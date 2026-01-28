Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’216 0.6%  SPI 18’296 0.6%  Dow 49’003 -0.8%  DAX 24’894 -0.2%  Euro 1 0.1%  EStoxx50 5’995 0.6%  Gold 5’282 1.9%  Bitcoin 68’189 0.2%  Dollar 0.7658 0.6%  Öl 67.5500 -0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Swiss Re12688156Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Kuros32581411Swiss Life1485278
Top News
Micron Technology-Aktie mit neuer Bestmarke: Analysten begeistert von Bau neuer Speicherchipfabrik
GAM-Aktie: Vermögenverwalter erwägt wegen Verkauf einer Honda-Sparte rechtliche Schritte
Gold setzt Rekordlauf fort - Vertrauenskrise des Dollar als Kurstreiber
Apple-Aktie im Fokus: Wer der Nachfolger von Tim Cook werden könnte
Franken bleibt "sicherer Hafen" - Was die heimische Währung stützt
Suche...
Plus500 Depot

MDAX 252367 / DE0008467416

31’727.85
Pkt
-98.40
Pkt
-0.31 %
27.01.2026
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden Trading-Depot
Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

28.01.2026 08:15:36

Aktien Frankfurt Ausblick: Anleger warten ab vor Fed-Sitzung - ASML glänzt

FRANKFURT (awp international) - Dem deutschen Aktienmarkt fehlen am Mittwoch vor der Sitzung der US-Notenbank Fed am Abend weiter Impulse für eine breite Aufwärtsbewegung. Eine Stunde vor dem Xetra-Start signalisierte der X-Dax für den Dax ein Plus von 0,03 Prozent bei 24.903 Punkten. Tags zuvor war der deutsche Leitindex zeitweise auf 25.020 Punkte gestiegen, dann aber wieder abgedreht. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird am Mittwochmorgen ebenfalls kaum verändert erwartet.

Die US-Notenbank wird am Abend den Leitzins aus Sicht von Experten nicht weiter senken. Im Dezember hatte sie den Zins noch um 0,25 Prozentpunkte reduziert, im vergangenen Jahr um insgesamt 0,75 Punkte. Begründet wurden die Senkungen auch mit einem sich abschwächenden Arbeitsmarkt.

Im Blick der Finanzmärkte steht aber vor allem der Kampf um die Unabhängigkeit der Fed im Zuge des anstehenden Führungswechsels. US-Präsident Donald Trump übt seit Monaten starken Druck auf Fed-Chef Jerome Powell aus. Zuletzt eskalierte der Konflikt mit der Einleitung rechtlicher Massnahmen gegen Powell, dessen Amtszeit im Mai ausläuft. Die heftigen Attacken Trumps und seine geforderten Leitzinssenkungen sorgten für Verunsicherung an den Finanzmärkten. "Der Fed kommt die schon länger absehbare Pause bei den Zinssenkungen daher wohl gelegen, da sie mit ihr ihre Unabhängigkeit demonstrieren kann", kommentierte Commerzbank-Volkswirt Bernd Weidensteiner.

Aus Unternehmenssicht steht am Mittwoch der Chipindustrieausrüster ASML im Fokus, der Zahlen für 2025 vorlegte und einen optimistischen Ausblick für 2026 lieferte. Der Konzern profitiert weiterhin stark vom KI-Boom. Das trieb vorbörslich auf am deutschen Aktienmarkt Halbleiterwerte wie Infineon, Aixtron und Suss Microtec an.

Im Mittelpunkt des Interesses stehen zudem die Aktien von Wacker Chemie , die vorbörslich auf der Handelsplattform Tradegate um fast 5 Prozent absackten. Das schwierige Konjunkturumfeld brockte dem Spezialchemie-Unternehmen 2025 einen Rückgang des operativen Ergebnisses (Ebitda) von 42 Prozent ein. Der Umsatz sank um 4 Prozent. Experten hatten im Durchschnitt in etwa so viel Umsatz erwartet, sich beim operativen Ergebnis aber mehr erhofft.

