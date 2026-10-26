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26.10.2026 08:21:36

Aktien Frankfurt Ausblick: Dax stabilisiert sich

FRANKFURT (awp international) - Der Dax steuert nach der schwachen Vorwoche am Montag auf eine Stabilisierung zu. Eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax für den deutschen Leitindex ein Plus von 0,3 Prozent auf 25.251 Punkte. Sein Eurozonen-Pendant EuroStoxx 50 wird ebenfalls etwas fester erwartet.

Die weiterhin sehr hohen Ölpreise kamen zum Wochenstart zumindest etwas zurück. An den asiatischen Börsen überwogen die Verluste. Weltweit im Fokus bleibt die Frage, ob sich die Milliardeninvestitionen in den KI-Boom tatsächlich zeitnah rentieren oder sich viele, vor allem der kleineren Anbieter, angesichts immer höheren Refinanzierungskosten nicht doch übernehmen. Dabei spielen die gestiegenen Zinsen eine wichtige Rolle. Hier entspannte sich die Lage zuletzt aber etwas, nachdem sich die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihen knapp unter der Fünf-Prozent-Marke stabilisiert hat.

"Die ersten Schnäppchenjäger wagen sich auf das Parkett und nutzen die günstigeren Kurse zum Einstieg", kommentierte Portfoliomanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners mit Blick auf den Dax. "Das muss allerdings nicht zwangsläufig eine langfristige Trendwende nach oben nach sich ziehen. Die letzten Wochen haben gezeigt, dass diese Schnäppchenjäger ihre Gewinne in einem steigenden Markt sehr schnell realisieren und damit weitere Kursgewinne ausbremsen." Den Dax sieht der Experte charttechnisch "weiterhin in seinem Seitwärtsmarkt gefangen".

Zulegen könnten Händlern zufolge die Aktien des Pharma- und Agrarchemiekonzerns Bayer . Interimsdaten einer Phase-III-Studie hätten gezeigt, dass das Prostatakrebsmedikament Nubeqa das Risiko für Metastasen und die Mortalität beeindruckend senke. Die bedeute einen überraschend frühen weiteren Wachstumstreiber für das Blockbuster-Medikament.

Dass sich die Frasers Group bei Hugo Boss inzwischen die absolute Mehrheit gesichert hat, sollte den Titeln des Bekleidungsherstellers Auftrieb geben. Die Briten halten nun nach eigener Aussage gut 50 Prozent an Boss. Sie könnten diesen Anteil in Zukunft weiter ausbauen, hiess es aus dem Markt.

Unter Druck geraten könnten indes die Anteile der Deutschen Börse . Die Investmentbank Oddo BHF hob zwar das Kursziel etwas an, strich aber ihre positive Anlageempfehlung und spricht nun ein neutrales Votum aus. Die starke Gewinndynamik sei inzwischen eingepreist, begründete Analyst Roland Pfänder seine Neubewertung im Nachgang des überraschend guten Quartalsberichts. Derweil stufte Exane BNP Paribas die Aktien der Munich Re auf "Neutral" ab./gl/mis

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