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28.08.2026 08:15:36

Aktien Frankfurt Ausblick: Dax im Plus vor Warsh-Rede - Rekordhoch im Blick

FRANKFURT (awp international) - Vor der Rede des US-Notenbankchefs Kevin Warsh auf der Tagung in Jackson Hole bleiben die Anleger am Freitag zuversichtlich. Der X-Dax signalisierte eine Stunde vor der Xetra-Eröffnung für den deutschen Leitindex ein Plus von 0,3 Prozent auf 26.448 Punkte. Bis zu seinem Rekordhoch fehlen ihm nur noch etwas mehr als 100 Punkte.

Die Zahlen grosser US-Technologieunternehmen wie Nvidia oder Salesforce hatten am Vortag die Märkte angetrieben. Vor allem an der Nasdaq-Börse in New York war es deutlich bergauf gegangen. Getrübt wird dies jedoch durch nachbörslich hohe Kursverluste für die Aktien des KI-Chipherstellers Marvell Technology , der sich laut Marktanalyst Maximilian Wienke vom Broker etoro neben Nvidia und Broadcom zu einem wichtigen Profiteur des KI-Infrastrukturbooms entwickelt habe. Nach extremer Kursrally sei bei Marvell bereits viel Wachstum eingepreist.

Am Markt sind am Freitag die Augen auf Kevin Warsh gerichtet, der am Nachmittag (16 Uhr MESZ) auf dem Notenbanktreffen in Jackson Hole sprechen wird. Die Märkte warteten gespannt auf Signale zum weiteren Zinskurs, denn in Erwartung einer möglicherweise restriktiven Haltung seien die Anleiherenditen bereits gestiegen, schrieb die Commerzbank.

Sende die Rede von Kevin Warsh die richtigen Signale, könnte sich der Dax auf einem neuen Rekordhoch ins Wochenende verabschieden, glaubt Analyst Jochen Stanzl von der Consorsbank. "Zuletzt hat ein ruckartiger Renditeanstieg auch den Dax aus dem Tritt gebracht. Heute entscheidet Warshs Wortwahl darüber, ob der Zins-Blues vorerst vom Parkett verschwindet."

Die Aktien von Traton verloren auf Tradegate im vorbörslichen Handel 3,1 Prozent im Vergleich mit dem Xetra-Schluss. Die Schweizer Bank UBS hatte sie nach starkem Lauf von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Das Margenziel des Nutzfahrzeugherstellers sei zwar konservativ gesetzt und könnte noch etwas steigen, der Marktkonsens habe sich aber wohl bereits darauf eingestellt, hiess es.

Die Titel des Software-Unternehmens Nemetschek sanken auf Tradegate um 1 Prozent nach einem Kursplus von fast 10 Prozent am Vortag. Händler verwiesen auf einen schwächeren Cashflow-Ausblick von Autodesk, der die Papiere des US-Wettbewerbers nachbörslich belastet hatte./ajx/stk

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