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28.09.2026 09:30:36

Aktien Frankfurt Ausblick: Dax vor solidem Auftakt - Tech in Asien unter Druck

FRANKFURT (awp international) - Der Iran-Krieg mit seinem Einfluss auf Ölpreise und Anleiherenditen bleibt auch in der neuen Woche das bestimmende Börsenthema. Das Signal, dass US-Präsident Donald Trump weitere Gespräche mit dem Iran erwartet, hält die Geduld der Anleger am Montag wohl noch etwas aufrecht. Eine Stunde vor Handelsbeginn am Freitag signalisierte der X-Dax für den Dax ein Plus von 0,2 Prozent auf 25.451 Punkte.

Zwei regionale Quellen rechneten bereits ab Montag mit einer weiteren Runde indirekter Gespräche zwischen den USA und dem Iran, berichtete das Nachrichtenportal "Axios". Die Stimmung bleibt aber anfällig für schlechte Nachrichten aus Nahost, denn die Fronten bleiben erhärtet. Die Ölpreise legten über das Wochenende wieder zu, nachdem Trump einen iranischen Vorschlag zur Wiedereröffnung der für Erdöl-Lieferungen wichtigen Strasse von Hormus als nicht annehmbar bezeichnet hatte.

Laut den Experten der Landesbank Helaba bleibt abzuwarten, ob es in der neuen Woche für den Dax die nötigen Impulse für einen Ausbruch aus dem jüngsten Schwankungsbereich geben wird. Der Index pendelt seit fast drei Wochen zwischen den 21- und 100-Tage-Linien, die als kurz- bis mittelfristige Indikatoren beliebt sind. "Es müsste vermutlich eine Entspannung bei Energiepreisen und Renditen einsetzen, um mehr Potenzial auf der Oberseite zu eröffnen", heisst es am Morgen im Tagesausblick der Hessisch-Thüringischen Landesbank.

Die Vorgaben fallen denn auch durchwachsen aus. In New York hatten die Kurse am Freitag nach dem Xetra-Schluss ihre Gewinne ausgebaut, doch in Asien zeigten vor allem die Börsen in Festlandchina und Südkorea am Montag Schwäche. Geprägt war dies von lokalen Technologiewerten, die unter Berichten litten, wonach die chinesischen Behörden den Kauf neuer Nvidia -Chips gestatten könnten und US-Sanktionen gegen ausländische Hersteller optischer Komponenten geplant werden sollen.

In Europa werden die Chipwerte moderat unter Druck erwartet. Der Infineon -Kurs bewegte sich auf der Plattform Tradegate mit einem halben Prozent im Minus. Es ist aber nicht auszuschliessen, dass die in Asien bewegenden Medienberichte einzelnen westlichen Branchenwerten wie Nvidia sogar helfen könnten. Die Aktien des US-Chipriesen bewegen sich im vorbörslichen Handel aber auch etwas unter ihrem Nasdaq-Schlusskurs vom Freitag.

Einen Blick wert sind vorbörslich noch die Jenoptik -Aktien, die auf Tradegate um 2,5 Prozent stiegen. Die Titel des MDax -Unternehmens kehren beim Analysehaus Stifel mit einer Kaufempfehlung wieder in die Bewertung zurück. Mit einem Kursziel von 55 Euro signalisiert Analyst Valentin-Paul Jahan mehr als ein Drittel an Kurspotenzial für die Papiere, deren Kurs sich 2026 wegen KI-Fantasie bislang schon mehr als verdoppelt hat./tih/mis

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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China

KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien? – Marco Ludescher im Gespräch

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
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Short 15’343.96 8.94 BSUBQU
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Long 13’366.99 19.92 SWBZHU
Long 13’061.04 13.81 SU3B7U
Long 12’508.52 9.00 SDDBDU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

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