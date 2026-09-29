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29.09.2026 08:21:37

Aktien Frankfurt Ausblick: Dax weiter stabil - Öl und Anleihen bleiben im Blick

FRANKFURT (awp international) - Die hohen Ölpreise und der sich fortsetzende Ausverkauf an den Anleihemärkten bleibt am deutschen Aktienmarkt auch am Dienstag im Blick. Mit nur wenigen Technologiewerten im Dax dürfte sich der deutsche Leitindex jedoch der internationalen Schwäche dieser Branche entziehen können. Rund eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax für ein Plus von 0,2 Prozent auf 25.431 Punkte.

Der Optimismus hinsichtlich eines baldigen diplomatischen Durchbruchs im Krieg zwischen den USA und dem Iran schwindet einmal mehr und die Ölpreise legen zu. Das hatte in den USA am Vortag wieder Inflationssorgen hochkochen lassen und damit stiegen auch die Wetten auf weitere Zinserhöhungen der US-Notenbank Fed. In der Folge sprangen die Renditen amerikanischer Staatsanleihen auf Mehrjahreshochs.

Der Marktbeobachter Stephen Innes stellt sich nun die Frage, wie lange das US-Wirtschaftswachstum höheren Zinsen und Ölpreise noch standhalten könne, während "das Aktienpolster nicht mehr weiter wächst".

Bevor hierzulande womöglich der Kapitalmarkttag des Autobauers BMW in den Blick rücken könnte, dürfte sich das Interesse im Dax zunächst voraussichtlich auf RWE und FMC richten.

So berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg, dass der Energiekonzern RWE gemeinsam mit der Beteiligungsgesellschaft KKR ein unverbindliches Angebot für den deutschen Staatskonzern Uniper abgegeben habe. Dabei konkurriere RWE mit Interessenten wie Equinor sowie einem Konsortium aus Brookfield und der Investmentgesellschaft aus Kanada, CPPIB.

Ein Händler bewertete den Schritt kritisch, da er zulasten von Aktienrückkäufen gehen dürfte und verwies auf Umsetzungsrisiken. "Zudem hatte RWE-Chef Markus Krebber zuvor ein Interesse an der Übernahme von Uniper verneint, was Fragen hinsichtlich einer klaren Strategie und der Kapitaldisziplin aufwirft." RWE gaben vorbörslich auf Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss um rund ein Prozent nach.

FMC gaben mit minus zweieinhalb Prozent noch deutlicher nach. Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für die Aktie des Dialysespezialisten kräftig von 60 auf 42 Euro gesenkt und ihre Kaufempfehlung gestrichen. Fresenius Medical Care müsse "den Absatzmotor neu starten", schrieb Harry Gillis und verwies auf mangelnde Impulse aus eigener Kraft.

Der Windkraftanlagenbauer Nordex meldete einen Grossauftrag in Deutschland und der Pharmaspezialist Medios stellte seine Strategie "Ambition 2031" vor. Während diese Aktien auf Tradegate zulegten, gaben Mutares nach.

Die Beteiligungsgesellschaft Mutares gab bekannt, eine Vereinbarung über den Erwerb der Steinmüller Engineering GmbH unterzeichnet zu haben. Finanzielle Details wurden dabei nicht genannt. Steinmüller ist ein deutscher Entwickler von Lösungen der thermischen Verfahrenstechnik für den Energie- und Industriesektor./ck/mis

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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China

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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
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Short 15’406.43 8.94 SIBJOU
SMI-Kurs: 13’942.91 28.09.2026 17:30:29
Long 13’401.34 19.37 S1B77U
Long 13’105.81 13.74 S5BOUU
Long 12’555.54 8.94 SN8B6U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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