Aktien Europa: Wenig Bewegung - Impulse fehlen nach jüngster Erholung

PARIS/LONDON (awp international) - Nach den jüngsten Kursgewinnen haben Europas Börsen am Dienstag zunächst pausiert. Mangels grösserer Impulse kam der EuroStoxx 50 bis zum Mittag kaum von der Stelle - zuletzt verbuchte der europäische Leitindex ein kleines Plus von 0,16 Prozent auf 3374,56 Punkte.

Wenig Bewegung herrschte auch im Handel an den Börsen in Paris und London, wo der französische Cac 40 und der britische FTSE 100 zuletzt es ebenfalls nur auf moderate Zuwächse brachten

Nach einer turbulenten Vorwoche hatten die Börsen Europas in den vergangenen Tagen die Konjunktursorgen hinter sich gelassen und sich dank neuer Hoffnungen im Zollstreit und Spekulationen auf neue Stimulierungsmassnahmen der geldpolitischen Akteure wieder erholt. Bislang sind diese Hoffnungen aber kaum durch konkrete Nachrichten unterfüttert, so dass die Marktakteure derzeit auf neue Impulse warten dürften.

Im Zollstreit war zuletzt als positives Zeichen gewertet worden, dass die US-Regierung die Erlaubnis für bestimmte Geschäfte mit dem chinesischen Smartphone-Produzenten Huawei verlängert hatte. Die Anleger warten gleichzeitig auf das Treffen der Notenbanker in Jackson Hole in dieser Woche. US-Präsident Donald Trump erhöhte zuletzt den Druck auf die US-Notenbank Fed und forderte per Twitter eine drastische Senkung des Leitzinses.

Im Laufe des Dienstags dürfte sich die Aufmerksamkeit der Anleger zunächst Italien zuwenden. In der dortigen Regierungskrise wird am Nachmittag eine richtungsweisende Erklärung von Ministerpräsident Giuseppe Conte erwartet.

Was die Branchen angeht, schlugen sich zuletzt die als defensiv geltenden Konsumgütertitel europaweit mit einem Plus von rund einem halben Prozent am besten. Dagegen belastete ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts in Karlsruhe, das die 2015 eingeführte Mietpreisbremse nicht beanstandete, insbesondere die deutschen Immobilienwerte. Dies zog den gesamten europäischen Sektor nach unten. Mit einem Minus von 1,15 Prozent bildete er das Schlusslicht im Branchenvergleich. Im Eurostoxx 50 erwischte es unterdessen vor allem die als zinsempfindlich geltenden Banken und Versorger.

In der Schweiz kletterten unterdessen die Papiere des Versicherers Zurich nach einer Kaufempfehlung durch Jefferies um 0,74 Prozent. Im aktuellen Niedrigzinsumfeld sei der Schweizer Versicherer eine relativ sichere Anlage, schrieb Analyst Philip Kett.

Dass die Supermarktkette Casino in einer zweiten Runde neue Anteilsverkäufe plant, schob den Kurs in Paris um mehr als vier Prozent nach oben. In Italien wurden die Aktien des Fussballclubs Juventus Turin wegen starker Kursschwankungen zwischenzeitig vom Handel ausgesetzt. Nach der Wiederaufnahme lag das Papier zuletzt mit mehr als vier Prozent im Plus./tav/fba