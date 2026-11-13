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13.11.2026 12:03:36
Aktien Europa: Zurückhaltendes Geschäft vor US-Preisdaten
PARIS/LONDON/ZÜRICH (awp international) - Die europäischen Aktienmärkte haben am Freitag wenig verändert tendiert. Vor den US-Erzeugerpreisen am Nachmittag herrschte damit Zurückhaltung. Nach dem überraschenden Inflationsdruck, den die US-Verbraucherpreise gezeigt hatten, war Vorsicht angesagt. "Eine weitere Leitzinsanhebung im Dezember erscheint damit inzwischen sehr wahrscheinlich; selbst ein grösserer Zinsschritt wird unter Investoren diskutiert", hiess es in einer Einschätzung der Weberbank.
Der EuroStoxx 50 stieg am Mittag um 0,14 Prozent auf 6.408,33 Punkte. Ausserhalb des Euroraums gewann der britische FTSE 100 0,28 Prozent auf 10.893,56 Punkte, während der Schweizer Leitindex SMI um 0,2 Prozent auf 15.118,84 Punkte nachgab.
Bei überschaubaren Veränderungen lagen Versorger an der Spitze der Einzelsektoren. Der italienische Energieversorger Enel hatte in den ersten neun Monaten des laufenden Jahres überraschend viel verdient. Bei den erneuerbaren Energien müsse das Tempo aber zunehmen, bemängelten die Analysten von Bernstein. Die Aktie tendierte wenig verändert.
Zu den Gewinnern gehörten auch die Versicherer. Hier waren Aktien der britischen Aviva gefragt, die um 2,7 Prozent anzogen. Die Analysten von RBC sprachen von insgesamt guten Zahlen zum dritten Quartal. Alle Ziele für das Gesamtjahr seien bestätigt worden. Nicht ganz so viel Zustimmung fand das Zahlenwerk der italienischen Generali . In den ersten neun Monaten summierten sich die Grossschäden durch Naturkatastrophen bei dem Unternehmen auf knapp 1,5 Milliarden Euro. Zusammen mit menschengemachten Katastrophen waren es sogar 1,8 Milliarden Euro und damit 1,1 Milliarden mehr als ein Jahr zuvor. Die Aktie büsste 1,5 Prozent ein.
Auf noch weniger Gegenliebe stiessen die Zahlen von Richemont . Zwar habe der Luxusgüterhersteller angesichts des nach wie vor angespannten Geschäftsumfelds gute Zahlen vorgelegt, hiess es von RBC Capital Markets. Der Markt fokussiere sich allerdings auf die im zweiten Quartal im Schmucksegment verpassten Vorgaben. Richemont verloren 4,4 Prozent.
Noch stärker fielen im schwächelnden Technologiesektor AMS-Osram mit 6,7 Prozent. Die Ergebnisse hätten insgesamt zwar den Erwartungen entsprochen, so die Analysten der Bank Vontobel. Der Ausblick liege allerdings unter den Erwartungen. Das Umsatzziel von 750 bis 850 Millionen Euro sei leicht tiefer als der Konsens, ergänzten die Experten der UBS./mf/stk
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