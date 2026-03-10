Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13'000 -0.7%  SPI 17'964 -0.8%  Dow 47'741 0.5%  DAX 23'409 -0.8%  Euro 0.9035 0.0%  EStoxx50 5'685 -0.6%  Gold 5'161 0.3%  Bitcoin 54'494 2.3%  Dollar 0.7762 -0.2%  Öl 92.7 3.2% 
Top News
Um 18 Uhr live: Schluss mit K.O.-Kriterien bei der Aktienauswahl - Warum Sortieren das neue Filtern ist
Gigantischer Datenvorsprung bei Tesla-Aktie: FSD erreicht 8 Milliarden Meilen vor Europa-Start
Franken, Euro und Co. in ruhigeren Bahnen - die Gründe
ALSO-Aktie: Aufbau eines Kompetenzzentrums für künstliche Intelligenz
Huber+Suhner-Aktie: Gewinnplus in 2025
MDAX 252367 / DE0008467416

28’875.10
Pkt
-607.68
Pkt
-2.06 %
09.03.2026
Marktkapitalisierung
10.03.2026 08:15:36

Aktien Frankfurt Ausblick: Dax-Stabilisierung nimmt Fahrt auf

FRANKFURT (awp international) - Bei wieder gesunkenen Ölpreisen holt der Dax am Dienstag etwas Schwung auf seiner Erholung vom Tief seit Mai 2025. Der X-Dax signalisierte für den deutschen Leitindex rund eine Stunde vor Handelsbeginn einen 1,2 Prozent höheren Start bei 23.700 Punkten. Er bewegt sich damit im Fahrwasser wieder angezogener Börsen in Asien und der letztlich festen Wall Street. Die Ölpreise stehen derweil wieder klar unter der 100-Dollar-Marke.

Der Dax würde mit dem freundlichen Start an seine Stabilisierungsbewegung anknüpfen, die zu Wochenbeginn schon im Tagesverlauf eingesetzt hatte. Am Montagmorgen war er im Zuge des Iran-Kriegs und einer erneuten Rally von Öl- und Erdgaspreisen zunächst noch auf 22.927 Punkte abgetaucht. Der Schock nach dem Wochenende hielt aber nur eine halbe Stunde an, dann suchten einige Anleger wieder schrittweise ihre Chance.

Die Panik am Energiemarkt sei so schnell verflogen, wie sie aufgetaucht sei, kommentierte Stephen Innes von SPI Asset Management. Getrieben worden sei die Erholung auch von US-Präsident Donald Trump, der am Vorabend überraschend ein baldiges Ende des Krieges ins Spiel gebracht hat. Die iranischen Revolutionsgarden reagierten scharf auf seine Äusserungen. "Wir sind diejenigen, die über das Ende des Krieges entscheiden", hiess es in einer von der Nachrichtenagentur Tasnim verbreiteten Mitteilung.

Wenn der Krieg tatsächlich schneller beendet werden könne als bislang erwartet, werde die geopolitische Risikoprämie am Ölmarkt rasend schnell abgebaut, erwähnte Innes weiter. Anstelle weiter das "Kein-Ende-in-Sicht"-Szenario zu verfolgen, starte bereits der "Frontrun auf das Finale". Nach Einschätzung der Helaba ist das Thema Risikoaversion aber "noch nicht ad acta zu legen".

Am Dienstag gab es vorbörslich die Jahreszahlen von Volkswagen auszuwerten mit der Erkenntnis, dass der Konzerngewinn im vergangenen Jahr um fast die Hälfte eingebrochen ist. Die Resultate gingen einher mit einem vorsichtigen Profitabilitätsziel. Auch begünstigt von der generellen Markterholung zogen die Titel des Autobauers im Tradegate-Handel um 1,5 Prozent an.

Deutliche Kursgewinne in Höhe von fast sechs Prozent können Anleger vorbörslich mit Hugo Boss erzielen. Am Vortag hatten sie sich noch schwer damit getan, Aussagen zur Ausschüttungspolitik des Modekonzerns einzuordnen. Nun bekamen die Aktien Rückenwind von den Jahreszahlen, die etwas über den Analystenprognosen lagen.

Eine negative Erscheinung waren die Aktien von Gerresheimer . Im Falle des Verpackungsherstellers belastete es den zuletzt erholten Kurs, dass es von der Finanzaufsicht Bafin nochmals eine Mitteilung gab zu ausgeweiteten Bilanzprüfungen. Aus dem SDax teilte ausserdem der Pharmawirkstoffforscher Evotec mit, dass er seinen Umbau mit weiteren Kostensenkungen vorantreiben möchte.

Ansonsten könnten am Dienstag noch Analystenempfehlungen einen Blick wert sein: Beiersdorf wurde von RBC abgestuft wegen Herausforderungen bei der wichtigen Kernmarke Nivea. Zu Eon äusserte sich dagegen Oddo BHF jetzt optimistisch. Das aktuell unsichere Umfeld werde den Wachstumszyklus der Versorger nicht untergraben, schrieb Louis Boujard am Montagabend. Mit den Netzaktivitäten stuft er Eon in der Branchenhierarchie als besonders nachhaltig ein./tih/stk

Inside Trading & Investment

07:07 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – 13‘000er-Marke auf dem Prüfstand
09.03.26 Marktüberblick: Ölpreis-Schock im Fokus
09.03.26 SMI vor holprigem Wochenauftakt
09.03.26 Wie Goldman Sachs die globalen Finanzmärkte prägte
06.03.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 15.80% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf AMD, Nvidia
05.03.26 Julius Bär: 13.20% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf BNP Paribas SA, ING Groep NV, Banco Santander SA, UBS Group AG
04.03.26 3 neue Aktien BX Musterportfolio: Legrand, Infineon & Schneider Electric mit François Bloch
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’505.97 19.12 BDOSZU
Short 13’758.83 13.93 S8PBCU
Short 14’288.76 8.88 BONS1U
SMI-Kurs: 13’000.09 09.03.2026 17:31:34
Long 12’393.42 19.84 SRZBNU
Long 12’099.89 13.78 SNLBQU
Long 11’571.35 8.85 SRNB8U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Wenig Bewegung im Depot: Auf diese Aktien setzte Carl Icahn im vierten Quartal 2025
Holcim-Aktie schlussendlich im Minus: Gewinneinbruch in 2025 - Erwartungen teils übertroffen
Swiss Re-Aktie letztlich stärker: Deutliches Gewinnwachstum in 2025
Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert Zurich Insurance Group in Q4 2025
Siemens Energy-Aktie nach Dividendenabschlag fester: Erste Gewinnausschüttung seit 2022
Partners Group-Aktie letztlich schwächer: Rechenzentrumsplattform atNorth verkauft
EQS-CMS: BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
Deutsche Bank AG: Buy für Deutsche Telekom-Aktie
Netflix-Aktie klettert: Angebot für Warner Bros. wird nicht weiter erhöht

Top-Rankings

KW 10: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 10: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 10: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Indizes in diesem Artikel
MDAX 28’875.10 -2.06%