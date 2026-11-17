PARIS/LONDON/ZÜRICH (awp international) - Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Dienstag nachgegeben. Schwache Vorgaben aus Asien und den USA, wo Technologiewerte unter Druck gestanden hatten, belasteten. Hinzu kam Zurückhaltung vor den Zahlen von Nvidia .

"Neben den Zahlen und dem Ausblick beschäftigen die Anleger ein möglicher Strategiewechsel und die Frage, ob Jensen Huang an die Unternehmensspitze zurückkehren könnte", so Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker RoboMarktes. Der Chip-Riese hat laut Medienberichten keine Pläne, den zurückgetretenen Mitgründer Huang an die Firmenspitze zurückzuholen.

Der EuroStoxx 50 notierte am Mittag 0,93 Prozent tiefer mit 6.289,07 Punkten. Ausserhalb des Euroraums verlor der britische FTSE 100 0,66 Prozent auf 10.810,15 Zähler. Der Schweizer Leitindex SMI sank um 0,61 Prozent auf 15.100,07 Punkte.

Schwächster Sektor waren die Technologiewerte. Aktien aus dem Halbleitersegment wie ASML , die um 2,7 Prozent fielen, gaben dabei deutlich nach. Molnar verwies angesichts der Branchenschwäche auf verschärfte US-Beschränkungen für KI-Chip-Exporte nach Singapur und Malaysia.

Unter den ebenfalls schwächelnden Autowerten standen Aktien von Pirelli mit 3,8 Prozent Abschlag unter Druck. Die staatseigene chinesische Sinochem hatte ein Paket im Wert von 455 Millionen Euro an dem italienischen Reifenhersteller unter dem Schlusskurs vom Montag abgestossen. Damit setzte Sinochem seinen Anteilsverkauf an Pirelli fort.

Ölwerte gaben ebenfalls nach. Nach den bisherigen Engpässen bei den Öltransporten scheint sich die Versorgungslage am Ölmarkt aufzuhellen. Das liess die Ölpreise weiter nachgeben, zumal die US-Investmentbank Goldman Sachs vor der Gefahr eines Überangebots im kommenden Jahr warnte. Eine Hochstufung mehrere Ölwerte auf Kaufen durch Kepler trat angesichts dessen etwas in den Hintergrund, federte die Kurse aber gleichwohl ab./mf/jha/