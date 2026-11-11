Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 15’178 0.8%  SPI 21’340 0.7%  Dow 52’486 0.5%  DAX 26’950 1.1%  Euro 0.9228 -0.1%  EStoxx50 6’418 0.4%  Gold 3’931 -1.4%  Bitcoin 61’063 -0.8%  Dollar 0.8318 -0.1%  Öl 93.0 0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA994529UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
Siemens-Aktie-Analyse: Bernstein Research bewertet mit Outperform
MDAX-Titel Aroundtown SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Aroundtown SA-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
TecDAX-Papier TeamViewer-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in TeamViewer von vor 5 Jahren bedeutet
EURO STOXX 50-Titel ING Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ING Group von vor 10 Jahren eingefahren
DAX 40-Titel Deutsche Börse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Deutsche Börse von vor einem Jahr eingebracht
Suche...
Plus500 Depot

EURO STOXX 50 846480 / EU0009658145

6’414.50
Pkt
21.11
Pkt
0.33 %
09:51:00
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden
Realtime Liste Realtime Chart (Indikation) Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Realtime Liste

Realtime Chart (Indikation)

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

11.11.2026 10:48:36

Aktien Europa: Überwiegend Gewinne - niedrigere Ölpreise und weniger KI-Sorgen

PARIS/LONDON/ZÜRICH (awp international) - Die europäischen Aktienmärkte haben am Mittwoch überwiegend an ihre Vortagesgewinne angeknüpft. Rückenwind lieferten weiterhin die zuletzt stark gesunkenen Ölpreise, weil die Hoffnungen auf eine diplomatische Lösung des Krieges zwischen den USA und dem Iran zugenommen hatten. Die Lage bleibt allerdings fragil und kann sich schnell wieder drehen.

Dass die US-Notenbank Fed den Leitzins angesichts der Inflationsentwicklung in den USA wohl weiter anheben dürfte, lastet damit vorerst kaum noch auf den Märkten. Denn vor allem die hohen Ölpreise hatten die Inflation hochgetrieben. Mit dem aktuellen Ölpreisrückgang entspannt sich die Lage also erst einmal etwas.

Im Technologiesektor rückten zudem die jüngsten Ängste vor einer womöglich strengeren Regulierung des Baus neuer KI-Rechenzentren in den USA etwas weiter in den Hintergrund. Zudem dämpfte der Cloudkonzern CoreWeave mit einem zuversichtlichen Ausblick Zweifel am KI-Geschäft. Sorgen wegen der hohen Verschuldung des Unternehmens hatten zuletzt Bedenken hinsichtlich der hohen Kosten des weltweiten KI-Ausbaus und der Rentabilität der Projekte hochkochen lassen, die den gesamten Sektor belastet hatten.

Der EuroStoxx 50 stieg am Mittwochvormittag um 0,6 Prozent auf 6.366,04 Punkte. Ausserhalb des Euroraums gewann der britische FTSE 100 0,3 Prozent auf 10.785,91 Punkte hinzu. Der Schweizer Leitindex SMI sank hingegen um moderate 0,2 Prozent auf 15.008,57 Punkte.

Gefragt waren zur Wochenmitte Technologiewerte, deren Index das europäische Branchentableau mit einem Gewinn von 1,8 Prozent anführte. Im EuroStoxx 50 waren denn auch die Aktien des Chipkonzerns Infineon mit plus 5,5 Prozent und die des Anlagebauers für die Chipindustrie ASML mit plus 2,9 Prozent weit vorne dabei.

Ganz oben im Eurozonen-Leitindex stand mit Siemens Energy die Aktie eines Unternehmens, das mit seiner Energietechnik auch stark vom KI-Ausbau profitiert. Das Papier legte nach der Veröffentlichung eines überzeugenden Ausblicks und Aussagen zu Aktienrückkäufen um gut 7 Prozent zu. So setzte sich der Konzern nach einem Rekordgeschäftsjahr 2025/26 weitere ehrgeizige Wachstumsziele für die kommenden Jahre.

Die Aktien der Bank ABN Amro erklommen nach - laut Analysten - überzeugenden Geschäftszahlen zum dritten Quartal zunächst ein Rekordhoch. Dann aber machen einige Anleger nach dem starken Lauf der Papiere wohl erst einmal Kasse. Am späten Vormittag notierte das Papier knapp ein Prozent im Minus.

Mit einem Kursverlust von mehr als 7 Prozent gerieten die Anteilsscheine des Windkraftanlagenbauers Vestas deutlich unter Druck. Nach einem guten ersten Halbjahr hat das Unternehmen ein überraschend schwaches drittes Quartal hinter sich.

Eine Senkung des Jahresausblicks brockte den Aktien des Rüstungsunternehmens CSG einen Kursverlust von fast 16 Prozent ein./mis/stk

In eigener Sache

Trading Signals: Lonza - Mit neuer Power zu alten Höhen

Lonza drückt aufs Tempo: Mit der Übernahme des US-Geschäfts von Merck treibt der Pharmazulieferer seinen strategischen Umbau voran. Auch an der Börse ist der Funke übergesprungen: Die 700-Franken-Marke rückt in greifbare Nähe.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall

KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.

Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.

Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall

Inside Trading & Investment

09:49 Marktüberblick: Siemens Energy haussiert nach Zahlen
09:03 SMI-Anlegern fehlt der Mut
08:29 UBS Logo UBS KeyInvest: S&P 500 – Erholung an den GD100
11.11.26 Logo WHS Claude-Macher Anthropic: 64-Milliarden-IPO – steigt jetzt der Preis?
11.11.26 Singles Day, Black Friday und alle drehen durch
11.11.26 KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
10.11.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 12.00% p.a. Barrier Reverse Convertible auf ABB, Nestlé, Novartis, Roche
05.11.26 Julius Bär: 13.30% p.a. JB Multi Reverse Convertible auf Twilio Inc, Datadog Inc, Zscaler Inc
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’639.42 19.66 S9BVAU
Short 15’955.99 13.94 S03BFU
Short 16’566.01 8.85 SVB67U
SMI-Kurs: 15’178.40 12.11.2026 09:50:28
Long 14’393.97 19.53 S1OTBU
Long 14’078.91 13.92 SABJEU
Long 13’458.83 8.91 S1B77U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Siemens Energy-Aktie mit Kurssprung: Nach Rekordjahr folgen ehrgeizige Wachstumsziele
Alcon-Aktie bricht ein: Wachstum verlangsamt sich – Jahresziele werden eingegrenzt
Ausblick: Siemens Energy veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
SoftwareONE-Aktie rutscht ab: Konzern wächst weiter und hebt Margenziel an
SMI schliesslich wenig verändert -- DAX freundlich und weiter in Rekordnähe -- US-Börsen mit Gewinnen -- Asiens Börsen schlussendlich uneinheitlich
Bitcoin-Prognose bis 2036: JPMorgan entwirft drei mögliche Szenarien
Ypsomed-Aktie hebt ab: Medizintechnikkonzern erhöht Prognose nach starkem Halbjahr
UBS Aktie News: UBS am Nachmittag mit Aufschlag
Alcon-Aktien nach Zahlen im Ausverkauf
UBS Aktie News: UBS zeigt sich am Mittwochmittag gestärkt

Top-Rankings

KW 45: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 45: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 45: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.