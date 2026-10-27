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27.10.2026 08:18:36

Aktien Frankfurt Ausblick: Dax mit moderatem Rückgang erwartet

FRANKFURT (awp international) - Nach den Erholungsgewinnen zum Wochenstart dürfte der deutsche Aktienmarkt am Dienstag zunächst leicht nachgeben. Die Ölpreise kamen am Dienstag nach einem kräftigen Anstieg am Vorabend etwas zurück. Sie entfernen sich damit weiter von ihrem jüngsten Sechsmonatshoch. Am Dienstag überwiegt wieder die Hoffnung auf diplomatische Fortschritte im Krieg zwischen den USA und dem Iran und dem damit verbundenen Konflikt am Persischen Golf.

Eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax für den Dax ein Minus von 0,3 Prozent bei 25.331 Punkten. Am Montag war der Leitindex zeitweise knapp über 25.500 Punkte zurückgekehrt, letztlich aber doch unter seiner 100-Tage-Durchschnittslinie geblieben. Das Barometer für den längerfristigen Trend liegt aktuell bei 25.455 Punkten.

KI- und Halbleiteraktien erholten sich am Vorabend in den USA und auch am Morgen in Asien. Massgeblich für die getrübte Anlegerstimmung mit Blick auf die Wachstumswerte werden im Wochenverlauf vor allem die US-Leitzinsentscheidung am Mittwoch sowie Geschäftszahlen von Microsoft , Alphabet und Amazon . In Europa entscheidet die EZB am Donnerstag ebenfalls über den künftigen Leitzins.

Der Umsatz der Porsche AG sank im dritten Quartal um 7,5 Prozent. Operativ verdiente der Sportwagenbauer aus dem VW -Konzern mit 387 Millionen Euro wieder Geld, nachdem ein Jahr zuvor Sonderkosten das operative Ergebnis auf minus 966 Millionen hatten absacken lassen. Bei Umsatz und operativem Ergebnis hatten Analysten etwas mehr auf dem Zettel.

Die Profitabilität traf mit einer Marge von 4,8 Prozent jedoch die Erwartungen. Porsche-Chef Michael Leiters bestätigte den Jahresausblick. Die Aktie stieg auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss vom Vortag um 3 Prozent.

Beiersdorf hielt den Umsatz im dritten Quartal stabil und damit im Rahmen der Erwartungen von Analysten. Organisch - sprich währungs- und portfoliobereinigt - sank der Erlös allerdings um 1,3 Prozent. Experten hatten mit einem Anstieg gerechnet. Den im Sommer gesenkten Jahresausblick bestätigte der Konsumgüterkonzern. Das Beiersdorf-Papier gab in einer ersten Reaktion auf Tradegate rund zweieinhalb Prozent nach.

Cancom senkte wegen der weiter anhaltenden Kaufzurückhaltung seine Spanne für das 2026er-Umsatzziel. Im dritten Quartal fielen die Erlöse des IT-Dienstleisters im Vergleich zum Vorjahr um knapp drei Prozent auf rund 412 Millionen Euro. Das operative Ergebnis (Ebitda) ging von 27,1 auf 24,1 Millionen Euro zurück. Der Kurs der Aktie sackte auf Tradegate um 5 Prozent ab.

Der Finanzdienstleister Hypoport verdiente im dritten Quartal mehr als im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) stieg von 7,6 Millionen Euro im dritten Jahresviertel 2025 auf 10,8 Millionen Euro. Der Kurs der Hypoport-Anteile legte vorbörslich im Vergleich zum Xetras-Schluss zu./edh/zb

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