SMI 13'466 -0.3%  SPI 18'583 -0.2%  Dow 48'909 -1.2%  DAX 24'491 -0.5%  Euro 0.9159 -0.1%  EStoxx50 5'926 -0.8%  Gold 4'844 1.4%  Bitcoin 50'222 2.7%  Dollar 0.7768 -0.2%  Öl 68.4 1.6% 
Top News
Goldpreis: Bodenbildungsversuch setzt sich vor dem Wochenende fort
Warum der Franken über Nacht gegenüber Euro und Dollar leicht zulegt
Januar 2026: Experten empfehlen Intel-Aktie mehrheitlich zu halten
Idorsia-Aktie: Grünes Licht für Lucerastat-Zulassungsprogramm in den USA
Tesla-Aktie im Blick: Musk mahnt Geduld bei Cybercab und Optimus an
Plus500 Depot

EURO STOXX 50 846480 / EU0009658145

5’925.70
Pkt
-44.77
Pkt
-0.75 %
05.02.2026
06.02.2026 08:18:36

Aktien Frankfurt Ausblick: Dax steckt fest - KI-Sorgen bleiben - Amazon schockt

FRANKFURT (awp international) - Nach dem jüngsten Stabilisierungsversuch im Dax geht es für den Dax am Freitag nicht weiter nach oben. Eine Stunde vor dem Xetra-Start signalisierte der X-Dax für den deutschen Leitindex ein leichtes Minus auf 24.479 Punkte. Tags zuvor war der Dax zwischenzeitlich auf fast 24.272 Punkte gesunken, fing sich aber knapp über dem Jahrestief. Die seit Jahresanfang verzeichneten Gewinne sind aufgezehrt.

Im nachbörslichen US-Handel zeigte sich mit einem zweistelligen Kursrutsch bei Amazon , wie hartnäckig sich die KI-Sorgen der Anleger halten. Der Handelsriese will in diesem Jahr rund 200 Milliarden US-Dollar unter anderem in KI, Chips, Robotik und Satelliten stecken. Damit liegt Amazon noch über dem Investitionsvolumen der Google-Mutter Alphabet . Alphabet-Aktien waren an der Nasdaq tags zuvor zunächst um 8 Prozent abgesackt, holten die Verluste aber fast ganz auf. Amazon werde zunächst darunter leiden, dass die Anleger hohe Investitionen ohne konkreten Umsatzerfolg sehr kritisch sehen, kommentierten Analysten von Goldman Sachs.

"Der KI-Investitions-Kater verwandelt sich gerade in eine wilde Flucht", kommentierte Stephen Innes von SPI Asset Management. Die Anlegerstimmung erscheine gerade wie das Negativ des Booms von 2021. "Die Anleger wollen schnellere Ergebnisse sehen", stimmte der Jefferies-Branchenexperte Brent Thill mit Blick auf Amazon zu. Neben der Diskussion, ob und wann sich die immensen Investitionen in KI auszahlen, belastet viele Unternehmen auch das Thema KI-Konkurrenz.

Am hiesigen Aktienmarkt fallen vorbörslich die Papiere von Bayer mit einem Plus von fast vier Prozent auf Tradegate im verglichen mit dem Xetra-Schluss. Damit würden nur noch wenige Cent zum gegen Ende Januar erreichten Hoch seit dem Herbst 2023 fehlen. Detaillierte Studienergebnisse zum Medikamentenkandidaten Asundexian machen Anlegern Hoffnung auf gute Geschäfte mit dem Blutgerinnungshemmer. Ein Händler sprach von einem sehr positiven Ergebnis für Bayer.

Eine Hochstufung für Renk gab den Papieren des Rüstungsherstellers vorbörslich Auftrieb. Exane BNP votiert nun mit "Outperform". Auch die Lufthansa -Aktien profitierten von einer positiveren Analysten-Einschätzung von Oddo BHF./ajx/jha/

Inside Trading & Investment

07:07 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – 5‘000-Dollar-Marke als Widerstand
05.02.26 Julius Bär: 19.60% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf Barrick Mining Corp, Freeport-McMoRan Inc, Pan American Silver Corp
05.02.26 SMI setzt neue Bestmarke
05.02.26 SG-Marktüberblick: 05.02.2026
05.02.26 Rohstoffmärkte starten fulminant ins neue Jahr
03.02.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 6.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Logitech, Swiss Life, Swisscom
28.01.26 3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
Meistgelesene Nachrichten

UBS-Aktie fällt dennoch: Milliardengewinn verzeichnet - Schätzungen deutlich übertroffen
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank legt am Mittwochvormittag zu
Infineon-Aktie gibt nach: Infineon erwartet auch 2027 starkes KI-Wachstum und investiert mehr
Bayer-Aktie auf Wachstumskurs? Analysten heben den Daumen
Clariant Aktie News: Clariant zieht am Mittag deutlich an
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittwochmittag im Plus
Berkshire Hathaway-Aktie: Ex-CEO Buffett spricht Warnung aus - KI so riskant wie Atomwaffen
HENSOLDT-Aktie dennoch im Minus: KNDS-Aufträge erhalten - Rheinmetall; RENK & Co. im Blick
Partners Group-Aktie im Sinkflug: Software-Ängste verschrecken Anleger

Top-Rankings

Rohstoffe im Januar 2026: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Im abgelaufenen Monat kam es am Rohstoff-Markt zu deutlichen Ausschlägen. So bewegten sich die C ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Die Performance der Kryptowährungen
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte im vergangenen Monat stark. Das sind die Gewinner und ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Januar 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der Januar 2026 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich die ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Indizes in diesem Artikel
DAX 24’491.06 -0.46%
MDAX 31’434.51 -0.29%
EURO STOXX 50 5’925.70 -0.75%

finanzen.net News

Datum Titel
08:08 Arbeitgeber machen neuen Anlauf für Mehrarbeit
07:57 ROUNDUP 2/Blitzeis am Flughafen BER: Weiterhin kein Betrieb
07:36 Arbeiten die Deutschen zu wenig? Drei Viertel sagen Nein
07:30 dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Leichte Verluste erwartet
07:22 Grüne pochen auf Reform der Schuldenbremse
07:12 GNW-News: LIR Life Sciences beginnt mit der zweiten Projektphase des Peptid-Entwicklungsprogramms in Zusammenarbeit mit Neuland Laboratories
07:05 ROUNDUP/Blitzeis am Flughafen BER: Weiterhin kein Betrieb
06:54 Flughafen BER setzt Betrieb wetterbedingt weiterhin aus
07:28 Vor Treffen mit USA: Iran setzt klare Bedingungen
06:34 ROUNDUP/Strecke Köln-Hagen dicht: ICE-Fahrten dauern deutlich länger