JPMorgan-Analyst Chetan Udeshi sprach in einer ersten Reaktion von einem insgesamt sehr schwachen Zahlenwerk. Zusätzlicher Gegenwind könnte durch mögliche Lagerabbauprozesse in der Wertschöpfungskette für Halbleuter-Polysilizium entstehen. Die Gewinnaussichten von Wacker Chemie blieben aufgrund struktureller und konjunktureller Faktoren schwierig. Diese Herausforderungen seien in der aktuellen Bewertung noch nicht vollständig berücksichtigt. Deshalb bleibt er für die Aktie negativ gestimmt./edh/mis

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Was ist Trumps Plan? Venezuela, Grönland & Öl im Fokus – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Zum Jahresauftakt 2026 meldet sich Tim Schäfer wie gewohnt mit aktuellen Einschätzungen aus den USA. Gemeinsam mit David Kunz von BX Swiss TV spricht er über politische und wirtschaftliche Brennpunkte, die die Märkte prägen – allen voran die Entwicklungen rund um Donald Trump, Venezuela und den Ölmarkt.

Themen dieser Ausgabe:

Maduro-Festnahme: Chaos oder Schachzug?
Gewinner: Chevron im Fokus, Exxon setzt auf Guyana
Was machen BP und Shell?
Grönland-Zölle: Druckmittel oder Show?
US-Stimmung & Midterms: was droht politisch?
Fed & Zinsen: kommt die Senkung?
KI, Inflation, Davos: die grossen 2026-Themen

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Was ist Trumps Plan? Venezuela, Grönland & Öl im Fokus – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

07:08 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – An der 25‘000er-Marke abgedreht
27.01.26 Julius Bär: 20.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf Carl Zeiss Meditec AG, Gerresheimer AG
27.01.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Roche, Swisscom, UBS
27.01.26 SG-Marktüberblick: 27.01.2026
27.01.26 SMI startet wenig verändert in die neue Woche
26.01.26 Befeuern KI und E-Autos ein Atomenergie-Comeback?
22.01.26 Was ist Trumps Plan? Venezuela, Grönland & Öl im Fokus – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’728.56 19.62 SS4B5U
Short 14’002.20 13.91 SGZBPU
Short 14’552.11 8.76 SAIB4U
SMI-Kurs: 13’216.23 27.01.2026 17:31:18
Long 12’652.77 19.62 SRWBTU
Long 12’377.10 13.91 S9VBDU
Long 11’837.84 8.88 SHFB5U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall gewinnt am Dienstagvormittag an Fahrt
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Dienstagmittag gefragt
Qubits 2026: D-Wave & Co. stellen Entwicklungen im Quantencomputing vor - Quanten-Aktien gefragt
Roche-Aktie letztlich leichter: Forschungserfolg mit neuartigem Fettsenker
D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum am Abend stärker
ChatGPT Prognose: Ethereum, XRP und Bitcoin Hyper
Portfolio-Check: Welche Aktien Jim Cramer jetzt für zu gefährlich hält
Novo Nordisk-Aktie dennoch im Minus: Citigroup mahnt zur Geduld beim Bewertungsniveau
Oracle Aktie News: Oracle am Abend mit Kursabschlägen

Top-Rankings

KW 4: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 4: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 4: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
MDAX 31’727.85 -0.31%

finanzen.net News

Datum Titel
08:40 Euro sinkt nach Höhenflug - die Gründe
08:19 Aktien Frankfurt Ausblick: Anleger warten ab vor Fed-Sitzung - ASML glänzt
08:15 ANALYSE-FLASH: Barclays hebt Ziel für Puma auf 22 Euro - 'Equal Weight'
08:15 ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Airbus auf 240 Euro - 'Overweight'
08:12 Deutschland: Kauflaune steigt trotz Unsicherheiten
08:06 Oppositionelle Kolesnikowa will Diplomatie mit Belarus
08:02 AKTIEN IM FOKUS: Technologie-Index winkt Hoch seit 2000 - starker ASML-Ausblick
08:01 ROUNDUP: US-Abgeordnete Omar bei Auftritt in Minneapolis angegriffen
07:51 ASML: Umsatzsprung im Schlussquartal und Aktienrückkauf angekündigt
07:34 dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Richtungssuche geht weiter