Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’811 0.4%  SPI 20’847 0.3%  Dow 51’770 -1.1%  DAX 25’818 -0.9%  Euro 0.9257 0.6%  EStoxx50 6’131 -1.2%  Gold 3’875 -3.7%  Bitcoin 63’291 -1.5%  Dollar 0.8250 0.0%  Öl 117.6 2.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
KW 44: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Gold, Öl & Co. in KW 44: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Zoom, TeamViewer & Co: Das sind die Grundregeln für digitale Meetings
Bitcoin und Ethereum im Fokus: Ist der Kryptowinter vorbei? Das sagen Horsley und Lubin
Druck aus China: Geraten die Aktien von Samsung und SK hynix ins Wanken?
Suche...

FTSE 100 998185 / GB0001383545

10’729.78
Pkt
7.71
Pkt
0.07 %
30.10.2026
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden
Realtime Liste Realtime Chart (Indikation) Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Realtime Liste

Realtime Chart (Indikation)

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

30.10.2026 12:12:36

Aktien Europa: Verluste - Halbleiterwerte geben weiter nach

PARIS/LONDON/ZÜRICH (awp international) - Europas Aktienmärkte haben am Freitag nachgegeben. Damit folgten sie den Vorgaben der internationalen Börsen, die unter Verlusten in den Bereichen Halbleiter und Künstliche Intelligenz litten. "Die schwachen Quartalszahlen von Intel und die weiterhin enormen Investitionspläne von Amazon haben die Zweifel an der Rentabilität des KI-Booms erneut verstärkt", betonte Marktanalyst Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets. "Hinzu kommt, dass Amazon auch im Konsumgeschäft hinter den Erwartungen zurückblieb."

Der EuroStoxx 50 sank am Mittag um 0,8 Prozent auf 6.157,32 Punkte. Ausserhalb des Euroraums stieg dagegen der Schweizer Leitindex SMI um 0,29 Prozent auf 14.800,01 Zähler und profitiert damit von den Gewinnen der defensiven Schwergewichte. Auch der britische FTSE 100 hielt sich mit 0,19 Prozent auf 10.741,92 Punkte im Plus.

Schwächster Sektor waren die Technologiewerte. Sie litten damit unter den deutlichen Abgaben der Halbleiteraktien. Der Chipkonzern Intel hatte mit seiner Prognose für das laufende Quartal enttäuscht. Die Aktie lag vorbörslich 26 Prozent im Minus. Davon blieb auch das Sektor-Schwergewicht ASML nicht unberührt. Hier ging es um über fünf Prozent nach unten. Dagegen entzogen sich SAP einmal mehr der Schwäche des Technologiesektors und setzten ihre Aufwärtsbewegung fort.

Auch Bankaktien standen auf der Verliererseite. "NatWest kann mit seinem Quartalsbericht die Erwartungen nicht erfüllen", merkte Lipkow dazu an. Die Aktie des britischen Instituts gab um sieben Prozent nach.

Besser sah es in defensiven Sektoren wie Nahrungsmittel und Pharma aus. Letztere profitierten von den Gewinnen von Astrazeneca , die um vier Prozent stiegen. Der Erfolg von Krebsmedikamenten hatte dem britischen Pharmakonzern auch im dritten Quartal überraschend deutliche Zuwächse beschert.

Mit BP setzte sich die Reihe glänzender Quartalsberichte der Ölkonzerne fort. Die hohen Ölpreise und stark gestiegene Raffineriemargen hatten den Briten im dritten Quartal einen Gewinnsprung beschert. Die BP-Aktie zog darauf leicht an.

Gut kamen auch die Zahlen des Rückversicherers Scor an. Die Analysten der kanadischen RBC attestierten dem französischen Unternehmen ein weiteres starkes Quartal. Die Aktie kletterte um 4,5 Prozent, auch andere Versicherungswerte waren gefragt./mf/mis

In eigener Sache

Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel

Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Inside Trading & Investment

31.10.26 Logo WHS Kostenlose Aktienanalyse: So funktioniert der 360-Aktienreport
30.10.26 SMI setzt neue Bestmarke
30.10.26 Marktüberblick: Quartalszahlen sorgen für Bewegung
30.10.26 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Hält die Unterstützung?
29.10.26 Julius Bär: 20.00% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (60%) auf DocMorris AG
29.10.26 Ausbau von KI-Rechenzentren: Erste Risse im Boom oder gesunde Konsolidierung?
29.10.26 Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
27.10.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 8.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Schindler, Siemens
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’398.02 19.94 SBBH9U
Short 15’741.22 13.60 S4ABWU
Short 16’330.17 8.78 S2BAEU
SMI-Kurs: 14’810.66 30.10.2026 17:30:30
Long 14’169.97 19.16 SLBXRU
Long 13’860.54 13.79 SNASBU
Long 13’282.09 9.00 S2BJ7U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Oktober 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Oktober 2026: So performten die DAX-Aktien im vergangenen Monat
Starker Wochentag in New York: So performt der Dow Jones am Dienstagnachmittag
Aktien New York Schluss: Dow stabil - Nasdaq schwach wegen KI-Ängsten
Aktien New York Ausblick: Verluste nach Rekorden und wieder höheren Ölpreisen
Aktien New York: Leichte Verluste - Ölpreise und Stimmungsdaten belasten
Aktien New York Ausblick: Anleger vorsichtig - Euroländer bremsen Risikoappetit
Aktien New York: Unerwartet hohe Inflation belastet Techwerte

Top-Rankings

Oktober 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der Oktober 2026 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich di ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Oktober 2026: So performten die DAX-Aktien im vergangenen Monat
Im Oktober 2026 kam es weltweit zu grösseren Ausschlägen an den Börsen. Auch vor dem deutschen L ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 44: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.