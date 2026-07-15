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15.07.2026 08:18:36

Aktien Frankfurt Ausblick: Dax behauptet sich über 25.000 Punkten

FRANKFURT (awp international) - Der Dax steuert am Mittwoch auf moderate Verluste zu. Eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax ein Minus von 0,3 Prozent auf 25.066 Punkte. Sein Eurozonen-Pendant EuroStoxx 50 wird indes 0,2 Prozent fester erwartet.

Dass der Dax zuletzt schon vier Tage in Folge über 25.000 Punkten geschlossen hat, wertete Analyst Thomas Altmann von QC Partners als einen "Etappensieg der Bullen im Kampf um diese wichtige Marke". Solange der Index allerdings weiter um diese Marke pendele, scheine die zukünftige Richtung offen. Vor dem Beginn der Quartalsberichtssaison der Unternehmen wagten sich die Anleger zuletzt kaum aus der Deckung.

Für ein erstes Highlight sorgte nun das niederländischen Schwergewicht ASML und Elmos sowie der Ausrüster und Zulieferer Aixtron , Siltronic , Suss Microtec und Jenoptik positiv auf die Nachrichten von ASML.

Der Auto- und Industriezulieferer Schaeffler schnitt derweil vorläufigen Zahlen zufolge auch im zweiten Quartal etwas profitabler ab als ein Jahr zuvor.

Derweil gab der Technologiekonzern Kontron einen Auftrag für Dienstleistungen von einem europäischen Bahnbetreiber in einem Volumen von knapp 100 Millionen Euro bekannt.

Ebenfalls einen Grossauftrag berichtete der Pipeline- und Anlagenbauer Friedrich Vorwerk . Der Wert des Auftrags als Teil einer Arbeitsgemeinschaft für die Wasserstoffleitung "H2Coastlink 1" liegt dem Unternehmen zufolge im zweistelligen Millionenbereich. Die Aktien reagierten vorbörslich mit deutlichen Gewinnen. Börsenhändler sprachen von moderat positiven Nachricht für beide Unternehmen.

Nachdem die Finanzdienstleistungsaufsicht Bafin bei Nagarro Fehler im Abschlussbericht 2022 festgestellt hat, legte der IT-Dienstleister Widerspruch ein. Er sieht keine im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes wesentlichen Fehler. Ein Antrag auf aufschiebende Wirkung des Widerspruchs scheiterte aber vor dem Oberlandesgericht Frankfurt. Nun sei damit zu rechnen, dass die Bafin die Fehlerfeststellungen auch während des noch laufenden Widerspruchsverfahrens unverzüglich veröffentlichen werde, hiess es vom Unternehmen./gl/mis

In eigener Sache

Trading Signals: Barry Callebaut: Bittersüsse Bilanz

Die Rückkehr zum Volumenwachstum macht Barry Callebaut Hoffnung, doch der Schokoladenriese bleibt unter Druck. Schwache Endmärkte, sinkende Umsätze und neue Risiken durch steigende Kakaopreise belasten die Aktie.

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Börse ohne Bauchgefühl: Warum dein Portfolio Emotionen hasst – Stefan Buck zu Gast im BX Morningcall

Keine Glaskugel, keine Börsenprognosen, kein Bauchgefühl: Stefan Buck erklärt, wie Adaptivv mit einem quantitativen Sensor arbeitet, warum Nowcasting statt Forecasting im Portfolio Management helfen kann und weshalb Anleger bei Aktien und Bitcoin oft zu emotional entscheiden.

Im Gespräch mit Investment-Stratege François Bloch und David Kunz (COO der BX Swiss) geht es um Strukturbrüche im Markt, die Grenzen von Modellen bei starken Kursschwankungen, den schwierigen Moment des Verkaufens und darum, wie ein Fintech aus der Schweiz gegenüber grossen Finanzanbietern bestehen kann.
Dazu gibt Stefan Buck Einblicke in seine zweite Welt mit Hecht, den Umgang mit Verantwortung und wie er seinen Kindern Investieren erklärt.

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Börse ohne Bauchgefühl: Warum dein Portfolio Emotionen hasst – Stefan Buck zu Gast im BX Morningcall

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’797.09 19.68 SJUBNU
Short 15’106.75 13.72 SLSB2U
Short 15’650.45 8.97 S1BOOU
SMI-Kurs: 14’241.77 14.07.2026 17:31:48
Long 13’625.85 19.68 SMB1YU
Long 13’316.91 13.85 S1B77U
Long 12’734.40 8.86 SGHBWU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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