EU angekündigt. Die EU-Kommission behält sich Gegenmassnahmen vor, sollte Trump seine Ankündigung tatsächlich wahr machen.

An Trump-Drohungen hat sich der Markt allerdings auch ein Stück weit gewöhnt. Sie seien in der Vergangenheit teilweise Verhandlungsmasse gewesen oder angepasst worden, kommentierte Marktanalyst Jens Klatt vom Broker XTB. Und auch jetzt seien rasche bilaterale Gespräche zwischen den USA und der EU mit deutschen Herstellern sehr wahrscheinlich.

Auto-Aktien wie BMW , Mercedes-Benz und Volkswagen wurden am Montag im vorbörslichen Geschäft auf Tradegate dennoch zunächst erst einmal tiefer gehandelt im Vergleich mit den Xetra-Schlusskursen vom vergangenen Donnerstag.

Thyssenkrupp sanken um fast 4 Prozent. Der Industriekonzern will seine Stahlsparte doch nicht mehr an den indischen Konkurrenten Jindal verkaufen. Mittelfristig will sich Thyssenkrupp aber weiter vom Stahlgeschäft trennen.

Die Aktien der Parfümeriekette Douglas fielen nach Quartalszahlen und einer Prognosesenkung auf Tradegate um gut 2 Prozent./ajx/zb

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Chip-Aktien fürs BX Musterportfolio: Cadence, Arista & BE Semiconductor im Check

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt:
NEU✅ Cadence Design Systems – US1273871087
NEU✅ Arista Networks – US0404132054
NEU✅ BE Semiconductor – NL0012866412

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Chip-Aktien fürs BX Musterportfolio: Cadence, Arista & BE Semiconductor im Check

Inside Trading & Investment

06:01 UBS Logo UBS KeyInvest: NASDAQ 100 – Die nächsten Bestmarken
30.04.26 Die Magnificent 7 als Technologiezentrum der Märkte
30.04.26 Julius Bär: 12.24% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (59%) auf Lonza Group AG, Swissquote Group Holding SA, Flughafen Zurich AG
30.04.26 Stimmung droht zu kippen
30.04.26 Marktüberblick: Ölpreise weiter im Rallymodus
29.04.26 3 Chip-Aktien fürs BX Musterportfolio: Cadence, Arista & BE Semiconductor im Check
28.04.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Givaudan, Partners Group, Swiss Life
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Gold, Öl & Co. in KW 18: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Die Performance der Kryptowährungen in KW 18: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
NYSE-Handel Dow Jones zeigt sich zum Ende des Freitagshandels schwächer
So schätzen Analysten die Lufthansa-Aktie ein
Aktien New York Schluss: Stagnation - keine Fortschritte im Iran-Krieg
So schätzen die Analysten die Zukunft der Intel-Aktie ein
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
EQS-AFR: thyssenkrupp AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäss §§ 114, 115, 117 WpHG
Ripple unter Beschuss: Cardano-Gründer zweifelt an Vorteilen für XRP-Investoren
Vater verrät: So gross ist das Bitcoin-Vermögen von Elon Musk und seinem Bruder

Top-Rankings

Die Performance der Kryptowährungen in KW 18: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Gold, Öl & Co. in KW 18: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Am Rohstoffmarkt hat sich in der vergangenen Handelswoche einiges getan. Das sind die Gewinner u ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
April 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der April 2026 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich die ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
DAX 24’292.38 1.41%
MDAX 30’589.95 1.93%
SDAX 17’911.06 1.53%
HDAX 12’878.27 1.46%
CDAX 2’074.98 1.51%
XDAX 24’377.41 0.22%