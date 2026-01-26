Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’101 -0.4%  SPI 18’135 -0.5%  Dow 49’099 -0.6%  DAX 24’819 -0.3%  Euro 0.9218 -0.1%  EStoxx50 5’935 -0.2%  Gold 5’086 2.1%  Bitcoin 68’317 1.5%  Dollar 0.7775 0.3%  Öl 65.9 -0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335Roche1203204UBS24476758Rheinmetall345850Partners Group2460882Novartis1200526Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156
Top News
Siemens-Aktie erhält von Jefferies & Company Inc. Bewertung: Buy
Siemens Energy-Aktie: Buy-Bewertung durch Jefferies & Company Inc.
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet mit Buy
Neutral von Goldman Sachs Group Inc. für Commerzbank-Aktie
Neue Analyse: UBS AG bewertet Richemont-Aktie mit Buy
Suche...

EURO STOXX 50 846480 / EU0009658145

5’935.49
Pkt
-12.71
Pkt
-0.21 %
12:04:00
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden Trading-Depot
Realtime Liste Realtime Chart (Indikation) Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Realtime Liste

Realtime Chart (Indikation)

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

26.01.2026 12:15:36

Aktien Europa: Wenig Bewegung - Rohstoffwerte profitieren vom Gold-Boom

PARIS/LONDON/ZÜRICH (awp international) - Zu Beginn einer ereignisreichen Woche haben sich die Anleger an den europäischen Aktienmärkten zurückgehalten. Die wichtigsten Indizes bewegten sich am Montag nur wenig.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gab um 0,2 Prozent auf 5.936 Punkte nach. Ausserhalb der Eurozone legte der britische Leitindex FTSE 100 um 0,1 Prozent auf 10.158 Zähler zu. Für den schweizerische SMI ging es um 0,4 Prozent auf 13.100 Punkte nach unten.

In dieser Woche steht unter anderem die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed am Mittwochabend auf der Agenda. Ferner dürften auch die Quartalsberichte der US-Tech-Giganten Apple , Microsoft , Tesla und Meta in den nächsten Tagen grosse Strahlkraft haben.

Aus Branchensicht waren europaweit unter anderem Rohstoffwerte gefragt. Sie profitierten davon, dass der Goldpreis erstmals die Marke von 5.000 US-Dollar geknackt hatte. Zu den stärksten Treibern des Edelmetalls zählen geopolitische Risiken, die Käufe von Notenbanken und die Spekulation auf weiter sinkende Zinsen in den USA.

Mit Blick auf die Einzelwerte gerieten die Aktien von Lebensmittelproduzenten erneut unter Druck. Hintergrund ist das anhaltende und branchenweite Problem verunreinigter Babynahrung. Danone hatte am Freitag nach Börsenschluss bekannt gegeben, dass bestimmte Chargen von Säuglingsnahrung zurückgerufen werden.

Bereits am Mittwoch hatte das Problem mit Babynahrung die Anteilsscheine von Danone um mehr als acht Prozent in den Keller geschickt, nachdem die Lebensmittelbehörde von Singapur den Rückruf von Säuglingsmilch der Marke Dumex angeordnet hatte, die seit 2022 zu den Franzosen gehört. Zu Wochenbeginn nun sackten Danone-Papiere als Schlusslicht im EuroStoxx um gut vier Prozent ab. Im Sog dessen verloren Nestle in Zürich knapp zwei Prozent und Reckitt in London fast drei Prozent.

Der Billigflieger Ryanair erwartet zwar nach einer Entspannung bei der Lieferung neuer Flugzeuge und einer steigenden Reiselust im laufenden Geschäftsjahr mehr Passagiere. Allerdings enttäuschte der Ergebnisausblick. Die Aktien fielen in Dublin um mehr als zwei Prozent./la/jha/

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Was ist Trumps Plan? Venezuela, Grönland & Öl im Fokus – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Zum Jahresauftakt 2026 meldet sich Tim Schäfer wie gewohnt mit aktuellen Einschätzungen aus den USA. Gemeinsam mit David Kunz von BX Swiss TV spricht er über politische und wirtschaftliche Brennpunkte, die die Märkte prägen – allen voran die Entwicklungen rund um Donald Trump, Venezuela und den Ölmarkt.

Themen dieser Ausgabe:

Maduro-Festnahme: Chaos oder Schachzug?
Gewinner: Chevron im Fokus, Exxon setzt auf Guyana
Was machen BP und Shell?
Grönland-Zölle: Druckmittel oder Show?
US-Stimmung & Midterms: was droht politisch?
Fed & Zinsen: kommt die Senkung?
KI, Inflation, Davos: die grossen 2026-Themen

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Was ist Trumps Plan? Venezuela, Grönland & Öl im Fokus – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

12:18 UBS Logo UBS KeyInvest: Zollfrieden, Goldrausch und Fed im Fokus
09:41 Marktüberblick: Yen wertet auf – Gold erstmals über 5.000 USD
09:29 Befeuern KI und E-Autos ein Atomenergie-Comeback?
08:56 Erholung bereits wieder verpufft
23.01.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 17.70% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Biontech, Moderna
22.01.26 Was ist Trumps Plan? Venezuela, Grönland & Öl im Fokus – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
22.01.26 Julius Bär: 12.90% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (55%) auf BNP Paribas SA, ING Groep NV, Societe Generale SA
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’597.83 19.62 SNWBGU
Short 13’874.19 13.84 S6VBTU
Short 14’396.19 8.94 S7LBMU
SMI-Kurs: 13’100.91 26.01.2026 12:02:55
Long 12’530.29 19.92 SATBDU
Long 12’222.46 13.69 S36BLU
Long 11’710.46 8.94 S1YBEU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS im Anlegerfokus: Rheinmetall und OHB schielen auf Bundeswehr-"Starlink" - OHB +30%
Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS: Bei diesen Rüstungsaktie sehen Analysten 2026 das höchste Potenzial
EQS-CMS: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Release of a capital market information
SMI und DAX im Minus -- Asiens Börsen schliesslich vorwiegend in Rot
NVIDIA-Aktie im Blick: Welche Folgen neue Kühltechnologien für den KI-Markt haben
Bitcoin Kurs Prognose 2026: Richtungsentscheidung naht, Bitcoin Hyper sammelt Momentum
Rivian-Aktie: Morgan Stanley sieht weiter begrenztes Potenzial
Berkshire Hathaway-Aktie: Neuer CEO Greg Abel erhält deutlich höhere Bezüge als Warren Buffett
Fresenius-Aktie höher: Zellselektionstechnologie von TQ Therapeutics gekauft

Top-Rankings

KW 4: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 4: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 4: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
12:17 ROUNDUP: IG Metall lehnt Nullrunde strikt ab
12:17 Aktien Europa: Wenig Bewegung - Rohstoffwerte profitieren vom Gold-Boom
12:11 ROUNDUP: EU ermittelt gegen Musks X wegen sexualisierter KI-Bilder
12:06 EU ermittelt gegen Musks X wegen sexualisierter KI-Bilder
11:56 Reiche: Mit mehr Vollzeit Arbeitsproduktivität steigern
11:51 ROUNDUP: Stabilus startet mit deutlichen Rückgängen ins neue Geschäftsjahr
11:41 Aktien Frankfurt: Stagnierender Ifo-Index macht Dax etwas zu schaffen
11:32 Commerzbank-Aktie trotzdem fester: Goldman Sachs senkt Ziel
11:38 AKTIEN IM FOKUS: Probleme mit Babynahrung belasten Danone und Nestle erneut
11:32 Kreml sieht Ukraine-Gespräche noch ganz am Anfang