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14.10.2026 08:21:37

Aktien Frankfurt Ausblick: Dax vor US-Inflationsdaten mit Gewinnen erwartet

FRANKFURT (awp international) - Vor weiteren Quartalsberichten von US-Banken und den an diesem Mittwochnachmittag anstehenden US-Inflationsdaten scheinen die Anleger hierzulande gelassen zu bleiben. Der Dax wird zum Börsenstart etwas höher erwartet.

Rund eine Stunde vor dem Auftakt signalisiert der X-Dax ein Plus von 0,3 Prozent auf 25.327 Zähler. Dennoch ringt der deutsche Leitindex nach wie vor mit der gleitenden 21-Tage-Linie für den kurzfristigen Trend, die aktuell bei 25.313 Punkten verläuft.

"Der Dax ist weiterhin auf Richtungssuche", sagt Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. Er spricht von einem Abwarte-Markt, in dem sich derzeit kaum einer in grossem Stil positionieren wolle und verweist auf Sorgen, "ausgerechnet im vierten Quartal auf dem falschen Fuss erwischt zu werden".

In den Fokus rücken im Tagesverlauf vor allem die Verbraucherpreise in den Vereinigten Staaten, denn sie sind für den weiteren geldpolitischen Kurs der US-Notenbank wichtig. Sollten sie höher als erwartet ausfallen und Anleger dies als Signal für mögliche weitere Zinserhöhungen der Fed interpretieren, könnten gerade die Aktien der stark finanzierungsabhängigen Technologiekonzerne wieder unter Druck geraten. Sie hatten in dieser Woche bereits deutliche Abgaben verzeichnet. In Asien befinden sie sich nach einer Talfahrt am Dienstag momentan wieder auf Erholungskurs.

Seitens der Berichtssaison stehen in den USA die Zahlen der Bank of America und Morgan Stanley an. In Europa hat inzwischen der niederländische Chipindustrie-Ausrüster ASML seine Quartalsbilanz vorgelegt. Das Unternehmen kann die hohe Nachfrage nicht erfüllen und plant einen Kapazitätsausbau. Die Zahlen zum dritten Jahresviertel fielen unterdessen weitgehend wie erwartet aus. Die Aktie gab auf Tradegate nach, was heimische Technologiewerte wie Infineon , Aixtron , Elmos oder Suss Microtec allerdings nicht mit nach unten zog. Sie legten nach ihren Verlusten am Vortag vorbörslich auf Tradegate verglichen mit dem Xetra-Schluss dennoch zu.

Der Wirkstoff-Entwickler Evotec hatte am Vorabend mit seinem vorläufigen Neunmonatsbericht seine Mitte Juli gesenkten Umsatz- und Ergebnisziele für das Gesamtjahr bestätigt. Die vorgelegten wichtigsten Kennzahlen übertrafen dabei die durchschnittlichen Analystenprognosen. Die Aktie sprang auf Tradegate um 8 Prozent hoch.

Ebenfalls am Vorabend hatte der Windparkentwickler PNE seine Jahresergebniserwartung gekappt. Das SDax-Unternehmen sprach von einem schwierigen Umfeld und sich verzögernden Verkäufen. Diese Aktie sackte auf Tradegate um 11 Prozent ab.

Einen Blick könnte die Freenet -Aktie wert sein, die vorbörslich leicht zulegte. Der Mobilfunkanbieter übernimmt die Online-Fernsehplattform waipu.tv für rund 76 Millionen Euro komplett. Ein Händler sieht das insgesamt als kursneutral. "Freenet stellt die Transaktion als Glücksgriff dar, doch man sollte bedenken, dass ursprünglich ein Börsengang geplant war und Freenet bereits einen Anteil von 75 Prozent gehalten hat. Demnach liesse sich auch argumentieren, dass der Vermögenswert nicht so viel wert ist wie erhofft."

Die Beteiligungsgesellschaft Mutares gab Rekordaufträge und ein beeindruckendes Wachstum der Tochter Nord Gas Solutions (NGS) bekannt und prüft einen möglichen Börsengang. Die Mutares-Aktie gewann auf Tradegate 2,3 Prozent./ck/stk

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ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?

ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.

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