Aktien Frankfurt Ausblick: Dax macht weiter Boden gut

FRANKFURT (awp international) - Der Dax dürfte zum Wochenbeginn seine jüngste Erholung fortsetzen. Es winkt der fünfte Börsentag in Folge mit Kursgewinnen. Der X-Dax signalisierte den deutschen Leitindex eine Stunde vor Handelsbeginn ein halbes Prozent im Plus bei 17.810 Punkten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wurde 0,6 Prozent höher erwartet.

Der deutsche Leitindex hat mittlerweile etwa die Hälfte des Kurseinbruchs vom Monatsanfang wettgemacht. Auslöser des Kursrutsches waren teils Ängste vor einer US-Rezession nach schwachen Konjunkturdaten, vor allem aber die Folgen sogenannter Carry-Trades. So hatten sich nicht weniger Investoren im Zuge der Talfahrt des japanischen Yen über Monate viel Geld im Niedrigzinsland Japan geliehen, um es anderswo anzulegen. Eine leichte Straffung der japanischen Geldpolitik erwischte dann viele Investoren und Spekulanten auf dem falschen Fuss, da sich der Yen-Kurs erholte. Sie mussten daher etwa Aktienpositionen schnell verkaufen, was eine Talfahrt an den Börsen ausgelöst hatte.

Diese Verkaufswelle war dann aber recht schnell wieder beendet. Zudem liessen die Rezessionssorgen mit Blick auf die USA zuletzt wieder etwas nachgelassen.

Zum Wochenauftakt ist die Agenda überschaubar. Mit Hannover Rück hat vorbörslich ein Dax-Titel die Quartalsbilanz veröffentlicht. Der Nettogewinn des Rückversicherers liegt deutlich über der Markterwartung. Der Aktienkurs stieg im vorbörslichen Handel um 4 Prozent.

Aktien von Thyssenkrupp lagen vorbörslich leicht im Plus. Das vom Vorstand vorgestellte Restrukturierungsprogramm für das Stahlgeschäft wurde am Wochenende zwar beraten, aber noch nicht beschlossen. Ein Händler sprach vom Fehlen einer klaren Strategie des Industriekonzerns, dies könne den Aktienkurs im Verlauf des Handels belasten./bek/mis