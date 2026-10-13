Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’864 0.6%  SPI 19’652 0.6%  Dow 51’851 0.4%  DAX 25’278 0.8%  Euro 0.9312 0.0%  EStoxx50 6’201 0.5%  Gold 4’186 0.4%  Bitcoin 69’668 2.2%  Dollar 0.8332 -0.2%  Öl 105.4 -1.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
Kryptomarkt nach dem Rücksetzer: Was gegen einen Crash wie 2025 spricht
Burckhardt-Aktie: Daniel Meier zum Leiter der Systems Division berufen
Aktien von Samsung, SK hynix und Softbank unter Druck: Bekommt die KI-Rally Risse?
Goldpreis: Leichte Erholungstendenz vor Datenflut zur US-Inflation
US-Aktienmarkt: Warum ein Indikator die November-Rally infrage stellt
Suche...
Plus500 Depot

MDAX 252367 / DE0008467416

30’104.33
Pkt
114.43
Pkt
0.38 %
12.10.2026
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden
Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

13.10.2026 08:18:37

Aktien Frankfurt Ausblick: Dax schwächer erwartet - Tech-Sorgen belasten

FRANKFURT (awp international) - Bei leicht nachgebenden Ölpreisen und einem unter Druck stehenden Technologiesektor dürfte der Dax am Dienstag mit Abgaben starten.

Rund eine Stunde vor dem Börsenauftakt signalisierte der X-Dax ein Minus von 0,1 Prozent auf 25.260 Zähler. An der aktuell abwärts gerichteten 21-Tage-Linie für den kurzfristigen Trend bei derzeit rund 21.320 Punkten war der deutsche Leitindex tags zuvor zurückgeprallt. Unterstützung liefert die für den längerfristigen Kursverlauf relevante 200-Tage-Linie bei etwas über 24.860 Zählern.

Technologiewerte und hier besonders Papiere von Chipkonzernen hatten am Vortag in den USA einen schweren Stand und wurden an diesem Morgen auch in Asien verkauft. Auslöser waren neben wachsenden Zweifeln an der Rentabilität milliardenschwerer KI-Investitionen auch technologische Fortschritte des chinesischen Speicherchipherstellers CXMT. Diese schürten Sorgen um die Marktanteile und Gewinnmargen etablierter Halbleiterkonzerne.

"Der Ausverkauf der Halbleiterwerte verschärft sich, nachdem der Broadcom-Chef vor zu hohen Erwartungen an KI und vor Finanzierungsproblemen beim Ausbau gewarnt hat", schrieben die Marktexperten der Dekabank in ihrem Morgenkommentar. Als Dax-Wert zeigte sich Infineon vorbörslich auf der Handelsplattform Tradegate mit minus 1,7 Prozent schwach im Vergleich zum Xetra-Schluss am Vortag. Im MDax sanken Suss Microtec um 2,4 Prozent und Aixtron um 1,6 Prozent verglichen mit dem Xetra-Schluss.

Die Berichtssaison beginnt in den Vereinigten Staaten zunächst allerdings mit den Quartalsbilanzen der Grossbanken. An diesem Dienstag stehen daher erst einmal JPMorgan und Goldman Sachs im Fokus, die hierzulande am frühen Nachmittag womöglich den Aktienkurs der Deutschen Bank bewegen könnten.

Zudem könnte der Blick erneut auf Autobauer gerichtet sein. VW und deren Sportwagentochter Porsche sowie BMW werden letzte Aussagen zum abgelaufenen Quartal vor der Schweigeperiode machen.

Die am Morgen vorgelegten Verkehrszahlen von Fraport für die abgelaufenen neun Monate dürften unterdessen laut Händlern "kein Treiber" für die Aktie des Flughafenbetreibers sein. Das passt zum Kursverlauf auf Tradegate: Die Aktie war nur wenig bewegt.

Zudem dürfte dem Händler zufolge der am Vorabend vom französischen Luxusgüterkonzern LVMH bekannt gegebene Umsatz für dessen wichtigste Sparte Mode & Lederwaren nur begrenzt Einfluss haben auf deutsche Branchenwerte wie Adidas , Puma oder Hugo Boss . Vorbörslich wurde diese Einschätzung auf Tradegate bestätigt. Bei LVMH waren die Erlöse im dritten Quartal aufgrund der schwächeren Nachfrage aus China eingebrochen.

Evonik und BASF könnten wegen eines Pressberichts einen Blick wert sein, bewegten sich auf Tradegate aber ebenfalls kaum. Im Falle einer möglichen Übernahme von Evonik würde BASF die Zusagen des Spezialchemiekonzerns zu Standorten und Arbeitsplätzen nicht untergraben, berichtete die "Börsen-Zeitung". BASF sei bereit, entsprechende Verpflichtungen in einer Vereinbarung mit Evonik einzugehen, hiess es den Angaben zufolge von zwei dem Ludwigshafener Chemiekonzern nahestehenden Personen.

Damit seien lediglich frühere Aussagen bekräftigt worden, sagte ein Händler dazu und hält ein höheres Angebot für Evonik nur für "eine Frage der Zeit"./ck/mis

In eigener Sache

Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude

Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?

Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

12.10.26 Logo WHS Nasdaq-Rekorde wackeln – jetzt entscheiden Inflation und KI-Zahlen!
12.10.26 Drohnen, Cyberabwehr, KI: Europas Rüstungsboom wird technologisch
12.10.26 Der Rhein als unterschätztes Risiko für die europäische Industrie
12.10.26 SG-Marktüberblick: 12.10.2026
12.10.26 UBS Logo UBS KeyInvest: NASDAQ 100 – Nur ein Pullback?
09.10.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - Produktdetails Basiswerte 23.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Lam Research, Oracle, Palantir Technologies
08.10.26 Julius Bär: 12.25% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (65%) auf Interroll Holding AG
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
02.10.26 Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’440.78 19.70 STB4NU
Short 14’726.14 13.93 STBYEU
Short 15’268.99 8.98 S1BKCU
SMI-Kurs: 13’863.69 12.10.2026 17:30:00
Long 13’310.24 19.98 SOB7MU
Long 13’011.44 13.93 S95BFU
Long 12’461.14 8.98 SATBJU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Idorsia-Aktie zieht an: Neue Erkenntnisse zu zugelassenem Blutdruckmittel
Roche-Aktie fester: Neuer Augenwirkstoff überzeugt in Studien
Deutsche-Bank-Aktie mit Gewinnen: Sewing rechnet mit der Bundesregierung ab
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
S&P 500 vor Absturz? Auf diese Sicherheits-Titel setzen Experten jetzt
Volkswagen-Aktie dennoch höher: AUDI-Auslieferungen brechen ein - China wird für VW zum Problem
BYD Aktie News: Investoren trennen sich am Montagnachmittag vermehrt von BYD
ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Micron-Aktie gibt nach: Was hinter der neuen Speichertechnik von CXMT steckt

Top-Rankings

KW 41: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 41: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 41: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
MDAX 30’104.33 0.38%