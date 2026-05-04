Aktien Frankfurt Ausblick: Dax zum Start in den Mai weiter auf Erholungskurs

FRANKFURT (awp international) - Nach dem langen Wochenende knüpft der Dax am Montag zunächst an den starken Donnerstag an. Der X-Dax als ausserbörslicher Indikator für den deutschen Leitindex signalisierte eine Stunde vor dem Xetra-Start ein Plus von 0,35 Prozent auf 24.377 Punkte.

Am vergangenen Donnerstag hatte der Dax mit einer enormen Trendwende im Tagesverlauf das Chartbild klar aufgehellt. Nach einem Start am Tagestief von 23.715 Punkten hatte er sich um fast zweieinhalb Prozent erholt und am Tageshoch geschlossen.

Die Nachrichtenlage bleibt derweil angespannt - und das nicht nur hinsichtlich des Nahost-Kriegs. Denn in seinem Unmut über Europa und vor allem Deutschland hat US-Präsident Trump am Freitag auf seiner Plattform Truth Social eine kräftige Anhebung der US-Zölle auf Fahrzeuge aus der EU angekündigt. Die EU-Kommission behält sich Gegenmassnahmen vor, sollte Trump seine Ankündigung tatsächlich wahr machen.

An Trump-Drohungen hat sich der Markt allerdings auch ein Stück weit gewöhnt. Sie seien in der Vergangenheit teilweise Verhandlungsmasse gewesen oder angepasst worden, kommentierte Marktanalyst Jens Klatt vom Broker XTB. Und auch jetzt seien rasche bilaterale Gespräche zwischen den USA und der EU mit deutschen Herstellern sehr wahrscheinlich.

Auto-Aktien wie BMW , Mercedes-Benz und Volkswagen wurden am Montag im vorbörslichen Geschäft auf Tradegate dennoch zunächst erst einmal tiefer gehandelt im Vergleich mit den Xetra-Schlusskursen vom vergangenen Donnerstag.

Thyssenkrupp sanken um fast 4 Prozent. Der Industriekonzern will seine Stahlsparte doch nicht mehr an den indischen Konkurrenten Jindal verkaufen. Mittelfristig will sich Thyssenkrupp aber weiter vom Stahlgeschäft trennen.

Die Aktien der Parfümeriekette Douglas fielen nach Quartalszahlen und einer Prognosesenkung auf Tradegate um gut 2 Prozent./ajx/zb