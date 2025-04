Aktien Frankfurt Ausblick: Dax stabil erwartet - Zollkonflikt und Zinsentscheid

FRANKFURT (awp international) - Der globale Zollkonflikt wird die Anleger am deutschen Aktienmarkt wohl auch am Gründonnerstag nicht verschonen. Zoll-Verhandlungen zwischen Japan und den USA machten etwas Mut, hiess es am Markt. Anders sah es tags zuvor in den USA aus, wo die Börsen hohe Verluste erlitten hatten. Aussagen des US-Notenbankchefs Jerome Powell trübten die Stimmung. Powell zufolge könnten die negativen Auswirkungen der US-Importzölle auf die Inflation anhaltend sein.

Eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax für den Dax ein Plus von 0,1 Prozent auf 21.332 Punkte. Damit deutet sich für den Leitindex in der verkürzten Karwoche ein Gewinn von rund 4,7 Prozent an. Der EuroStoxx 50 wird am Donnerstagmorgen mit einem Minus von 0,1 Prozent erwartet.

Der Dax hatte am Vortag dank eines Schussspurts bis über 21.300 Punkte das Hoch aus der Vorwoche hinter sich gelassen und muss nun versuchen, diesen Vorsprung zu behaupten. Vor dem langen Osterwochenende könnten Anleger aber geneigt sein, Kursgewinne abzusichern beziehungsweise zu realisieren, schrieb der Charttechnik-Experte Martin Utschneider von Finanzethos.

Am frühen Nachmittag steht die Leitzinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) im Fokus. Marktbeobachter gehen davon aus, dass die Geldpolitik erneut gelockert wird, denn die Abwärtsrisiken für Wirtschaftswachstum und Inflation haben wegen der Zoll-Kapriolen von US-Präsident Trump deutlich zugenommen. Es wird eine Zinssenkung um 0,25 Prozentpunkte erwartet. Seit Juni 2024 wäre dies die siebte Reduzierung.

Siemens Energy wird nach einem überraschend guten zweiten Quartal optimistischer für das Gesamtjahr. Der Umsatz soll im Geschäftsjahr 2024/25 auf vergleichbarer Basis um 13 bis 15 (bisher 8 bis 10) Prozent wachsen. Die Profitabilität vor Sonderposten wird nun zwischen 4 und 6 (bisher 3 und 5) Prozent erwartet. Im zweiten Geschäftsquartal (Ende März) stiegen die Erlöse um mehr als ein Fünftel und das bereinigte Ergebnis um mehr als das Fünffache.

Der Ausblick des Energietechnikkonzerns sei sehr stark und klar besser als erwartet, lobte ein Händler. Der Marktkonsens dürfte nun wohl zweistellig steigen, schrieb Analyst Akash Gupta von JPMorgan. Die Aktie legte vorbörslich auf der Handelsplattform Tradegate um 7,6 Prozent auf 62,12 Euro zu. Damit würde sie im Xetra-Hauptgeschäft näher an ihr Mitte Februar erreichtes Rekordhoch von 64,56 Euro heranrücken.

Der Pharmawirkstoff-Entwickler Evotec richtet sich neu aus und will damit sein Wachstum beschleunigen sowie die Profitabilität steigern. Aus Beteiligungen wolle das Unternehmen aussteigen und sich künftig auf die zwei Säulen Wirkstoffforschung & Präklinische Entwicklung sowie den Bereich Just - Evotec Biologics konzentrieren, hiess es. Zudem soll mehr gespart werden.

Bei dem auf Immobilienfinanzierungen spezialisierten Finanzdienstleister Hypoport belebte sich das Geschäft im ersten Quartal weiter. Das über die Plattform Europace abgewickelte Finanzierungsvolumen stieg um gut ein Drittel.

Die Aktien von Beiersdorf werden an diesem Donnerstag mit einem Dividendenabschlag von 1,00 Euro gehandelt./edh/mis