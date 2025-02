Aktien Frankfurt Ausblick: Dax könnte Rekordserie ausbauen

FRANKFURT (awp international) - Der deutsche Aktienmarkt könnte seinen Höhenflug zur Wochenmitte fortsetzen. Knapp eine Stunde vor Beginn des Xetra-Handels signalisierte der X-Dax als ausserbörslicher Indikator für den Dax ein moderates Plus bei 22.862 Punkten. Damit bleibt der deutsche Leitindex dran an einer weiteren Höchstmarke, die am Vortag auf 22.882 Punkte gesteigert wurde. Die Luft scheint allerdings zunehmend dünner zu werden.

Seit Jahresbeginn steht für das Börsenbarometer ein Aufschlag von fast 15 Prozent zu Buche. Für den MDax der mittelgrossen Titel ging es immerhin um fast 11 Prozent nach oben. Rückenwind lieferte zuletzt die Hoffnung auf eine Lösung des Ukraine-Konflikts sowie auf Wirtschaftsreformen nach der Bundestagswahl in Deutschland.

Der EuroStoxx 50 wird am Mittwoch nur wenig verändert erwartet. Der Eurozonen-Leitindex könnte damit ebenfalls seinen Rekordkurs fortsetzen, nachdem er am Montag endlich seine zur Jahrtausendwende aufgestellte Bestmarke geknackt hatte.

Aus Unternehmenssicht stehen am Morgen Quartalszahlen von MTU auf der Agenda. Der Triebwerksbauer hat trotz des aufwendigen Rückrufs tausender Antriebe 2024 ein Rekordjahr hingelegt. Beim bereinigten operativen Gewinn überschritt MTU erstmals die Milliardenmarke, und dies ein Jahr früher als ursprünglich geplant.

Ausserdem informierte SAF-Holland am Morgen über die jüngste Geschäftsentwicklung. Der Nutzfahrzeugzulieferer verbuchte im vierten Quartal einen Umsatzrückgang von fast 18 Prozent. Die bereinigte Marge auf das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) erreichte 10,4 Prozent. SAF-Holland litt im vergangenen Jahr unter einer schwachen Nachfrage im Erstausrüstergeschäft. Erste Eckdaten für 2024 hat das Unternehmen bereits Mitte Januar veröffentlicht, die nun bestätigt wurden.

Einen Blick wert sein dürften auch Automobiltitel, nachdem US-Präsident Donald Trump am Vorabend Zölle auf den Import von Fahrzeugen in die USA in Aussicht gestellt hatte. "Sie werden in der Nähe von 25 Prozent liegen", sagte Trump auf eine entsprechende Frage bei einer Pressekonferenz. Er wolle sich am 2. April konkreter dazu äussern. Zölle würden nicht anfallen, wenn Unternehmen in den USA produzierten, betonte der Republikaner. Offen blieb, ob Trump nur über die Einfuhren aus bestimmten Weltregionen sprach.

Ansonsten könnten Analystenstudien bei einigen Werten für Bewegung sorgen. So sprach die Citigroup eine Verkaufsempfehlung für die Aktie von Delivery Hero aus und Morgan Stanley stufte die Papiere von Heidelberg Materials von "Overweight" auf "Equal-weight" herab. Zudem nahm das Bankhaus Metzler die Anteilsscheine von Aixtron mit der Einstufung "Hold" und einem Kursziel von 15 Euro in die Bewertung auf./edh/ tih