Aktien Frankfurt Ausblick: Dax baut Wochenplus aus - US-Zinssenkung wie erwartet

FRANKFURT (awp international) - In einer vom Wahlsieg Donald Trumps in den USA und dem Ende der Ampel-Koalition in Deutschland geprägten Woche steuert der Dax am Freitag mit weiteren Gewinnen auf ein positives Wochenfazit zu. "Die Hoffnungen liegen nun auf den politischen Neuausrichtungen, die allerdings dies- wie jenseits des Atlantiks noch Zeit brauchen", kommentierte Robert Greil, Chefstratege von Merck Finck. Eine Stunde vor dem Xetra-Start signalisierte der X-Dax den deutschen Leitindex 0,2 Prozent höher auf 19.408 Punkte. Das Wochenplus würde damit auf rund 0,8 Prozent anwachsen. Am Freitag dürfte auch der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 zum Handelsstart 0,2 Prozent zulegen.

Die US-Notenbank Fed erfüllte am Vorabend die Erwartungen, indem sie ihren Leitzins um 0,25 Prozentpunkte senkte. "Bislang bleibt der globale Lockerungszyklus auf Kurs", schrieben die Experten der UBS auch mit Blick auf die Bank of England und die schwedische Notenbank, die ihre Leitzinsen auch gesenkt haben. "Wir gehen davon aus, dass die US-Notenbank die Zinsen weiter senken und eine neutrale Politik verfolgen wird", so das Team um den UBS-Chefinvestor Mark Haefele.

Am US-Aktienmarkt war die Fed kein Antreiber. Der Höhenflug nach dem Wahlsieg von Trump hat sich am Donnerstag vor allem im Technologiesektor fortgesetzt. Mit einem positiven Freitagsauftakt holt der Dax zu Wochenschluss etwas auf im Vergleich zum Dow Jones Industrial . Der US-Leitindex hat im Wochenverlauf durch die Trump-Rally bislang vier Prozent gewonnen.

Nach heissen Tagen der Berichtssaison voller Quartalsberichte stehen am Freitag spürbar weniger Einzelwerte im Fokus. Der Immobilienkonzern LEG bestätigte sein erst im August erhöhtes Gewinnziel fürs laufende Jahr. Auch 2025 soll der operative Gewinn weiter zulegen. Ein Händler bezeichnete die Prognose fürs kommende Jahr als vorsichtig, besonders mit Blick auf die Marge. Auf der Handelsplattform Tradegate stiegen die LEG-Aktien im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs rund ein halbes Prozent.

Freenet erhöhte wiederum seinen Ausblick für dieses Jahr. Der Mobilfunk- und TV-Anbieter erwartet nun ein moderates Umsatzwachstum, nachdem bisher nur mit einem stabilen Verlauf gerechnet wurde. Auch das operative Ergebnis und der freie Barmittelzufluss dürften insgesamt etwas höher ausfallen als zuvor gedacht. Ausserdem habe das dritte Quartal erneut positiv überrascht, kommentierte Goldman-Analyst Andrew Lee. Vorbörslich zeichneten sich für die Papiere von Freenet moderate Gewinne ab.

Die Aktien von Bechtle legten vor dem Wochenende auf Tradegate 2,1 Prozent zu. Der IT-Dienstleister bestätigte vorläufige Quartalszahlen und geht weiterhin von einer besseren Geschäftsentwicklung im Schlussquartal aus. Ende Oktober hatte Bechtle wegen der anhaltenden Investitionszurückhaltung der Kunden aus dem Mittelstand seine Jahresziele gestriichen./niw/jha/