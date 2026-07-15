Aktien Frankfurt Ausblick: Dax behauptet sich über 25.000 Punkten

FRANKFURT (awp international) - Der Dax steuert am Mittwoch auf moderate Verluste zu. Eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax ein Minus von 0,3 Prozent auf 25.066 Punkte. Sein Eurozonen-Pendant EuroStoxx 50 wird indes 0,2 Prozent fester erwartet.

Dass der Dax zuletzt schon vier Tage in Folge über 25.000 Punkten geschlossen hat, wertete Analyst Thomas Altmann von QC Partners als einen "Etappensieg der Bullen im Kampf um diese wichtige Marke". Solange der Index allerdings weiter um diese Marke pendele, scheine die zukünftige Richtung offen. Vor dem Beginn der Quartalsberichtssaison der Unternehmen wagten sich die Anleger zuletzt kaum aus der Deckung.

Für ein erstes Highlight sorgte nun das niederländischen Schwergewicht ASML und Elmos sowie der Ausrüster und Zulieferer Aixtron , Siltronic , Suss Microtec und Jenoptik positiv auf die Nachrichten von ASML.

Der Auto- und Industriezulieferer Schaeffler schnitt derweil vorläufigen Zahlen zufolge auch im zweiten Quartal etwas profitabler ab als ein Jahr zuvor.

Derweil gab der Technologiekonzern Kontron einen Auftrag für Dienstleistungen von einem europäischen Bahnbetreiber in einem Volumen von knapp 100 Millionen Euro bekannt.

Ebenfalls einen Grossauftrag berichtete der Pipeline- und Anlagenbauer Friedrich Vorwerk . Der Wert des Auftrags als Teil einer Arbeitsgemeinschaft für die Wasserstoffleitung "H2Coastlink 1" liegt dem Unternehmen zufolge im zweistelligen Millionenbereich. Die Aktien reagierten vorbörslich mit deutlichen Gewinnen. Börsenhändler sprachen von moderat positiven Nachricht für beide Unternehmen.

Nachdem die Finanzdienstleistungsaufsicht Bafin bei Nagarro Fehler im Abschlussbericht 2022 festgestellt hat, legte der IT-Dienstleister Widerspruch ein. Er sieht keine im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes wesentlichen Fehler. Ein Antrag auf aufschiebende Wirkung des Widerspruchs scheiterte aber vor dem Oberlandesgericht Frankfurt. Nun sei damit zu rechnen, dass die Bafin die Fehlerfeststellungen auch während des noch laufenden Widerspruchsverfahrens unverzüglich veröffentlichen werde, hiess es vom Unternehmen./gl/mis